Poker Live 5 aprile 2024. Subito un ottima partenza per una delle punti di diamante del poker live azzurro, Candido Cappiello, che passa la giornata da migliore tra i 4 azzurri al day1A del Battle of Malta Spring Edition. In gioco anche l’Euro Poker Million Mystery Bounty con 1 milione di euro garantiti al King’s Resort di Rozvadov dove dopo i primi tre flight troviamo solo un italiano in corsa, Giuseppe Pitruzzella.

Poker Live 5 aprile 2024: Battle of Malta Spring Edition

Al Intercontinental hotel di St. Julians è iniziata la Battle Of Malta Spring Edition 2024, torneo da €670 di buy-in, con montepremi da 500.000 euro garantiti che al day1A ha richiamato 201 giocatori, e in 30 sono passati al day2, tutti quanti già certi di essere a premio. L’uomo bolla, come si legge su Gioconews, è stato Espen Elshaug Oeye che ha vissuto una giornata di alti e bassi, dominando anche il torneo, prima dell’eliminazione nelle fasi finali di giornata, hand for hand.

Subito in mostra Candido Cappiello, ormai affermato come uno dei big del poker azzurro nel live, e che chiude la giornata imbustando 212K gettoni, buoni per il 13° posto nel chipcount, dove ritroveremo anche Filippo Busatto in 17° posizione con 173K.

Il chipleader è il giocatore di casa, il maltese Vidar Furu Oie che ha spazzato via la concorrenza chiudendo con 556.000 gettoni, e staccando nettamente il 2° in classifica, il polacco Michal Mariusz Janczarski, indietro con i suoi 389K. Noi portiamo al day2 e quindi ITM altri due azzurri: Pasquale Nocerino (146K, 20° posto) e Dario Marinelli (74K, tra gli ultimi al 28° posto).

Chipcount completo Battle of Malta Spring Edition Day1A

1 Malta Vidar Furu Oie 556.000

2 Poland Michal Mariusz Janczarski 389.000

3 Malta Luke Pace 343.000

4 Serbia Marko Luksa 331.000

5 Czech Republic Toni Ravnak 307.000

6 Germany Alfredo Cuti 281.000

7 Malta Paulius Jucys 263.000

8 Malta Akser Dawid. Osak. 257.000

9 Malta Rytis Pranarauskas 255.000

10 Sweden Erik Lars Allan Lindqwist 242.000

11 Malta Jokubas Jancevicius 227.000

12 Malta Robin Markku Johannes Hyyppae 214.000

13 Italy Candido Gabriele Cappiello 212.000

14 Malta Modestas Kryzanauskas 209.000

15 Malta Egidijus Digrys 188.000

16 Malta Jan-Joost Wisse Van Den Bogert.181.000

17 Italy Filippo Busatto 173.000

18 Malta Rune Polden 170.000

19 Malta Audrius Skucas 151.000

20 Italy Pasquale Nocerino 146.000

21 Malta Jens Voertmann 144.000

22 Malta Audrius Laimelis 135.000

23 Malta Martynas Lalas 108.000

24 Malta Ignotas Tamasauskas 98.000

25 Lithuania Egidijus Zube 85.000

26 Malta Robert Clifford Anscombe 83.000

27 Malta Lukas. Rutkauskas. 76.000

28 Italy Dario. Marinelli. 74.000

29 Malta Bixi. Yao. 73.000

30 Serbia Nikola. Minovic. 57.000

Poker Live 5 aprile 2024: Euro Poker Million Mystery Bounty

Si gioca anche al King’s Casino di Rozvadov dove è iniziata la kermesse del EPM organizzata da Euro Rounders. Si è giocato il day1A del Euro Poker Million Mystery Bounty, torneo da €490 di buy-in (245+200+45 euro) con la bellezza di 1 milione di euro garantiti e una taglia top da 100K!

Davvero un torneo ricco che avrà diversi flight iniziali, e che al day1A ha visto la partecipazione di 51 giocatori, e solo in 7 sono passati (già a premio anche in questa formula) al day1. Purtroppo non troviamo italiani, ma il torneo è ancora molto lungo. Nel primo flight ha comandato l’israeliano Refael Dahan che ha chiuso con 764.000 chips che stacca il tedesco Kenosh-KK al 2° posto.

CHIPCOUNT DAY1A

Refael Dahan CAESAREA ISR 764.000

Kenosh-KK Frankfurt DEU 670.000

Dan Sfarlea Cluj ROU 537.000

Fabian Georg Helmut Krappmann Pettstadt DEU 417.000

Karsten Ronald Wendt Wehretal DEU 325.000

Marius Serban Moldoveanu Târgu Mureș ROU 213.000

Serhii Karpus Kyiv UKR 188.000

Al day1B si sale a 71 entries e in 9 passano il taglio, con il rumeno Ciprian Paunescu che imbusta 848K staccando, anche in questo caso, un tedesco dietro al nicknake His4irness23. Anche qui non troviamo azzurri in corsa.

CHIPCOUNT DAY1B

Ciprian Paunescu ROU 848,000

His4irness23 DEU 665,000

Alegro DEU 551,000

Stefan Zaugg CHE 499,000

Stephan Kurt Kohlstetter DEU 452,000

Yann Laurent Frederic Lormel FRA 358,000

Sasa Maksic DEU 329,000

Avi Hay Yehiel ISR 324,000

Ivan Lehin UKR 235,000

Il day1C vede la presenza di 116 iscritti e in 14 superano il giro di boa. Tra loro finalmente un azzurro, Giuseppe Pitruzzella che chiude molto bene al 3° posto momentaneo di giornata, con 856K, dietro solo alla coppia di cechi formata da David Eiselt (unico finora sopra al milione in chips tra i primi tre flight) e PEPA G (912K).

CHIPCOUNT DAY1C

David Eiselt CZE 1180000

PEPA G. CZE 912000

Giuseppe Pitruzzella TA 856000

Georgios Lekkakos GRC 675000

Balazs Gaal HUN 505000

Frederic Jean Christophe Lipere FRA 434000

Jean Michel Kleemann DEU 403000

Dennis Fieberg DEU 369000

Michael Fenzl AUT 341000

Tristan Jacqu Weber FRA 300000

MOUSA ROU 296000

David Rusz CZE 263000

STAR ATLAS SVK 221000

Nika Suladze GEO 207000