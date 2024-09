Continuano i tornei in avvicinamento al EPT Barcellona, e si sono giocati altri due flight del Main Event Estrellas Poker Tour, che fanno salire a 41 il numero degli azzurri che ritroveremo (già a premio) al day2, con Marco Muzzarelli e Daniele De Feo in grande forma. Intanto Kayhan Mokri vince il Side event da 20K. Poker Live 29 agosto 2024.

Poker Live 29 agosto 2024: Main event Estrellas Day1E

Continua il €1.100 Main Event Estrellas Poker Tour che fa da antipasto all’European Poker Tour di Barcellona, e nella giornata di giovedì si sono giocati altre due flight pieni di iscritti, portando il totale a 4.297 giocatori; con il record di 7.398 che non è molto distante se pensiamo alla partecipazione di ieri e al fatto che manchino ancora due flight di qualificazione.

Intanto al Day1E hanno partecipato altri 1.755 players e 262 sono passati al day2. In testa alla classifica di giornata troviamo il polacco Karol Bogusz con 835.000 chips che stacca l’olandese Raoul Kanme e il brasiliano Nicolas Coppini. Tra i big passano Ami Barer (494.000), Wim Verhaegen (244.000), Alex Keating (142.000) e Jari Mahonen (114.000), così come Julien Brecard (206.000) mentre va male (per il secondo giorno di fila) all’altro ambassador di Pokerstars, Ben Spragg.

Valanga azzurra guidata da Daniele De Feo che con 573K si merita i piani alti del chipcount di giornata (5° posto), ma sono ben 24 gli italiani che passano il taglio, e si mettono in mostra anche Alessio Astone (400.000), Emilio Izvira (380.000) ed Antonio Ingrassia (333.000). Si rivedono anche giocatori storici del poker azzurro come Saman Ziarati (216K) e Giovanni Salvatore (215K).

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1E

1 Karol Bogusz Polonia 835,000

2 Raoul Kanme Paesi Bassi 683,000

3 Nicolas Coppini Brasile 660,000

4 Bienvenido Sanchez Spagna 642,000

5 Cedric Schwaederle Francia 592,000

6 Daniele De Feo Italia 573,000

7 Richard Dubini Argentina 557,000

8 Beng Hong Guo Singapore 514,000

9 Jose Alfaro Stati Uniti 513,000

10 Thomas Haverstad Norvegia 508,000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1E

Daniele De Feo 573.000

Alessio Astone 400.000

Emilio Izvira 380.000

Antonio Ingrassia 333.000

Alessio Albore 319.000

Gianluca Ferro 306.000

Mario Nocifero 254.000

Federico Macori 253.000

Luca Di Pietro 253.000

Daniele Guidetti 234.000

Davide Marabello 222.000

Saman Ziarati 216.000

Giovanni Salvatore 215.000

Alfredo Versace 185.000

Francesco Riscalzati 183.000

Michele D’onofrio 182.000

Francesco Macri 176.000

Marco Sposito 128.000

Andrea Abate 121.000

Michele Munari 108.000

Amato Landi 107.000

Riccardo Bevilacqua 100.000

Andrea Mussumarra 99.000

Alessandro Deodati 72.000

Andrea Melluzzo 64.000

Stefano Schiano 54.000

Angelo Carminati 46.000

Angelo Pediglieri 34.000

Poker Live 29 agosto 2024: Main event Estrellas Day1F

Altri 758 iscritti al day1F che ha visto passare 113 giocatori, e tra loro altri 11 italiani. Diventano così 41 gli azzurri totali che ritroveremo al day2 al momento. In questo flight portiamo il migliore di giornata, Marco Muzzarelli, che con 611.000 gettoni guarda tutti dall’alto, ad iniziare dall’inglese Ryan Mandara (595K) e dagli spagnoli Bernat Capdevila Montes (522K) e Dorian Dizy (500K). Troviamo un altro azzurro in top-10, proprio al 10° posto, Antonino Venneri che ha imbustato 415,000 chips.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1F

1 Marco Muzzarelli Italy 611,000

2 Ryan Mandara United Kingdom 595,000

3 Bernat Capdevila Montes Spain 522,000

4 Dorian Dizy Spain 500,000

5 Jacob Stone United Kingdom 448,000

6 Oleksii Natoptanyi Ukraine 447,000

7 David Mcconachie United Kingdom 438,000

8 Sigve Tellefsen Enes Norway 430,000

9 George Robert Sandford United Kingdom 427,000

10 Antonino Venneri Italy 415,000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1F

Marco Muzzarelli 611.000

Antonino Venneri 415.000

Michele Tocci 265.000

Nicola Spallanzani 230.000

Michael Uguccioni 169.000

Leonardo Mauro 122.000

Francesco Bozza 106.000

Marcello Miniucchi 96.000

Ivan Tononi 67.000

Alan Ferraro 62.000

Giuseppe Ditaranto 57.400

€20,000 No-Limit Hold’em: vittoria di Kayhan Mokri su Sam Greenwood

Si è concluso un altro dei tanti Side event ad alto buy-in che si giocheranno a questo EPT Barcellona, il €20,000 No-Limit Hold’em che ha visto iscriversi 47 giocatori per un Prize pool da €902,776 e una prima moneta da €259,646 andata al norvegese Kayhan Mokri che amerà la capitale catalana visto che qui ha fatto 6° al Main Event del 2022 e l’anno dopo aveva vinto la sua prima picca (e in generale il suo primo torneo live), il €100,000 Super High Roller per un premio da €750,960, niente male come primo successo.

Al 2° posto si ferma il big canadese Sam Greenwood che incassa comunque un assegno da €255,030 poi abbiamo il francese Thomas Santerne a completare il podio per poco meno di 140K di premio. Da segnalare il 5° posto di Jesse Lonis che sfrutta la giornata di pausa al Main Event Estrellas (dove aveva chiuso al 2° posto del chipcount del proprio flight) per incassare altri €81.200 in questo torneo che non vedeva italiani impegnati.

FINALE 20K NLH

1 Kayhan Mokri Norway €259,646

2 Sam Greenwood Canada €255,030

3 Thomas Santerne France €139,900

4 Harvey Jackson United States €103,800

5 Jesse Lonis United States €81,200

6 Jules Dickerson United Kingdom €63,200