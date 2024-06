WPT Prime Sanremo 2024 finale. Cala il sipario sulla città dei fiori che ha ospitato il circuito minore del World Poker Tour, con il Main Event WPT Prime Sanremo che è andato a Priamo Carta mentre ad un anno di distanza torna a vincere l’High Roller un incredibile Gianfranco Iaculli (foto by GiocoNews).

WPT Prime Sanremo 2024 finale: Main Event a Priamo Carta

Il WPT Prime Sanremo 2024 si chiude col Main Event da 781 iscritti che rimane in Italia con la vittoria di Priamo Carta che porta a casa una bella prima moneta da €124.700 e anche il ticket per il Wpt World Championship che si giocherà al Wynn Resort di Las Vegas dal 3 al 23 dicembre. L’ultimo a mollare è stato il rumeno Traian Stanciu che si avvia alle casse da runner up per un premio da €77.000.

Niente da fare per due veterani azzurri come Giuseppe Zarbo e Luigi Pignataro che escono in rapida successione, rispettivamente al 4° posto (per €43.000 di premio) e al 5° posto (32.500).

FINALE MAIN EVENT WPT PRIME SANREMO

1: Priamo Carta – €124,700*

2: Traian Stanciu – €77,000

3: Uladzimir Luchkou – €57,000

4: Giuseppe Zarbo – €43,000

5: Luigi Pignataro – €32,500

6: Erico Iervasi – €24,700

7: Kym Nguyen – €19,000

8: Vladas Burneikis – €14,700

WPT Prime Sanremo 2024 finale: High Roller, vince ancora

Incredibile Gianfranco Iaculli che, come si legge su GiocoNews presente a Sanremo, riesce a vincere ancora una volta l’High Roller del WPT Prime Sanremo ad un anno di distanza, difendendo il titolo e incassando la prima moneta da 44.173 euro, un pò meno rispetto allo scorso anno quando la prima moneta gli valse 52K grazie a 179 iscritti, mentre quest’anno sono stati 137 gli entries che hanno prodotto un prize pool da 173.853 euro.

FINALE HIGH ROLLER

1° ACULLI Gianfranco 44 173 €

2° STETSIURA Dmytro 29 500 €

3° MENNETEAU Loic 21 800 €

4° KASSOUF William 16 300 €

5° MURSELI Mirand 12 300 €

6° MAT Rusen 9 400 €

7° VOLPI Andrea 7 200 €

8° MERCURI Robin 5 600 €

9° VOZDECKY Lukas 4 400 €

10° BOLIMOWSKI Julien 4 400 €

11° SALAMONE Andrea 3 040 €

12° PUCZYLOWSKI Marcin 3 040 €

13° DABRION Pascal 2 540 €

14° RUOSI Andrea 2 540 €

15° DOWLING Christopher 2 540 €

16° ORHAN Egemen 2 540 €

17° LAKATOS Benjamin 2 540 €