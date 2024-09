Si continua a giocare a Barcellona con i primi tornei dell’European Poker Tour e il finale del CEP Barcellona. Si sono conclusi il Mystery Bounty vinto da Boris Angelov e il nuovo PokerStars Cuatro KO vinto da Steve O’Dwyer (in foto). Intanto al Main Event Estrellas passano altri 17 italiani verso il day2. Poker Live 28 agosto 2024.

Poker Live 28 agosto 2024: Estrellas Poker Tour Main Event

Nella giornata di ieri a Barcellona, per l’inizio dell’European Poker Tour, si sono giocati gli altri due flight del €1.100 Main Event Estrellas Poker Tour. Al Day1C hanno partecipato 865 giocatori e in 130 sono passati al day2, già certi di un premio minimo. Si è giocato per oltre 14 ore e alla fine il migliore è stato il lettone Maksims Uskovs che ha imbustato 853.000 gettoni, staccando l’inglese Robert Bull che ha chiuso con 724K chips. Nessun italiano in top-10, con Fabio Peluso il migliore dei nostri al 23° posto, ma sono ben 13 gli azzurri a passare il taglio. Niente da fare per diversi big eliminati durante la giornata: Parker Talbot, Benjamin Spragg e Ramon Colillas, Nick Palma, Viktor Jensen, Lucia Navarro e Gaelle Baumann.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C

1 Maksims Uskovs Lettonia 853,000

2 Robert Bull Regno Unito 724,000

3 Kacper Pyzara Polonia 605,000

4 Erik Marasco Brasile 597,000

5 Jakup Breckmann Danimarca 540,000

6 Emmanouel Lianopoulos Grecia 517,000

7 Ivan Karatayeu Belarus 514,000

8 Marle Spragg Stati Uniti 488,000

9 Mathias Siljander Finlandia 482,000

10 Alexandre Reard Francia 432,000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1C

23 Fabio Peluso 303.000

29 Simone Demasi 277.000

47 Davide Marchi 218.000

54 Rolando Camardese 201.000

74 Mauro Fungo 141.000

89 Giuseppe Dedoni 107.000

91 Giorgio Marletta 104.000

98 Stefano Maresca 97.000

101 Domenico Paparo 92.000

104 Antonio Maresca 89.000

107 Andrea Schettino 86.000

110 Matteo Pirisi 84.000

119 Giovanni Agliozzo 65.000

Altri 382 entries al Day1D che ha visto passare 56 Players left e qui il migliore è stato il turco Abdullah Turan con 453K, che si è messo alle spalle il forte americano Jesse Lonis. Qui sono 4 gli italiani che passano, e abbiamo anche un azzurro a completare la top-10, si tratta di Ermanno Di Nicola, migliore dei nostri. Al torneo hanno partecipato 1.784 giocatori fino a questo momento, e al day2 troveremo almeno 267 Players left per un prizepool arrivato a €1.370.880, niente male per il torneo d’apertura di EPT Barcellona.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1D

1 Abdullah Turan Turchia 453,000

2 Jesse Lonis Stati Uniti 434,000

3 Andreas Berggren Svezia 428,000

4 Rafael Coutada Spagna 390,000

5 Eduard Barsegian Russia 365,000

6 Renat Bohdanov Ucraina 360,000

7 Axel Bayout Francia 331,000

8 Kevin Hasler Svizzera 325,000

9 Shuangyi Ye Cina 323,000

10 Ermanno Di Nicola Italia 316,000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1D

10 Ermanno Di Nicola 316.000

27 Domenico Casalnuovo 168.000

41 Antonello Ferraiuolo 106.000

43 Salvatore Allatta 98.000

Poker Live 28 agosto 2024: Mystery Bounty e PokerStars Cuatro KO

Si è concluso anche il nuovo e ricco €12.300 PokerStars Cuatro KO, un format che prevede che quando rimane il 25% del field, ogni giocatore riceva una taglia da 12.000€ che finisce sulla propria testa e che andrà a chi lo elimina, per una doppia bolla (una che scoppia nel momento in cui entrano in gioco i bounty, l’altra invece prima della classica entrata in the money). Al torneo hanno partecipato in 62 giocatori e a vincere è stato subito un big, l’irlandese Steve O’Dwyer che ha incassato la prima moneta da €163.720 + €48.000 di taglie, dopo aver battuto l’americano Byron Kaverman e l’indiano Santhosh Suvarna che non manca mai nei tornei ad alto buy-in, e spesso arriva o vince.

FINALE CUATRO KO

1 Steve O’Dwyer Ireland €163.720 €48.000

2 Byron Kaverman United States €107.400 €12.000

3 Santhosh Suvarna India €77.900 €48.000

4 David Coleman United States €59.100 €12.000

5 Ottomar Ladva Estonia €45.700 €24.000

6 Joakim Andersson Sweden €34.900 €12.000

7 Fabiano Kovalski Brazil €26.900 €12.000

8 Martin Zamani United States €21.500 €0

Ricco anche il €10.200 Mystery Bounty che riprendeva ieri con un final day da 39 Players left sugli 88 iscritti (a cui si sono aggiunti 12 giocatori dalla registrazione tardiva). Alla fine a spuntarla è stato il bulgaro Boris Angelov che tra taglie misteriose e prima moneta ha incassato un assegno da €185.400 dopo aver superato il cinese Ren Lin per €108.700. Niente da fare per Erik Seidel che chiude al 7° posto per €27.500.

FINALE MYSTERY BOUNTY

1 Boris Angelov Bulgaria € 185.400

2 Ren Lin China € 108.700

3 Sondre Svanevik Norway € 60.800

4 Sam Greenwood Canada € 94.100

5 Cristian David Romani € 31.300

6 Thomas Lee Australia € 40.000

7 Erik Seidel USA € 27.500

8 Thomas Haverstad Norway € 23.500

CEP Barcellona: deal a tre con vittoria spagnola di Jaraiz

Come promesso vediamo anche il finale di un altro torneo che si è concluso in questi giorni nella capitale catalana, il Campionato di poker spagnolo, CEP Barcellona che si è concluso con un deal a 3, un torneo che rimane in casa vista la vittoria iberica di José Jaraíz che incassa €72.285 e il titolo dopo l’accordo con David Xarau (2° per 67.480 euro) e Guillem Nuez (3° per 57.735 euro).

FINALE CEP BARCELLONA

1. José Jaraíz 72.285 €

2 David Xarau 67.480 €

3 Guillem Nuez 57.735 €

4 Ivan Karatayeu 30.800 €

5 Mohamed Lakhal 24.000 €

6 Marc Colom 19.100 €

7 Henri Lansade 15.200 €

8 Adrian Coman 12.000 €

9 Adrián Colomina 9.634 €