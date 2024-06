Poker Live 7 giugno 2024. Non si gioca solo a Las Vegas con le WSOP, ma anche in Italia e in Europa. A Sanremo è iniziato l’atteso Main Event del WPT Prime mentre al King’s di Rozvadov continua il The Festival Series per gli amanti delle varianti, e finalmente è arrivata anche la prima vittoria azzurra con Navarra (in foto by King’s resort) nel PLO 4/5/6 Cards.

Poker Live 7 giugno 2024: al via il Main Event WPT Prime Sanremo 2024

L’evento più atteso del circuito minore del World Poker Tour, il €1.100 Main Event WPT Prime Sanremo 2024, ha preso il via dalle sale del mitico casino della città dei fiori che al day1A ha fatto registrare 85 entries. In 11 hanno passato il taglio e il migliore è stato Roberto Armato che ha imbustato 873.000 chips, meglio anche di Michael Uguccioni e Lorenzo Arduini rispettivamente al 2° e 3° posto con 745K e 576K. Ancora in grande forma Iryna Tsikhanskaya che passa con 207.000 gettoni.

CHIPCOUNT DAY1A MAIN EVENT

1. Roberto Armato – 873,000

2. Michael Uguccioni – 745,000

3. Lorenzo Arduini – 576,000

4. Dominik Ostrowski – 510,000

5. Marcel Lerbs – 318,000

6. Bartosz Wojciech Wesolek – 228,000

7. Bradley Moore – 227,000

8. Iryna Tsikhanskaya – 207,000

9. Marco Regonaschi – 202,000

10. Tomasz Kardas – 195,000

11. Maxime Joseph Tantaro – 121,000

Poker Live 7 giugno 2024: finalmente l’Italia al The Festival Series Rozvadov

Al King’s continua la kermesse per gli amanti delle varianti, il The Festival Series Rozvadov, e finalmente arriva il primo successo azzurro con Massimo Navarra che conquista il Pot Limit Omaha 4-5-6 cards. Al torneo da €115 di buy-in hanno partecipato in 121 giocatori e per Navarra c’è un premio da €2.987.

FINALE PLO 4/5/6 CARDS

1 Massimo Navarra Italy € 2.987

2 Nicolas Langbecker Germany € 2.700

3 Barrie Michael Dear United Kingdom € 1.543

4 Jani Kalervo Haarala Finland € 1.208

5 Guverner Czech Republic € 974

6 Max Snel Netherlands € 759

7 Moreno Gyoezoe Hermanus Rutten Netherlands € 601

8 Scott James Maurice Kenyon United Kingdom € 468

9 Jonathan Rosenwasser Israel € 354

10 Peter Kepplinger Austria € 272

11 Dennis Goezinger Germany € 272

12 Lachezar Angelov Tsenov Bulgaria € 253

13 Matthias Kribben Germany € 253

Anche qui non può mancare un torneo Mystery Bounty, vinto dall’israeliano Omri Vidal che ha incassato un bel premio da 27.150 euro dopo aver superato il polacco Maciej Kondraszuk nel testa a testa finale. A premio gli italiani ULISSE e Marco Di Persio, regular del King’s, e anche Antonio Fragale, recente vincitore del Balkan Poker Circuit proprio qui a Rozvadov.

FINALE MYSTERY BOUNTY

Omri Vidal Israel € 27.150

2 Maciej Ludwik Kondraszuk Poland € 10.600

3 Viorel Gabriel Gavrila Romania € 7.600

4 Karlson Germany € 6.025

5 Cornelis Willem De Moree Netherlands € 4.725

6 KING FISH Israel € 3.700

7 Jacky Germany € 2.775

8 FRAAAANK Germany € 1.975

9 Aleksandar Konstanti Georgiev Bulgaria € 1.580

10 Maksim Belomestnoi Estonia € 1.325

E’ iniziato anche il Main Event da 500.000 euro garantiti che nel day1A ha richiamato 109 giocatori, e in 26 hanno passato il taglio verso il day2. Il migliore si giornata è stato il danese Dan Larsen con 524.000 chips, davanti al bielorusso Slarhel Narohny con 455.000 gettoni e all’albanaese MrLowFrequency con 438.000. Tra gli azzurri si qualifica solo Arturo Paduano che con 186K si ritrova a metà del chipcount.