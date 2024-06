WSOP 10 giugno 2024. Vediamo cosa è successo nel fine settimana all’Horseshoe and Paris Las Vegas dove continua la 55° edizione delle World Series of Poker. Dario Sammartino accende la domenica azzurra alle WSOP con un 4° posto nel chipcount al termine del day1 all’Event #26: $25,000 High Roller No-Limit Hold’em (8-Handed).

Gli ultimi braccialetti aggiudicati

Iniziamo dal finale dell’Event #16: $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em, dove a trionfare è stato Brent Hart che ha incassato la prima moneta da $660,284 dopo aver superato Eddie Ochana nel testa a testa finale, col runner up che si avvia alle casse per ritirare un assegno da $440,202.

FINALE EVENTO #16

1 Brent Hart United States $660,284

2 Eddie Ochana United States $440,202

3 Alexander Queen United States $309,128

4 Kartik Ved India $220,373

5 Shant Marashlian United States $159,517

6 Daniyal Gheba United States $117,271

7 Taylor Black United States $87,582

Passiamo all’Event #18: $1,500 Pot-Limit Omaha (8-Handed) dove arriva il 2° braccialetto in carriera per Dylan Weisman che batte un Field da 1.469 giocatori, incassando la prima moneta da $294,311 e beffando Chino Rheem che si ferma sul più bello e ancora una volta deve rimandare l’appuntamento con la vittoria del suo primo braccialetto. Completa il podio l’altro big, il veterano Steve Zolotow che in recupero chiude al 3° posto.

FINALE EVENTO #18

1 Dylan Weisman United States $294,311

2 Chino Rheem United States $196,191

3 Steve Zolotow United States $140,077

4 Grzegorz Derkowski Poland $101,284

5 John Zable United States $74,178

6 Jhojan Rivera United States $55,034

7 Abdul Al-Magableh United States $41,371

8 Leslie Roussell United States $31,516

In archivio anche lo spettacolare Event #21: $25,000 High Roller Six Handed No-Limit Hold’em che va a Brek Schutten che incassa la ricca prima moneta da $1,405,641.

FINALE EVENTO #21

1 Brek Schutten United States $1,405,641

2 Tyler Stafman United States $938,775

3 Michael Rocco United States $639,620

4 Taylor von Kriegenbergh United States $444,766

5 Brandon Wilson United States $315,771

6 Masashi Oya Japan $229,002

Conclusione dell’Event #22: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (6-Handed) vinto dall’americano Aaron Cummings che incassa $146,516 e il braccialetto dopo aver battuto il giapponese Yuichi Kanai nel testa a testa finale.

FINALE EVENTO #22

1 Aaron Cummings United States $146,516

2 Yuichi Kanai Japan $95,981

3 Alexander Wilkinson United States $64,256

4 Heather Alcorn United States $43,984

5 Sean Yu United States $30,800

6 Anthony Lazar United States $22,075

7 Danny Wong United States $16,204

WSOP 10 giugno 2024: Event #20: $300 Gladiators of Poker No-Limit Hold’em

Continua l’Event #20: $300 Gladiators of Poker No-Limit Hold’em che col day1D arriva all’incredibile cifra di 17,462 iscritti. Ci eravamo lasciati al day1A, ma nel secondo flight il migliore è il due volte campione WSOP, Dan Heimiller.

Al day1C è il colombiano Giovanny Rodriguez Ocampo il migliore di tutti e passa anche l’azzurro Andrea Tucci, 47° con 1.085.000 chips.

Infine il day1D, ancora in gioco nel momento in cui scriviamo, e col brasiliano Rafael Reis al comando, ma saremo più precisi col report di domani, specialmente per quanto riguarda gli italiani impegnati in questo torneo.

WSOP 10 giugno 2024: Event #23: $1,500 SHOOTOUT No-Limit Hold’em

Nella notte è arrivata la vittoria del primo braccialetto in carriera, e della prima moneta da $305.849, per Daniel Sepiol che batte un Field da 1.534 iscritti e porta a casa l’Event #23: $1,500 SHOOTOUT No-Limit Hold’em, con il filippino Robert Natividad che si ferma al 2° posto, unico non americano al tavolo finale di questo torneo. L’Italia porta a premio il solo Federico Butteroni, 96° per $6243 di premio.

FINALE EVENTO #23

1 Daniel Sepiol United States $305,849

2 Robert Natividad Philippines $203,889

3 James Davidson United States $148,196

4 Jeremy Ausmus United States $109,071

5 Daniel Strelitz United States $81,298

6 Richard Dixon United States $61,380

7 Sean Ragozzini United States $46,948

8 Scott Ball United States $36,385

9 Aaron Pinson United States $28,577

WSOP 10 giugno 2024: Event #24: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed)

All’Event #24: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed) arriva la tripletta di Sean Troha che questa volta si laurea migliore del mondo in PL Omaha H/L, un risultato che gli ha permesso di incassare anche un premio da $536,713 dopo aver battuto un Field da 259 iscritti, con Tyler Brown ultimo ad arrendersi.

FINALE EVENTO #24

1 Sean Troha United States $536,713

2 Tyler Brown United States $357,807

3 Joao Simao Brazil $247,874

4 Yuri Dzivielevski Brazil $175,321

5 Robert Tanita United States $126,662

6 Tsz Shing United States $93,512

7 Brad Ruben United States $70,585

8 Luis Velador Mexico $54,499

9 Joshua Thibodaux United States $43,065

WSOP 10 giugno 2024: Event #25: $3,000 6-Handed Limit Hold’em

Si è concluso il day2 del Event #25: $3,000 6-Handed Limit Hold’em, torneo da 248 iscritti per un montepremi da $662,160 e una prima moneta da $148,635 che rimane combattuta tra gli 11 players left. Si riprenderà con Daniel Vampan al comando con 2.4 milioni in chips, staccando Frank Yakubson, 2° con 1.6 milioni.

WSOP 10 giugno 2024: Event #26: $25,000 High Roller No-Limit Hold’em (8-Handed)

Al via un altro HR, l’Event #26: $25,000 High Roller No-Limit Hold’em (8-Handed), e ci riprova Chino Rheem che ha chiuso il day1 al 2° posto con 1.1 milioni in chips, dietro solo a Samuel Laskowitz. La notizia però arriva da Dario Sammartino che con 1.030.000 gettoni riprenderà dal 4° posto del chipcount. Al torneo si sono iscritti in 274 giocatori, per un Prize pool da $6,439,000. In 99 torneranno per il day2 e tra loro anche Phil Ivey (838,000).

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #26

1 Samuel Laskowitz United States 1,211,000

2 Chino Rheem United States 1,101,000

3 Noel Rodriguez United States 1,099,000

4 Dario Sammartino Italy 1,030,000

5 Galen Hall United States 1,026,000

6 Dean Lyall United Kingdom 983,000

7 Alexander Queen United States 910,000

8 Ognyan Dimov Bulgaria 866,000

9 Phil Ivey United States 838,000

10 Thomas Boivin Belgium 801,000

WSOP 10 giugno 2024: Event #27: $1,500 Big O

Chiudiamo il report di giornata con l’Event #27: $1,500 Big O che ha richiamato 1.555 giocatori per un montepremi da $2,075,925, diviso tra i migliori 234 ITM, con una prima moneta da $306,884. In 232 per ora stanno passando il taglio e al comando ci sono due big come Scott Clements e Sammy Farha. L’Italia si sta schierando con Dario Alioto al momento 61°, ma saremo più precisi domani col report di questo torneo.