Poker Live 29 marzo 2024. A Kyrenia, nel nord di Cipro, continua la Merit Poker Cup con un day1B che premia Candido Cappiello e Mario Scalia. Intanto è iniziato uno dei tornei più storici del poker mondiale, l’Irish Open, dove torna in gioco uno dei player più storici del bel paese: Luca Pagano.

Poker Live 29 marzo 2024: Merit Poker Cup

Nella giornata di ieri si sono giocati due flight iniziali del $2.200 Poker Open Carmen Poker Merit Series con day1B e day1C. Al Day1B abbiamo 141 iscritti e 65 di loro passano il taglio mentre sono solo 30 gli iscritti al day1C e per 9 di loro si aprono le porte del day2, per un torneo da mezzo milione di dollari garantiti già superato dai 333 entries (e manca il day1D).

Dal day1B passano anche due azzurri: Candido Cappiello e Mario Scalia. Cappiello imbusta 245.000 chips mentre Scalia chiude la giornata con 163K gettoni. Niente da fare per Antonio Aversa che si vede scoppiare gli assi da parte del turco Halil Tasyurek che chiude al 6° posto di un chipcount comandato da un altro turco, Koray Korkmaz, che chiude con 535.000 gettoni.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B MERIT POKER CUP

1 Koray Korkmaz Turkey 535,000

2 Sergei Sokharev Russian Federation 504,500

3 Iurii Saiapin Russian Federation 488,500

4 Siavash Ziarat Iran 432,500

5 Lyudmil Ivanov Bulgaria 420,000

6 Halil Tasyurek Turkey 401,500

7 Maksim Shornikau Belarus 380,500

8 Boris Angelov Bulgaria 373,500

9 Alexandru Papazian Romania 364,000

10 Jenya Gavrilovich Belarus 343,500

Poker Live 29 marzo 2024: Irish Open

Uno dei pionieri del poker italiano torna in gioco a Dublino dove si sta giocando il €1.150 Main Event Irish Poker Open, uno dei tornei più storici del poker mondiale, che si gioca dal lontano 1981. Al day1A si sono presentati in 379 a cui se ne sono aggiunti ben 833 per il day1B e il milione di euro è già stato superato con un totale di 1.212 paganti.

In 235 si sono qualificati al day2, tra cui Luca Pagano che chiude con 172.500 gettoni, ma non è l’unico italiano a passare il taglio. Al day2 ritroveremo infatti anche Eugenio Peralta che imbusta 278.500 gettoni mentre Nicolò Molinelli avrà bisogno di un autentico miracolo, visto che ha chiuso ultimo con 9.000 pezzi, quando si dice a chip and a chair. Vedremo nei prossimi giorni se riuscirà a rimontare, intanto il day1B ha premiato il giocatore di casa, l’irlandese Glen Keogh, chipleader con quasi 400K.

TOP-10 DAY1B MAIN EVENT IRISH OPEN

1 Glen Keogh Ireland 393,000

2 James Wickens United Kingdom 384,000

3 Firat Baltaci Netherlands 370,000

4 Jakob Linden Sweden 355,000

5 Alexander D’Souza Australia 353,000

6 Samuel Klocker Austria 341,500

7 Brian Moore United States 340,000

8 Ka Wing Pun United Kingdom 321,500

9 Luka Sorainen Finland 308,500

10 Silas Meyer Denmark 306,500