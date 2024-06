WSOP 11 giugno 2024 . Ultimi aggiornamenti dall’Horseshoe and Paris Las Vegas per la 55° edizione delle World Series of Poker. Dario Sammartino è tra i 19 players left del ricchissimo e spettacolare High Roller da $25.000 di buy-in mentre al Big-O si piazzano a premio Dario Alioto e Sergio Benso. Fausto Tantillo al day2 del $1,500 Freezeout

Gli ultimi braccialetti aggiudicati: vince Daniel Vampan

Si è concluso l’Event #25: $3,000 6-Handed Limit Hold’em dove tra 248 iscritti è emerso Daniel Vampan come vincitore per il primo braccialetto in carriera e una prima moneta da $148,635.

FINALE EVENTO #25

1 Daniel Vampan United States $148,635

2 Robert Wells United Kingdom $99,578

3 Nick Caltabiano United States $67,919

4 Lucas Wagner United States $47,179

5 Roland Israelashvili United States $33,387

6 Frank Yakubson United States $24,078

WSOP 11 giugno 2024: Event #20: $300 Gladiators of Poker No-Limit Hold’em

Si è concluso il day2 del Event #20: $300 Gladiators of Poker No-Limit Hold’em che lascia in gioco 14 players left in lotta per una prima moneta da $401,210, e tutti hanno già in tasca un premio di $20,820 assicurati. Al comando Simon Britton.

TOP-10 CHIPCOUNT

1Simon BrittonUnited States67,100,000

2Stephen WintersUnited States64,975,000

3Rami HammoudCanada64,950,000

4Brendon HerrickUnited States63,500,000

5Quang VuUnited States61,825,000

6Steve FouttyUnited States58,000,000

7Caleb LevesqueUnited States49,450,000

8Mario LopezArgentina41,025,000

9James Morgan (CAN)Canada38,900,000

10 Petri Nikkinen Finland 33,000,000

WSOP 11 giugno 2024: Event #26: $25,000 High Roller No-Limit Hold’em (8-Handed)

Va in archivio il day2 dell’Event #26: $25,000 High Roller No-Limit Hold’em (8-Handed) con 19 players left, e si sprecano i grandi nomi ancora in corsa per questo spettacolare braccialetto e per una prima moneta da $1,667,842. Al comando del chipcount troviamo il cinese Yingui Li su David Stamm. Tra i migliori anche Shaun Deeb che riprenderà dal 4° posto. L’Italia sogna con Dario Sammartino, ancora in corsa con 1.750.000 gettoni per la 12° posizione nel chipcount.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #26

1Yingui LiChina5,600,000

2David StammUnited States4,955,000

3Andrew OstapchenkoUnited States4,215,000

4Shaun DeebUnited States3,510,000

5Roberto PerezSpain3,185,000

6Chongxian YangChina2,885,000

7Samuel LaskowitzUnited States2,885,000

8Nick SchulmanUnited States2,815,000

9Krasimir YankovBulgaria2,545,000

10 Jared Bleznick United States 2,425,000

WSOP 11 giugno 2024: Event #27: $1,500 Big O

Al termine del day2 dell’Event #27: $1,500 Big O rimangono 20 players left con al comando il giapponese Tomoki Matsuda. Non molla Sammy Farha che riprenderà dal 10° posto. Due azzurri a premio, Dario Alioto che esce al 198° posto e Sergio Benso poco dopo (188°), e per entrambi c’è un premio da $3.002.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #27

1Tomoki MatsudaJapan4,285,000

2John BunchUnited States4,005,000

3Michael ChristUnited States3,335,000

4Paul FehligUnited States3,310,000

5Lucas Zwingmann-GochtGermany3,075,000

6Seth FredericiUnited States2,700,000

7James McWhorterUnited States2,460,000

8Matthew BretzfieldUnited States2,400,000

9Damjan RadanovUnited States1,875,000

10 Sam Farha United States 1,420,000

WSOP 11 giugno 2024: Event #28: $1,500 Freezeout No-Limit Hold’em

E’ iniziato l’Event #28: $1,500 Freezeout No-Limit Hold’em e il day1 ha richiamato 2.317 giocatori che hanno battuto il record dello scorso anno (2.046). Si gioca per un montepremi da $3,093,195 e una prima moneta da $412,484. Al comando del chipcount c’è Brian Barker. Anche l’Italia è rappresentata con Fausto Tantillo che ha chiuso la giornata imbustando 349.000 gettoni buoni per il 56° posto sui 215 players left.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #28

1 Brian Barker 951,000

2 Conor Hannan 950,000

3 Scott Stewart 831,000

4 Nick Maimone 830,000

5 Fausto Valdez 817,000

6 Evan Benton 774,000

7 John Riordan 755,000

8 Nikolay Yosifov 754,000

9 Nicolas Vayssieres 726,000

10 Jin Kim 704,000

WSOP 11 giugno 2024: Event #29: $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship (6-Handed)

Al via un nuovo Championship, l’Event #29: $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship (6-Handed), a cui hanno partecipato 125 giocatori e al termine del day1 sono ancora in corsa in 65. Al comando del chipcount c’è un altro giapponese, Naoya Kihara, sull’esperto Marco Johnson e su altri nomi importanti al vertice del chipcount: Bryce Yockey, Calvin Anderson e Jason Mercer. Tutti questi 5 primi giocatori del chipcount hanno vinto almeno un braccialetto, per capire il livello e resiste anche il campione in carica di questo torneo, Benny Glaser, che riprenderà dall’11° posizione. Per l’Italia ci aveva provato un attivissimo Dario Alioto che però è uscito al 103° posto durante la prima giornata.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #29

1Naoya KiharaJapan237,000

2Marco JohnsonUnited States227,000

3Bryce YockeyUnited States213,000

4Calvin AndersonUnited States210,500

5Jason MercierUnited States206,500

6Danny NoamUnited States201,500

7Danny TangHong Kong199,000

8Bin WengUnited States196,500

9Taylor WilsonUnited States196,000

10 Maxx Coleman United States 196,000