WSOP 7 giugno 2024. Continua l’azione delle 55° World Series of Poker dall’Horseshoe Casinò e il Paris Casinò di Las Vegas dove nella notte Robert Mizrachi vince il 5° braccialetto in carriera. Dario Sammartino intanto è impegnato nello spettacolare e ricco High Roller da 25K di buy-in dove invece sono eliminati durante il corso della prima giornata di gioco Kanit e Mandriano.

Arriva la cinquina di Robert Mizrachi. I braccialetti aggiudicati nella notte

Con un giorno in più di gioco alla fine arriva il 5° braccialetto WSOP per Robert Mizrachi che vince l’Event #13: $10,000 Dealer’s Choice Championship (6-Handed) con una prima moneta da $333,045. Niente da fare per Michael Martinelli che invece sognava il primo titolo alle World Series of Poker.

FINALE EVENTO #13

1 Robert Mizrachi United States $333,045

2 Michael Martinelli United States $215,848

3 Ryutaro Suzuki Japan $144,431

4 Ben Lamb United States $99,885

5 David Bach United States $71,476

6 Richard Bai United States $52,985

Concluso anche l’Event #15: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) e questa volta un primo braccialetto in carriera arriva, in questo caso all’americano Caleb Furth che nel testa a testa finale batte il cinese Jiyang Gan e incassa anche $265,361 di premio. Niente primo braccialetto invece per l’austriaco Andreas Frohli che chiude al 4° posto.

FINALE EVENTO #15

1 Caleb Furth United States $265,361

2 Jiyang Gan China $176,891

3 Walter Chambers United States $125,665

4 Andreas Frohli Austria $90,468

5 Michael Machugh Canada $66,014

6 Andrew Paterson Canada $48,833

7 Tom Koral United States $36,628

8 Mathias Bayer Austria $27,862

9 Jason Daly United States $21,498

L’Event #17: $800 No-Limit Hold’em DeepStack vinto da TJ Murphy che ha la meglio su un Field da 4,732 giocatori e porta a casa il premio da $368,977 dopo aver battuto Raymond Mancini nel testa a testa finale. Per l’Italia Marco Damico si ferma al 242° posto per un premio di $2,324.

FINALE EVENTO #17

1 Timothy Murphy $ 368.977

2 Raymond Mancini $ 246.031

3 Tao Chu $ 183.237

4 Vernon Barruga $ 137.551

5 Hai Nguyen $104.079

6 Dimitre Dimitrov $79.385

7 Yuvaraj Rai $61.042

8 Michael Wills $47.320

9 Harry Lodge $36.986

WSOP 7 giugno 2024: Event #16: $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em

All’Event #16: $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em sono rimasti 7 giocatori e al comando troviamo Eddie Ochana. Attenzione all’indiano Kartik Ved a caccia del 2° braccialetto in carriera. Si gioca per una ricca prima moneta da $660,284 e tutti i players left si ritroveranno oggi con almeno $87,582 in tasca.

FINAL TABLE EVENTO #16

1Kartik VedIndia2,610,000

2Eddie OchanaUnited States14,135,000

3Shant MarashlianUnited States2,665,000

4Alexander QueenUnited States8,865,000

5Brent HartUnited States8,345,000

6Daniyal GhebaUnited States2,900,000

7 Taylor Black United States 1,635,000

WSOP 7 giugno 2024: Event #18: $1,500 Pot-Limit Omaha (8-handed)

Rimangono in 10 a giocarsi l’Event #18: $1,500 Pot-Limit Omaha (8-handed) e la prima moneta da $294,311, in un torneo che ha visto 1,469 iscritti e che riprenderà oggi col dominio assoluto di Grzegorz Derkowski. Il polacco ripartirà con più di 9.6 milioni in chips, con Dylan Weisman 2°, ma staccato con 5.9 milioni.

Ci proverà anche Chino Rheem, in corsa per cercare di vincere il suo primo braccialetto e sfatare il tabù WSOP. In gioco anche il veterano Steve Zolotow e Daniel Zack che va a caccia del poker di braccialetti in carriera, ma riprenderà da corto. L’ultimo eliminato di giornata è stato Matthew Parry, out in 11° posizione subito dopo un altro big, Richard Ashby.

CHIPCOUNT EVENTO #18

1 Grzegorz Derkowski Poland 9,680,000

2 Dylan Weisman United States 5,970,000

3 Andreas Zampas United States 4,000,000

4 Chino Rheem United States 3,655,000

5 Abdul Almagableh United States 3,025,000

6 Steve Zolotow United States 2,940,000

7 John Zable United States 2,760,000

8 Jhojan Rivera United States 2,440,000

9 Leslie Roussell United States 1,625,000

10 Daniel Zack United States 675,000

WSOP 7 giugno 2024: Event #19: $10,000 Limit Hold’em Championship (8-Handed)

All’Event #19: $10,000 Limit Hold’em Championship (8-Handed) rimangono in corsa 14 giocatori, e tra loro tanti campioni, ad iniziare dal chipleader Marco Johnson, ma ci sono anche: Maxx Coleman, Juha Helppi che regge al 7° posto, Chad Eveslage, Dan Shak, Nick Schulman e all’ultimo posto del chipcount John Racener. Chi vincerà la prima moneta da $308,930 e il titolo di campione del mondo di Limit Hold’em? Lo scopriremo domani.

CHIPCOUNT EVENTO #19

1 Marco Johnson 1,100,000

2 Anthony Marsico 985,000

3 Justin Kusumowidagdo 880,000

4 Shyamsundar Challa 760,000

5 Maxx Coleman 630,000

6 Louis Hillman 575,000

7 Juha Helppi 525,000

8 Renan Bruschi 430,000

9 Chad Eveslage 415,000

10 Ronnie Bardah 405,000

11 Andrew Kelsall 310,000

12 Dan Shak 295,000

13 Nick Schulman 245,000

14 John Racener 210,000

WSOP 7 giugno 2024: Event #20: $300 Gladiators of Poker No-Limit Hold’em

Uno dei tornei low buy-in e dall’affluenza maggiore è l’Event #20: $300 Gladiators of Poker No-Limit Hold’em che al day1A ha subito registrato 3.792 iscritti e in 124 passano il taglio, con Caleb Levesque il migliore di tutti. Stranamente non si segnalano italiani in gioco.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #20

1 Caleb Levesque 3,145,000

2 Rami Hammoud 2,760,000

3 Leo Pinamonti 2,440,000

4 Christophe Goeman 2,250,000

5 Waqas Seyal 2,240,000

6 Stephen Hinckesman 2,140,000

7 Dong Ji 2,105,000

8 Tyler Barnes 2,070,000

9 Richard Collins 2,040,000

10 Dustin Ethridge 1,990,000

WSOP 7 giugno 2024: Event #21: $25,000 High Roller Six Handed No-Limit Hold’em

Da un estremo all’altro, ovvero da un torneo da $300 di buy-in, a uno da 25K, ovvero l’Event #21: $25,000 High Roller Six Handed No-Limit Hold’em, un vero spettacolo a cui hanno riposto presente in 216 giocatori che hanno prodotto un Prize pool superiore ai 5 milioni di dollari. Il migliore di giornata è Brandon Wilson davanti a Michael Jozoff, poi arriva il russo Artur Martirosian che non ha bisogno di grandi presentazioni.

Appena fuori dalla top-10 troviamo un altro che di High Roller ne ha giocati e vinti parecchi, Justin Bonomo. Anche l’Italia ha il suo rappresentante di lusso, Dario Sammartino, che passa al day2 imbustando 162K buone per il 67° posto (su 72 players left). Ci avevano provato altri due rappresentati del Belpaese, Giovanni Mandriano e Mustapha Kanit, entrambi eliminati durante il primo giorno di gioco.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #21

1Brandon WilsonUnited States1,388,000

2Michael JozoffUnited States1,127,000

3Artur MartirosianRussia988,000

4Paul JagerUnited States934,000

5Rainer KempeGermany858,000

6Brek SchuttenUnited States813,000

7Michael RoccoUnited States790,000

8Chongxian YangUnited States769,000

9Justin SalibaUnited States767,000

10 Kevin Rabichow United States 724,000

WSOP 7 giugno 2024: Event #22: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (6-Handed)

Chiudiamo il report di giornata con una variante particolare nell’Event #22: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (6-Handed) che ha visto 574 iscritti per un montepremi di $766,290, diviso tra i migliori 87 ITM, con una prima moneta da $146,516. Inizio in salita alle WSOP per Dario Alioto che sta giocando molti tornei di varianti, ma finora ha piazzato un solo ITM. Anche a questo torneo il siciliano è out al primo giorno. Il migliore di giornata è invece l’americano Bradley Maltz che con 385K stacca il connazionale Jacob Hamed, secondo con 270K. In top-10 anche Benny Glaser.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #22

1 Bradley Maltz 385,000

2 Jacob Hamed 270,000

3 Tana Karnchanakphan 219,500

4 Carol Fuchs 218,500

5 Nathan Gamble 202,000

6 Benny Glaser 201,500

7 Tom Franklin 186,000

8 Stephan Nussrallah 185,500

9 Lawrence Brandt 184,500

10 Nicolas Fountotos 173,500