Poker Live 10 giugno 2024. Il bulgaro Presiyan Tsvetanov (in foto by King’s) porta a casa il Main Event The Festival Series mentre siamo alle battute finali del Main WPT Prime Sanremo con un tavolo finale interessante dove spunta anche Gigetto Pignataro, e che potrai seguire in diretta streaming a carte scoperte.

Poker Live 10 giugno 2024: Presiyan Tsvetanov vince il Main The Festival Series

Oggi iniziamo dal King’s Resort di Rozvadov dove si è concluso il Main Event delle The Festival Series, torneo da quasi 1.000 iscritti vinto dal bulgaro Presiyan Tsvetanov che ha incassato la prima moneta da 80.000 euro e ancheil ticket per il Main Event da €10.350 delle World Series of Poker Europe che va a tutti i primi 6 classificati.

L’ultimo ad arrendersi è stato il giocatore di casa, il ceco Michal Riczak, e a completare il podio il maltese Antoine Degiorgio. Non si segnalano exploit azzurri.

FINALE MAIN EVENT THE FESTIVAL SERIES

1 Presiyan Tsvetanov Bulgaria €90,350*

2 Michal Riczak Czech Republic €58,250*

3 Antoine Degiorgio Malta €44,250*

4 Barnabas Nagy Hungary €35,950*

5 Yann Lormel France €30,550*

6 Runen777 Russia €25,650*

7 Erik Polluveer Estonia €11,000

8 Asso Germany €7,500

9 Rickard Olsson Sweden €5,950

*€10,350 WSOPE Main Event Seat

Poker Live 10 giugno 2024: final table WPT Prime Sanremo

Siamo arrivati al tavolo finale da 8 giocatori del €1.100 Main Event WPT Prime Sanremo, il torneo del circuito minore del World Poker Tour, che ha richiamato tanti giocatori al Casino Minucipale della città dei fiori. Si gioca per una prima moneta da €124,700 e il vincitore avrà assicurato anche un posto al WPT World Championship Las Vegas in programma a fine stagione al Wynn, grazie ad un ticket dal valore 10.400 euro.

Il tavolo finale inizierà con Traian Stanciu chipleader, ma gli italiani sono presenti eccome, con anche nomi importanti come quello di Giuseppe Zarbo al 2° posto, ma c’è anche Priamo Carta subito dietro. Dovranno recuperare dal basso Luigi Pignataro ed Erico Iervasi.

CHIPCOUNT FINAL TABLE

Traian Stanciu – 10,650,000 (71 bb)

Giuseppe Zarbo – 7,475,000 (50 bb)

Priamo Carta – 6,750,000 (45 bb)

Kym Nguyen – 4,525,000 (30 bb)

Luigi Pignataro – 2,975,000 (20 bb)

Uladzimir Luchkou – 2,575,000 (17 bb)

Vladas Burneikis – 2,025,000 (14 bb)

Erico Iervasi – 2,075,000 (14 bb)

PAYOUT FINAL TABLE

1st: €124,700* (~US $135,317*)

2nd: €77,000 (~US $83,556)

3rd: €57,000 (~US $61,853)

4th: €43,000 (~US $46,661)

5th: €32,500 (~US $35,267)

6th: €24,700 (~US $26,803)

7th: €19,000 (~US $20,618)

8th: €14,700 (~US $15,952)