Poker Live 17 aprile 2024. A Las Vegas si stanno giocando gli spettacolari eventi del PokerGO US Open, con Daniel Negreanu che sfiora la vittoria all’evento #5, ma il vero mattatore è Aram Zobian. Intanto al Grand Casino di Bendern in Liechtenstein continua il Wolf Millionaire col day1E.

Poker Live 17 aprile 2024: PokerGo US Open

Oggi facciamo un giro oltre oceano, a Las Vegas, più precisamente al Casino Aria, per fare il recap degli ultimi eventi del PokerGO US Open. Iniziamo dall’Event #3: $10,100 No-Limit Hold’em dove Dan Smith ha superato un agguerrito field da 82 giocatori, vincendo il suo 5° titolo in carriera alla PGT, incassando inoltre la non trascurabile prima moneta da $235,200.

FINALE EVENTO #3

1 Dan Smith United States $235,200

2 Rodger Johnson United States $151,200

3 David Stamm United States $109,200

4 Jesse Lonis United States $79,800

5 David Coleman United States $58,800

6 Dylan Linde United States $42,000

7 Bill Klein United States $33,600

Dopo il 5° posto all’evento 3, David Coleman completa una grande rimonta vincendo l’Event #4: $10,100 No-Limit Hold’em, incassando un premio da $202,300 dopo un deal con Shannon Shorr che deve accontentarsi di $179,500, col rimorso di aver buttato un occasione visto che iniziava il testa a testa finale col possesso del 70% delle chips in gioco, ma questo non gli è bastato per battere Coleman. A completare il podio Aram Zobian che ritroveremo ancora in questo articolo. 5° posto pure per Phil Helmuth.

FINALE EVENTO #4

Rank Player Country Prize

1 David Coleman United States $202,300*

2 Shannon Shorr United States $179,500*

3 Aram Zobian United States $107,900

4 Dylan Weisman United States $78,850

5 Phil Hellmuth United States $58,100

6 Jonathan Little United States $41,500

7 John Riordan United States $33,200

All’Event #5: $10,100 No-Limit Hold’em da 92 entries è Matthew Wantman a negare la vittoria a Daniel Negrenu, che si accontenta di un 2° posto da $151,800 mentre al vincitore va una prima moneta da $239,200. Da segnalare anche il 3° posto di Erik Seidel.

FINALE EVENTO #5

1 Matthew Wantman United States $239,200

2 Daniel Negreanu Canada $151,800

3 Erik Seidel United States $110,400

4 Victoria Livschitz United States $82,800

5 Grant Wang United States $64,400

6 David Peters United States $46,000

7 Paulius Plaunsinaitis Lithuania $36,800

Chiudiamo con il torneo più ricco, l’Event #6: $15,100 No-Limit Hold’em da 62 entriew per un montepremi da $930.000 e 298 PGT Points per la classifica, vinti da uno scatenato Aram Zobian che dopo il 3° posto all’evento #4, porta a casa questo torneo e la prima moneta da $264,290.

FINALE EVENTO #6

1 Aram Zobian United States $264,290*

2 Sam Laskowitz United States $219,310*

3 Brock Wilson United States $130,200

4 Joey Weissman United States $93,000

5 Dan Shak United States $69,750

6 John Andress United States $51,150

PokerGO US OPEN Leaderboard

Gli ultimi exploit permettono ad Aram Zobian di staccare nettamente tutti in classifica, con 1 vittoria, 3 piazzamenti ITM e già $535,540 incassati in premi, risultati buoni per racimolare 569 punti, con Jesse Lonis al 2° posto, ma staccato a 369. Al 3° posto al momento troviamo un costante Rodger Johnson che non ha ancora vinto, ma ha incassato 5 ITM per $301,450 di premio. Dietro però incalza David Coleman che sale al 4° posto. Rimane in top-10, ma sul fondo, Negreanu.

TOP-10 CLASSIFICA US POKER OPEN

1 Aram Zobian 569 $535,540

2 Jesse Lonis 369 $369,450

3 Rodger Johnson 301 $301,450

4 David Coleman 291 $261,100

5 Matthew Wantman 269 $268,900

6 Erik Seidel 255 $255,400

7 Dan Smith 235 $235,200

8 Sam Laskowitz 224 $257,710

9 Victoria Livschitz 183 $182,400

10 Daniel Negreanu 180 $179,700

Poker Live 17 aprile 2024: Wolf Millionaire Day1E

Al Grand Casino di Bendern in Liechtenstein, si è giocato il day1E del Wolf Millionaire, il torneo da 1 milione di franchi svizzeri organizzato da EuroRounders che nella giornata di ieri conta altri 122 entries. Continuano i chipleader bonuses feature, ovvero il premio di 10mila franchi svizzeri diviso tra i primi tre classificati di giornata.

Questa volta a vincere sono lo spagnolo Francisco Inducil (@positiv_chi, in foto dal blog di Eurorounder), chipleader di giornata con 997K. In 2° posizione, ma abbastanza staccato, troviamo lo svizzero Samiyel Düzgün (689.000) mentre a completare il podio di giornata è il tedesco Allegro che imbusta 441.000 gettoni.

Aggiungiamo due italiani verso il day2B, ovvero Salvatore Coviello che chiude al 7° posto di giornata con 350K e Lorenzo Arduini che troviamo più corto con 173K. Oggi si giocherà l’ultimo flight con i premi speciali per i primi tre classificati, il day1F.

CHIPCOUNT DAY1E

FRANCISCO INDUCIL @POSITIV CHI ES 997.000

SAMIYEL DÜZGÜN CH 689.000

ALLEGRO DE 441.000

PETITPRINCE1 CH 404.500

CHRISTIAN BEER DE 386.000

SHADOW72 CH 355.000

SALVATORE COVIELLO IT 350.000

BESNIK LALINOVCI CH 344.000

BRANKO KOSIC LI 317.000

SAMUEL KLOCKER AT 270.000

KATHRIN WOLFINGER LI 270.000

NOLE RS 269.000

BRIGITTE HAUENSTEIN CH 264.500

KAMIL MALINOWSKI PL 241.000

NADJA SUTTER CH 238.500

STEFAN FINK AT 236.000

URSULA EHRENSBERGER CH 215.500

PATRICK T DE 210.500

ROSALIE PETIT FR 179.000

LORENZO ARDUINI IT 173.000

DANIELE ROMANIELLO CH 50.000

DINESH ALT CH 40.000

FS 11 AT 21.500

Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.