Poker Live 14 maggio 2024. Si continua a giocare in Liechtenstein lo Sharkbay che ha concluso il day1C con AMADEUSPRVI (in foto by EuroRounders blog) chipleader, mentre in Belgio si stanno giocando gli eventi della kermesse di Pokerstars, la Belgian Poker Challenge, con gli azzurri protagonisti al Main Event (Luca Beretta e Raffaele Sorrentino) e al Super Highroller (Davide Marchi).

Poker Live 14 maggio 2024: Sharkbay day1C

Alla GCPoker Room di Bendern, in Liechtenstein, continua il Main Event Sharkbay con un day1C da 94 entries (60 giocatori unici + 34 rientri). In 21 si sono qualificati al day2B che si giocherà giovedì. In questa giornata, come oggi e domani, ci sarà lo speciale “chip leader bonuses” con 10mila franchi svizzeri in palio e da dividere tra i primi tre classificati.

Il migliore di giornata è stato il bosniaco AMADEUSPRVI che ha imbustato 452.500 gettoni che lo rendono chipleader con un buon margine su Tony G, non il pro lituano che conosciamo tutti, ma un giocatore russo che si nasconde dietro questo nickname e che si lascia alle spalle lo svizzero Tanes Tanasomoon che troviamo al 3 posto.

Dal chipcount non ufficiale troviamo 3 italiani tra i 21 players left che hanno superato il taglio di giornata. Il migliore risulta essere Giuseppe Cianci che con 266K si trova al 9° posto. Poco dietro, in 13° posizione con 180K, c’è Claudio Baldini. Più corto Giuseppe Di Taranto che con 62.500 gettoni è al penultimo posto del chipcount.

CHIPCOUNT SHARKBAY DAY1C

AMADEUSPRVI BA 452.500 CHF 5.000

TONY G RS 395.500 CHF 3.000

TANES TANASOMBOON CH 375.500 CHF 2.000

KIM KIM CH 370.000

ADRIAN LISNER 319.000

DANIELE POLVERINO LI 318.500

ALI ULVI KARABAS TR 290.000

ZIQI LI CN 275.000

GIUSEPPE CIANCI IT 266.000

MARTIN HUBER CH 232.500

REYS DE 229.500

STAUBLAUI 99 CH 194.000

CLAUDIO BALDINI IT 180.000

GORAN TODOROVIC CH 146.000

PETER CAMPONOVO CH 128.500

XXX CH 122.000

KANZLER AT 116.500

SASCHA MESSMER CH 100.000

SPACE G CH 87.000

GIUSEPPE DITARANTO IT 62.500

DALIBOR MIJIC HR 49.000

Poker Live 14 maggio 2024: Belgian Poker Challenge

Poker anche in Belgio, al Grand Casino di Namur dove si stanno giocando i tornei del Belgian Poker Challenge con tanti italiani protagonisti. Al Main Event Bpc da €1.000.000 garantiti si è giocato un day1C da 109 entries che porta il totale complessivo a 418.

Il migliore di giornata è stato Mohamed Daher che ha imbustato 325.000 gettoni, un ottimo inizio di questo Belgian Poker Challenge visto che questo giocatore ha già vinto l’evento #1 €330 Bpc Cup per una prima moneta da €24.465.

C’è spazio anche per gli azzurri con Luca Beretta che ha chiuso con 150.000 gettoni e Raffaele Sorrentino con 95.500. Il Main Event continuerà con altri due flight, il Day 1D normale alle 13:00, e il turbo Day 1E (livelli blind di 25 minuti) alle 21:00.

Si va verso il day2 del €3.300 Super High Roller da 51 entries che hanno già superato i 100K garantiti, ma la registrazione tardiva rimane aperta anche per l’inizio della seconda giornata di gioco in cui ritroveremo Xiaohua Yang come chipleader con 629K, davanti a Leandro Dirlewanger (516,000) e Romain Locquet (486,000). In corsa anche l’ambassador di Pokerstars, Simon Wiciak (225.000) e il vincitore del braccialetto Wsop Romain Le Dantec che ha chiuso con 217.000 gettoni, poco avanti al nostro Davide Marchi che con 214K tiene alta la bandiera azzurra.

CHIPCOUNT SUPER HIGHROLLER

iaohua Yang Netherlands 629,000

Leandro Dirlewanger Switzerland 516,000

Romain Locquet France 486,000

Cornelis Van Gent Netherlands 370,000

Vasyl Lebediev Ukraine 288,000

Vincent De Neve Germany 279,000

Johnny Nedved Belgium 263,000

Simon Wiciak France 225,000

Romain Le Dantec France 217,000

Zhong Chen Netherlands 216,000

Davide Marchi Italy 214,000

Jerome Arnaud Luxembourg 212,000

Jonathan Abdellatif Belgium 193,000

Michel Leibgorin France 184,000

Ken Schurink Netherlands 175,000

Viktor Jensen Sweden 165,000

Kenny Hallaert England 150,000

Antoine Stackowiak France 113,000

Christos Triantaphyllou Belgium 102,000

Henning Wendlandt Germany 93,000

Già assegnato il titolo del €330 BPC Pot Limit Omaha Championship, torneo che ha richiamato 113 giocatori per un montepremi da €31.670, diviso tra i migliori 17 classificati, e il migliore in assoluto è stato Kader Slila che si è aggiudicato il premio da €8.100.