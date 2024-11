A Sanremo è iniziato il Main Event delle World Series of Poker Circuit, con uno scatenato Manuel Valduga (in foto repertorio) che chiude il day1A al 2° posto del chipcount, e con lui passano altri 6 azzurri. Intanto al NAPT gli italiani vengono eliminati dal Main Event (e Stephen Song vince il 25K Super High Roller) mentre alle Triton Series Montecarlo è iniziato lo spettacolare 200K Invitational. Poker Live 8 novembre 2024.

Poker Live 8 novembre 2024: WSOPC Sanremo, iniziato il Main Event

Iniziato il €1.000 Main Event alle WSOPC Sanremo con un day1A che ha subito richiamato 172 giocatori e in 43 avanzano verso la seconda giornata di gioco, con il polacco Mateusz Sikora che guarda tutti dall’alto delle due 498.000 chips, ma alle sue spalle il migliore degli italiani, Manuel Valduga. Un Dugao81 che imbusta 406.000 e si tiene alle spalle lo svedese Peter Kvisthammar che completa il podio di giornata.

Tra gli italiani in evidenza c’è anche Michele Guerrini che ha imbustato 276.500 e sono altri 4 (in tutto 7) gli italiani che superano il taglio con poi Cristiano Linari (263.000), Lorenzo Pio (162.000), Luca Troisi (143.000), Davide Nutarelli (112.000) e Andrea Bottinelli (94.000).

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A MAIN EVENT WSOPC

1 Mateusz Sikora Poland 498,000

2 Manuel Valduga Italy 406,000

3 Peter Kvisthammar Sweden 394,500

4 Pierre Basile France 371,500

5 Michael Perez – 370,000

6 Brice Guido France 363,000

7 Stephano S – 300,000

8 Marcel De Oliveira Maciel – 292,000

9 Juuso Oksanen Finland 289,000

10 Herve Gouzil France 280,000

NAPT: fine dei giochi per gli azzurri a Las Vegas

Niente da fare per i due azzurri in corsa al Main Event del NAPT a Las Vegas, intanto Stephen Song porta a casa la prima moneta da $439.400 grazie alla vittoria del Super High Roller da 25K.

NAPT Las Vegas Main Event, italiani eliminati

Il day2 del $5.300 Main Event NAPT Las Vegas, giocato al Resort World di Sin City, vede l’eliminazione di entrambi gli azzurri che erano riusciti a strappare il pass della seconda giornata di un torneo da 895 iscritti per un montepremi da 4,340,750 dollari diviso tra i migliori 127 ITM, con un premio minimo di 8.900 dollari e una prima moneta da $756.200.

A lottare per il titolo come detto non ci saranno Mario Colavita ed Eugenio Peralta, usciti nelle prime fasi del day2, prima della bolla che scoppia nel finale di giornata, con 77 players left che avanzano al day3, con Masato Yokosawa al comando con 845K chips.

Nella giornata di ieri sono usciti nomi importanti a premio come: John Racener (125° per $8.900), Erik Seidel (123° – $8.900) Justin Saliba (117° – $8.900), Joe Serock (100° – $9.750) e il campione del mondo 2014 Martin Jacobson (83° – $11.300).

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT NAPT

1 Masato Yokosawa 845,000

2 Andrew Voor 836,000

3 Andre Abreu 795,000

4 Manuel Fritz 732,000

5 David “ODB” Baker 693,000

6 Michael Bohmerwald 693,000

7 Brock Wilson 686,000

8 Casey Stewart 668,000

9 Daniel Perrier 579,000

10 Nicholas Manganaro 567,000

NAPT Las Vegas Super High Roller

In queste ore si è concluso anche lo spettacolare $25.000 NAPT Super High Roller che ha richiamato 60 giocatori, con vittoria per Stephen Song che ha portato a casa la prima moneta da $439.400 dopo aver superato Sean Winter nel testa a testa finale; per il runner up ci sono $288.100 mentre a completare il podio troviamo Edward Sebesta che va alle casse per ritirare un assegno da $208.900.

FINALE NAPT SUPER HIGHROLLER

1° – Stephen Song, USA, $439.400

2° – Sean Winter, USA, $288.100

3° – Edward Sebesta, USA, $208.900

4° – James Collopy, USA, $158.500

5° – Elias Gutierrez, Spagna, $122.500

6° – Thomas Eychenne, Francia, $93.600

7° – Brock Wilson, USA, $72.000

8° – Paul Jager, USA, $57.600

Triton Series Montecarlo: si gioca il 200K Invitational

Torniamo in Europa, nel Principato di Monaco, per le Triton Series Montecarlo che sta giocando il $200.000 NLH Invitational, torneo in cui ogni giocatore professionista invita un giocatore amatoriale, e senza invito non si può partecipare e nel day 1 i Professional Poker Player giocano separati dai non professionisti. Oggi i due field si uniscono e vengono mescolati nel redraw dei tavoli

Al torneo da 200K di buy-in hanno partecipato 103 giocatori (tra ingressi unici e anche 22 re-entry belli salati), e in 73 passano il taglio verso il day2. Non abbiamo ancora i numeri del payout che sarà milionario, ma sappiamo che al comando c’è il pro online Linus Loeliger che ha chiuso la giornata con 1.331.000 gettoni.

Sono davvero tanti i grandi nomi in gioco a Montecarlo, ad iniziare da Mikita Badziakouski e Dan Smith che rispettivamente con 756.000 e 689.000 chips sono in top-10. Al day2 ritroveremo anche altri nomi noti: Patrik Antonius (624.000), Fedor Holz (543.000), Nick Petrangelo (506.000), Sergio Aido (444.000), Daniel Dvoress (431.000), Adrian Mateos (348.000), Wiktor Malinowski (323.000), Sam Greenwood (300.000), Phil Ivey (300.000), Isaac Haxton (274.000), Bryn Kenney (222.000), il campione del mondo 2022 Espen Jorstad (218.000), Stephen Chidwick (200.000) e Seth Davies (119.000).

TOP-10 CHIPCOUNT TRITON 200K INVITATIONAL

1 Linus Loeliger 1,331,000

2 Anson Ewe 1,186,000

3 Vladimir Korzinin 1,176,000

4 Rob Yong 981,000

5 Ferdinand Putra 903,000

6 Mikita Badziakouski 756,000

7 Chris Brewer 709,000

8 Aaron Zang 704,000

9 Morten Klein 698,000

10 Dan Smith 689,000