Poker Live 23 aprile 2024. Si va verso il final day del Wolf Millionaire in Liechtenstein, con 2 azzurri in corsa, mentre a Nova Gorica il bielorusso Uladzmir Luchkou vince l’ultima tappa delle ISOP. La notizia più importante per il poker azzurro arriva però dal King’s di Rozvadov dove Maurizio Pisciotti (in foto King’s, KKpoker) vince lo Slovenian Poker Tour KK Half Million Master per più di 83K di prima moneta.

Poker Live 23 aprile 2024: Wolf Millionaire, in 21 al final day

Riprendiamo dalla Gc Poker Room di Bendern in Liechtenstein, per il Wolf Millionaire che iniziava la giornata di ieri con 177 Players left e giocarsi un montepremi da oltre 1 milione di franchi svizzeri, grazie all’affluenza record e ai tanti flight organizzati da EuroRounders, con una prima moneta da 200K CHF.

Sono rimasti in 21 players left col serbo Zoran Zivanović che guarda tutti dall’alto con 9.4 milioni in gettoni, davanti a Besnik Lalinovci con 8.2 milioni. Al terzo posto (8.1M), troviamo un italiano che si cela dietro al nickname di Ospite. Resiste un altro italiano di grande esperienza, Bruno Stefanelli, che però dovrà risalire dal fondo del chipcount con le sue 3.2 milioni in chips.

CHIPCOUNT

Zoran Zivanovic RS 9.425.000

BESNIK LALINOVCI CH 8.250.000

Ospite IT 8.175.000

KJ AT 7.925.000

Andreas Fröhli CH 6.975.000

EasyCall91 PL 6.900.000

FERYAT CAPAR TR 5.375.000

Leandro CH 5.300.000

@positiv_chi ES 5.250.000

RALF IMDAHL DE 5.100.000

CHRISTIAN HERTEL DE 4.750.000

Pitschsen CH 4.750.000

Mark DE 3.950.000

DENIS ZIMMERMANN CH 3.625.000

Christian Beer DE 3.500.000

GIVI IT 3.375.000

Robert Alois Reichen CH 3.375.000

BRUNO STEFANELLI IT 3.275.000

KATER CARLO DE 3.075.000

LUKAS GONZALEZ ES 2.375.000

Buksza SK 1.900.000

Poker Live 23 aprile 2024: Slovenian Poker Tour, Pisciotti beffa tutti

Trionfo azzurro al King’s di Rozvadov dove si è concluso lo Slovenian Poker Tour KK Half Million Master, che ha richiamato 1,548 entries, e il migliore è stato il nostro Maurizio Pisciotti che si presentava al final day anche come unico rappresentante italiano ma che riesce ad avere la meglio incassando un premio da 83.250 euro comprensivo anche del buy in del main Wsop Europe del prossimo ottobre.

L’ultimo ad arrendersi è stato Karloversky Král a cui vanno 52.250 euro, e anche per lui (come per i primi 6 piazzati) c’è il ticket Wsope da 10.350 euro. A completare il podio un altro ceco, Richard Hromcik che torna a casa con un assegno da 39.850 euro.

FINALE SPT HALF MILLION MASTER

1 Maurizio Pisciotti Italy € 83.250

2 Karlovarský Král Czech Republic € 52.250

3 Richard Hromcik Czech Republic € 39.850

4 Krasimir Borisov Krastev Bulgaria € 32.150

5 Simone Maria Wilhelmina Ramakers Netherlands € 27.150

6 Christian Jakob Froehler Germany € 22.750

7 “PistolePete” Germany € 9.400

8 Ante Dundovic Croatia € 6.500

9 Rouben Antanian Canada € 4.900

Il bielorusso Luchkou scippa alle ISOP

Al Perla di Nova Gorica si è invece conclusa un altra tappa stagionale delle ISOP, con il €300 Main Event che ha visto 309 iscritti. A trionfare su questo circuito italiano è stato il bielorusso Uladzmir Luchkou che ha incassato €16.000 + un ticket da 990€ per il Main Event Campionati Italiani ISOP che è andato ai primi 5 classificati.

Il runner up è stato l’azzurro Gaetano Fortugno che si deve accontentare del premio da €11.000 mentre a completare il podio troviamo lo sloveno Djordje Simic. A premio e con ticket anche Massimo Pierluigi e Domenico Battista.

FINALE ISOP

1 Uladzmir Luchkou Bielorussia €16.000 *

2 Gaetano Fortugno Italia €11.000 *

3 Djordje Simic Slovenia €7.789 *

4 Antonio Ametrano Italia €6.000 *

5 Massimo Pierluigi Italia €4.600 *

6 Domenico Battista Italia €3.800

7 Davide Ceglia Italia €3.100

8 Alessandro Mattiazzi Italia €2.500

9 Haris Krnic Montenegro €2.000