Poker Live 11 aprile 2024. Il greco Vasileios Zisis (in foto) porta a casa il Main Event del Battle of Malta Spring Edition per 100K di prima moneta, in un tavolo finale con 3 azzurri (non riesce il bis a Giuseppe Rosa). Va meglio per i colori azzurri al EAPT Malta 2024, kermesse aperta e chiusa dalle vittoria di Lorenzo Di Blasi che completa una grande impresa con questo bis.

Poker Live 11 aprile 2024: Battle of Malta, vince il greco Zisis

Niente da fare per gli azzurri che si presentavano in 3 per il gran finale del €660 Main Event Battle Of Malta Spring Edition 2024. Tra loro Giuseppe Rosa che cercava un incredibile bis a questo torneo, ma è il secondo eliminato di giornata, in 7° posizione per €16.500 di premio.

Poco dopo rocca agli altri due italiani arrendersi, in rapida successione al 5° e 4° posto, con Filippo Busatto seguito da Alfredo Cuti.

Alla fine la vittoria della prima moneta da €100.000 va al greco Vasileios Zisis, che batte l’inglese Daniel Maunders, runner up per €76.200 mentre a completare il podio troviamo l’olandese Jan-Joost van den Bogert per €55,300 di premio.

FINALE BATTLE OF MALTA MAIN EVENT

1 Vasileios Zisis Greece €100,000

2 Daniel Maunders United Kingdom €76,200

3 Jan-Joost van den Bogert Netherlands €55,300

4 Alfredo Cuti Italy €34,320

5 Filippo Busatto Italy €26,700

6 Nico Frenn Switzerland €21,050

7 Giuseppe Rosa Italy €16,500

8 Erik Lindqwist Sweden €11,900

Battle of Malta High Roller

Nella giornata di ieri si è concluso anche il €1.100 High Roller Battle of Malta Spring Edition 2024 che ha visto ben 193 entries in lotta per una prima moneta da €41.800 vinta dal lituano Audrius Laimelis che ha sbaragliato la concorrenza, con l’austriaco Eljis Kuceruks ultimo ad arrendersi al 2° posto per 28.850 euro di premio. La Lituania domina completando il podio con Edgaras Kausinis che incassa €18.650 di premio.

C’è anche un pò di Italia al tavolo finale, con Andrea Crobu il migliore dei nostri, 6° per €9.350 di premio. Piazzamenti ITM anche per gli azzurri Pasqualino Di Santo (7° €7.150) e Francesco Gambino (12°, €2.550).

FINALE HIGH ROLLER BATTLE OF MALTA

1 Audrius Laimelis € 41,800

2 Elvijs Kuceruks € 28,860

3 Edgaras Kausinis € 18,650

4 Vidar Oie € 14,950

5 Michal Wargin € 11,850

6 Andrea Crobu € 9,350

7 Pasqualino Di Santo € 7,150

8 Nikodemas Staniukaitis € 5,610

9 Kakha Khazaradze € 4,430

Poker Live 11 aprile 2024: Lorenzo Di Blasi da sogno a EAPT Malta 2024

A Portomaso si è concluso anche il €560 Main Event EAPT Malta 2024, una kermesse che era stata aperta dalla vittoria di Lorenzo Di Blasi che aveva superato un Field da 390 iscritti all’evento inaugurale, il €120 Flight to MPP, e ha chiuso alla grande vincendo pure il Main Event per 50.225 euro di premio dopo un deal ICM a cinque. Davvero una grande impresa per Di Blasi che ha battuto un Field da 660 giocatori per €313.500 di montepremi, diviso tra i migliori 90 ITM.

L’Italia non è solo Di Blasi, visto che domina con altri 2 azzurri piazzati nei primi 4 posti finali. Ad interrompere l’assolo del Belpaese è solo il tedesco Aschraf Khader che chiude al 2° posto, ma dietro troviamo Fabio Peluso e a seguire Marco Vannini. Fa parte del mega accordo anche il portoghese Tiago Serrazina.

FINALE EAPT MALTA 2024

1 Lorenzo Di Blasi Italy €50,225*

2 Aschraf Khader Germany €33,200*

3 Fabio Peluso Italy €23,000*

4 Marco Vannini Italy €16,000*

5 Tiago Serrazina Portugal €11,600*

6 Theodoros Ampelikiotis Greece €9,600

7 Sergiy Alariki Ukraine €7,675

8 Panteleimon Michalakellis Greece €6,175

9 Eyal Saidof Israel €5,000

