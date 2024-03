Poker Live 28 marzo 2024. Niente da fare per Alessandro Pichierri che non riesce a raggiungere il tavolo finale del High Roller delle Carmen Series a Cipro dove è iniziata anche la Merit Poker Cup dove si sono messi subiti in mostra gli azzurri: Andrea Dato, Fausto Tantillo, Simone Andrian e Fabio Peluso.

Poker Live 28 marzo 2024: Carmen Series High Roller

Continuano le Carmen Poker Series dal Merit Hotel&Casinò di Cipro e ieri si è giocata la giornata conclusiva del $5.300 High Roller che riprendeva con 30 Players left, ma solo 17 a premio. Tra loro anche Alessandro Pichierri che si riesce a piazzare ITM ma non a raggiungere al tavolo finale. Deneb93 esce di scena quando manda i resti con A-Q per un classico con coin Flip contro la coppia di 9 dell’avversario che lo elimina in 14° posizione per $10.270 di premio.

La vittoria da $174.500 va al polacco Jakub Michalak che supera il turco Halil Tasyurek, runner up per $123,100. A completare il podio arriva il portoghese Daniel Henriques che porta a casa più di 80K dollari.

FINALE HIGH ROLLER

1 Jakub Michalak Poland $174,500

2 Halil Tasyurek Turkey $123,100

3 Daniel Henriques Portugal $80,200

4 Milos Skrbic Serbia $57,400

5 Renan Bruschi Brazil $43,100

6 Bojan Berberovic Montenegro $34,500

7 Andrei Spataru Romania $28,500

8 Marcin Dziubdziela Poland $22,900

9 Rachid El-Yaacoubi France $17,100

Poker Live 28 marzo 2024: Merit Poker Cup

E’ iniziata anche la $2.200 Merit Poker Cup che al day1A ha richiamato 192 iscritti, con 84 che hanno passato il taglio verso il day2. Al comando del chipcount troviamo il turco Huseyin Akgul che ha imbustato 744.000 gettoni, davanti di poco al russo Mukhtar Nasiradinov che chiude con 728K.

Da segnalare l’ottimo rendimento degli azzurri, in particolare con Andrea Dato che a Cipro sembra trovarsi da dio. Datino chiude la giornata con 521.000 gettoni buoni per il 5° posto nel chipcount. In gioco anche Simone Andrian che questa volta, appena uscito dal HR, torna subito in gioco alla Poker Cup, chiudendo la giornata con 167.500 (50° posto). Passa anche un altro che a Cipro riesce sempre a mettersi in mostra, Fausto Tantillo. Il siciliano chiude la giornata con 235.500 (30°). Infine caliamo il poker con Fabio Peluso che passa il taglio con 112K, anche se dovrà rimontare dalla 70° posizione.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A MERIT POKER CUP

1 Huseyin Akgul Turkey 744,000

2 Mukhtar Nasiradinov Russian Federation 728,000

3 Emad Ghadamian Iran 660,000

4 Joseph Mouwad Lebanon 541,500

5 Andrea Dato Italy 521,000

6 Victor Yugay Uzbekistan 464,000

7 Murat Ozyurt Turkey 426,000

8 Simeon Spasov Bulgaria 403,000

9 Boris Smuskevicius Lithuania 402,000

10 Damir Zhugralin Kazakhstan 395,000