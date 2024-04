Poker Live 9 aprile 2024. Tanto poker di cui parlare in giro per l’Europa anche oggi. Al King’s si è concluso il Mystery Bounty Euro Poker Million vinto dall’israeliano Rafael Dahan e con un ottimo Rolando Camardese 3°. Al Battle of Malta 24 Players left, e 9 sono azzurri, con Giuseppe Rosa che cerca una clamorosa doppietta in questo circuito. A Malta è iniziato anche l’EAPT 2024 con Enrico Grella subito in evidenza.

Poker Live 9 aprile 2024: Battle Of Malta con 24 players left e 9 azzurri

A Portomaso continua il €660 Battle Of Malta Spring Edition 2024 che iniziava il day3 di ieri con 101 giocatori ancora ai tavoli. Al termine del lunedì di gioco nel rimangono in corsa solo 24, e tra loro ci sono ben 9 azzurri.

Il nome più importante è proprio quello del chipleader, Giuseppe Rosa, ed è un nome importante perché non solo ha chiuso la giornata con 3.575.000 chips, buone per il 4° posto nella classifica generale, ma parliamo di un giocatore che ha già vinto questo torneo nel 2022, e potrebbe diventare il primo a centrare un bis di successi in questo circuito.

Ci riprova anche Andrea Agnoletto che nel 2023 aveva chiuso al 6° posto al BOM, e ora cercherà di migliorare. Oggi si riprende alle 13 con 43 minuti residui al livello T40.000. Poi si passerà al 25.000/50.000/50.000 che sarà il primo da 90 minuti e al comando troveremo l’estone Rasmus Sepping che domina con quasi 5 milioni in chips, seguito dallo svedese Erik Lars Allan Lindqwist e dal greco Vasileios Zisis, poi arriva Rosa.

CHIPCOUNT AZZURRO

Giuseppe Rosa 3,575,000

Antonino Calabro 3,000,000

Alfredo Cuti 2,935,000

Stefano Munafo 2,545,000

Filippo Busatto 2,140,000

Nicola Ciraolo 2,100,000

Antonino Arigo 2,095,000

Andrea Agnoletto 650,000

Salvatore Lavolpe 555,000

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Estonia Rasmus Sepping 4.880.000

2 Sweden Erik Lars Allan Lindqwist 3.650.000

3 Greece Vasileios Zisis 3.650.000

4 Italy Giuseppe Rosa 3.575.000

5 Serbia Marko Luksa 3.125.000

6 Italy Antonino Calabró 3.000.000

7 Germany Alfredo Cuti 2.935.000

8 Switzerland Nico Frenn. 2.765.000

9 Italy Stefano. Munafo’ 2.545.000

10 United Kingdom Daniel Maunders 2.430.000

Poker Live 9 aprile 2024: Euro Poker Million, Camardese sfiora il titolo

Al King’s Casino di Rozvadov si è concluso il €490 Mystery Bounty Euro Poker Million che ha superato il garantito da 1 milione di euro grazie a tantissimi iscritti, e anche qui non mancano gli italiani protagonisti, ad iniziare da Rolando Camardese che punta al titolo, ma si deve arrendere sul gradino basso del podio per €44.350. Poco prima era uscito in 4° posizione un altro italiano, Andrea Sutera che ha incassato un assegno da €35.050.

Alla fine il titolo e la prima moneta da 100K tondi tondi vanno all’israeliano Rafael Dahan che ha battuto l’olandese David Jing Zhon Hu nel testa a testa finale, col runner up che si consola con quasi 60K di premio.

Si gioca ancora a Malta con EAPT 2024 e un ottimo Grella al via

L’isola al centro del mediterraneo è anche il centro del poker live europeo in questi giorni, visto che oltre al BOM, è iniziato anche il €560 Main Event EAPT 2024 con 172 iscritti al day1A che ha lasciato ai tavoli 25 Players left che passano il taglio verso il day2, già certi di una posizione a premio.

Sono cinque gli azzurri che passano e tra loro Enrico Grella non è solo il migliore dei nostri, ma il migliore di tutti con 644.000 chips. In top-10 anche Gian Luca Proietti che ha imbustato 532.000 gettoni.

CHIPCOUNT AZZURRO:

Enrico Grella 644,000

Gian Luca Proietti 532,000

Filippo Marasa 281,000

Giulio Spampinato 223,000

Domenico Tortomasi 117,000

Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.