Finale Main Event Carmen Series. Niente da fare per Fausto Tantillo, che ha dominato il Main Event a Cipro per diversi giorni, ma si è dovuto arrendere final day senza raggiungere il tavolo finale (come Simone Andrian) in un torneo vinto da Elie Farah (in foto by Merit Poker). Gli azzurri ci riprovano al High Roller con Alessandro Pichierri (e ancora Andrian).

Finale Main Event Carmen Series: delusione azzurra, vince Elie Farah

Si è concluso il $3.000 Main Event Carmen Poker Series a Cipro con una grande delusione azzurra visto che avevamo due italiani al via del final day, e anche due nomi importanti, che però non sono riusciti a raggiungere il tavolo finale.

La giornata riprendeva con 41 Players left e tra i migliori, praticamente dal day1, c’è Fausto Tantillo che però non riesce ad andare oltre il 22° posto per $13.650 di premio. Prima si era arreso Simone Andrian al 28° posto per 10 mila dollari di premio.

La vittoria va al libanese Elie Farah che incassa la ricca prima moneta da $338,500, dopo aver battuto nel testa a testa finale il brasiliano Felipe Ketzer, runner up per $249,200. A completare il podio lo svizzero Dinesh Alt che incassa un assegno da $153,000.

FINALE MAIN EVENT CARMEN SERIES

1 Elie Farah Lebanon $338,500

2 Felipe Ketzer Brazil $249,200

3 Dinesh Alt Switzerland $153,000

4 Bart Lybaert Belgium $113,100

5 Dmitry Gromov Russian Federation $84,700

6 Tahsin Cankurtaranli Turkey $68,400

7 Andrey Litvinov Russian Federation $56,600

8 Maher Achour Tunisia $45,100

9 Danut Chisu Romania $33,900

High Roller: in corsa Pichierri e Andrian

Simone Andrian, una volta uscito dal Main Event, si butta subito nella mischia del $5.300 High Roller che ha richiamato 145 giocatori per un prizepool da $667.000 che saranno divisi tra 17 posizioni a premio ITM, con un minimo di $8.740 e una prima moneta da $174.500.

Superano il taglio 30 giocatori e tra loro due azzurri con Alessandro Pichierri il migliore a 339.000 chips mentre Simone Andrian imbusta solo 66K, gli servirà quindi una rimonta per tornare protagonista. Il chipleader è Bojan Berberovic, col montenegrino unico sopra al milione in chips.

TOP-10 CHIPCOUNT HIGH ROLLER

1 Bojan Berberovic Montenegro 1,156,000

2 Rachid El-Yaacoubi France 964,000

3 Milos Skrbic Serbia 892,000

4 Halil Tasyurek Turkey 850,000

5 Mikhail Zavoloka Russia 750,000

6 Dmitrii Kuzin Russia 719,000

7 Andrei Spataru Romania 641,000

8 Michel Habib Lebanon 639,000

9 Dawid Smolka Poland 619,000

10 Daniel Henriques Portugal 617,000