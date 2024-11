Anche oggi tanto di cui parlare per il grande poker live in Europa e non solo, visto che oggi andiamo anche a Las Vegas dove si sta giocando il Main Event NAPT con due italiani al day2 (Mario Colavita ed Eugenio Peralta). Intanto Cosme Gomez beffa Vasileios Zisis a cui non riesce una doppietta storica al Battle of Malta. Il francese Anthony Mahau (in foto TeXaPoker) vince il ring #3 delle WSOP Circuit Sanremo (dopo aver fatto runner up al evento #1). Continuano le Triton Series a Montecarlo. Poker Live 7 novembre 2024.

Poker Live 7 novembre 2024: Cosme Gomez toglie la doppietta a Zisis al Battle of Malta

Iniziamo dalla conclusione del €600 Main Event Battle Of Malta 2024, torneo da 5.799 iscritti e una prima moneta da €300.000 che finisce nelle tasche dello spagnolo Cosme Gomez. Un epilogo pazzesco visto che come si legge su GiocoNews, Gomez aveva già deciso di smettere di giocare in questo 2024 deludente, si era dato un ultima chance con un satellite per il BoM che poi è andato a vincere senza fare re-entry, in una cavalcata che lo ha visto beffare un comunque impressionante Vasileios Zisis che chiude al 2° posto per €160.880, dopo che aveva vinto l’edizione primaverile del BoM, un back to back solo sfiorato, ma comunque una grande prova.

A completare il podio per €115.800 è Alexandru Farcasanu, proprio colui che con A-Q elimina il primo italiano di giornata, Pasquale Gregorio che non è fortunato nell’all-in con J-J. Per sharkgus88 c’è un 9° posto che Bale €22.240.

Davide Iannaco si ferma al 6° posto per un assegno da €50.650 e l’ultimo italiano ad arrendersi è Alessandro Siena che chiude la sua corsa al 4° posto per €91.170. Alesiena17 finisce ai resti con 7-7 ma viene chiamato dall’inarrestabile Gomez che con A-9 trova il 9 al River.

FINALE MAIN EVENT BATTLE OF MALTA

1 Cosme Gomez Martinez €255,800

2 Vasileios Zisis €160,800

3 Alexandru Farcasanu €115,800

4 Alessandro Siena €91,170

5 Shervin Ghassemlou €66,600

6 Davide Iannaco €50,650

7 Kyriakos Papadopoulos €35,500

8 Ivaylo Eftimov €36,330

9 Pasquale Gregorio €22,240

WSOPC Sanremo: il del Superstack al francese Anthony Mahaut

Lo avevamo già detto al primo evento vinto da Rebecca Rivoli, attenzione al francese Anthony Mahaut che in quell’occasione si fermò al 2° posto, ma nel evento €400 Superstack non ce ne per nessuno e il francese ha portato a casa l’anello delle WSOP Circuit Sanremo 2024, e anche la prima moneta da €22.268 dopo aver superato un Field da 357 iscritti per un montepremi da €120.808, diviso tra i migliori 53 ITM, e come detto il migliore è stato Mahaut, davanti a Victoria Ailloud Zoccali, runner up per €13.800, e interessante come Mahaut anche questa volta abbia giocato il testa a testa finale contro una donna.

A completare il podio per €10.300 abbiamo Olivier Lagarde mentre il primo e migliori degli italiani è Edoardo Donna che col 4° posto finale porta a casa un premio da €7.500. In 8° posizione c’è anche Vincenzo Suriano per €2.800 e Paolo Fantini a completare la top-10 in cambio di un assegno da €2.100.

FINALE SUPERSTACK WSOPC SANREMO

1° Mahaut Anthony 22.268,80 € 2° Ailloud Zoccali Victoria 13.800 € 3° Lagrand Olivier 10.300 € 4° Denna Edoardo 7.500 € 5° Mira Cyril 5.600 € 6° Beleza Miguel 4.300 € 7° Papazian Juliane Aram 3.400 € 8° Suriano Vincenzo 2.800 € 9° Kvisthammar Peter 2.400 € 10° Fantini Paolo 2.100 €

Triton Series Montecarlo: vincono Pieter Aerts ed Artur Martirosian

Continuano gli spettacolari tornei delle Triton Series Montecarlo 2024 dove si mettono in mostra i big. Pieter Aerts porta a casa il $100.000 NLH 8-Max di cui parlavamo anche ieri, con Enrico Camosci che questa volta non è riuscito a fare centro. Per il vincitore belga c’è un premio da $2,234,587, dopo un deal ICM a quattro con Michael Soyza, Fedor Holz e Mario Mosböck. Rimane fuori dall’accordo un big come Steve O’Dwyer che si accontenta di un 5° posto da $904.000.

Si è concluso anche il $30.000 Mystery Bounty Turbo in salsa russa visto che la vittoria è andata al super campione Artur Martirosian, che ha battuto un Field di 105 iscritti per un montepremi di 3.105.000 dollari diviso tra i migliori 16, con una prima moneta da $531,000 vinta da Martirosian che fa il pieno anche dalle taglie misteriose, con altri $360,000, dopo aver battuto il connazionale Nikita Kuznetcov che deve accontentarsi di $358,000 + $80,000. Ai piedi del podio il solito Adrian Mateos, lo spagnolo incassa un premio fisso da $193.000 ma anche $120.000 in taglie.

Finali tornei Triton Series

FINALE 100K NHL 8-MAX

1 – Pieter Aerts, Belgium – $2,234,587*

2 – Michael Soyza, Malaysia – $2,305,000*

3 – Fedor Holz, Germany – $1,528,097*

4 – Mario Mosböck, Austria – $1,544,316*

5 – Steve O’Dwyer, Ireland – $904,000

6 – Kiat Lee, Malaysia – $701,000

7 – Roland Rokita, Austria – $519,000

8 – Christoph Vogelsang, Germany – $381,000

9 – Andy Ni, China – $304,000

FINALE 30K MYSTERY BOUNTY TURBO

1 – Artur Martirosian, Russia – $531,000 + $360,000

2 – Nikita Kuznetcov, Russia – $358,000 + $80,000

3 – Jamil Wakil, Canada – $233,000 + $120,000

4 – Adrian Mateos, Spain – $193,000 + $120,000

5 – Ren Lin, China – $156,000 + $80,000

6 – David Benefield, USA – $123,000 + $40,000

7 – Ben Tollerene, USA – $94,000 + $40,000

8 – Espen Jorstad, Norway – $71,000 + $40,000

9 – Paulius Vaitiekunas, Lithuania – $53,000 + $40,000

NAPT Las Vegas: gli italiani Colavita e Peralta ci provano negli States

Andiamo oltre oceano, a Las Vegas, la capitale del gioco, perchè al $5.300 Main Event NAPT troviamo due azzurri in corsa al day2 del Mario Colavita ed Eugenio Peralta. Il primo passa dal day1A con 83.000 chips, qualificato grazie al power path di Pokerstars con pacchetto completo per questa trasferta nel Nevada. Peralta invece passa dal day1C turbo, ma dovrà recuperare da 26K in chips che non lo lasciano troppo tranquillo.

Al momento al torneo del Resorts World Las Vegas hanno partecipato 836 giocatori per un montepremi che ha già superato i 4 milioni di dollari, ma c’è ancora la registrazione tardiva prima dell’inizio del day2 di questa notte, che riprenderà con almeno 237 players left sopravvissuti ai flight iniziali.