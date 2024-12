Continuano i tornei del Seminole Hard Rock ‘N’ Roll Poker Open e Brandon Wilson (in foto by SHPRO blog) vince per il 3° anno di fila una evento High Roller di questa kermesse (5° titolo in assoluto per lui). Intanto siamo al tavolo finale del Championship, con una super rimonta di Landon Tice. Poker Live 4 dicembre 2024.

Poker Live 4 dicembre 2024: tavolo finale al Championship

Al Seminole Hard Rock ‘N’ Roll Poker Open siamo al tavolo finale del $3.500 Championship, torneo che ha richiamato 1.435 iscritti per $4.592.000 di prizepool. Sono rimasti in 6 a giocarsi la prima moneta da $663.200.

In testa al chipcount troviamo Matthew Beinner, tallonato da Landon Tice che è stato autore di una grande rimonta visto che iniziava la giornata di ieri con appena 7 BB, e ora lo ritroviamo con 73BB a giocarsi il titolo. Niente da fare invece per Dylan Fish, il giocatore di casa, che iniziava la giornata di ieri da chipleader, ma non riesce ad approdare al tavolo finale.

REDRAW FINAL TABLE

Seat 1. Matthew Beinner – 21,600,000 (86 bb)

Seat 2. Francis Anderson – 3,300,000 (13 bb)

Seat 3. Dylan Smith – 12,250,000 (49 bb)

Seat 4. Paul Domb – 6,525,000 (26 bb)

Seat 5. Landon Tice – 18,625,000 (75 bb)

Seat 6. Florian Ribouchon – 9,425,000 (38 bb)

PAYOUT FINAL TABLE

1st: $662,200 + RRPO Trophy

2nd: $440,000

3rd: $325,000

4th: $245,000

5th: $184,000

6th: $140,000

SHRPO: Brandon Wilson vince l’High Roller

Si è concluso lo spettacolare evento #42, il $25.500 High Roller che ha richiamato 85 giocatori per un prizepool superiore ai 2 milioni di dollari. Per il vincitore, Brandon Wilson, c’è un primo premio da $602.900 oltre al ClubWPT Golden Passport per il $5,000,000 Freeroll al Wynn Las Vegas. Per Wilson si tratta del 5° titolo alle Seminole Series, e del 3° High Roller di fila vinto in questa kermesse!

L’ultimo ad arrendersi è Justin Chu, runner up per $402.000 mentre sul gradino basso del podio riconosciamo Shannon Shorr che incassa un assegno da $272.600. Non va oltre il 7° posto Kristen Foxen.

FINALE HIGH ROLLER 25K

1st: Brandon Wilson $602,900 + RRPO Trophy

2nd: Justin Chu $402,000

3rd: Shannon Shorr – $272,600

4th: Mike Jozoff – $191,700

5th: Frank Funaro – $140,100

6th: Carlos Chadha – $106,500

7th: Kristen Foxen – $84,300

8th: Mathew Frankland – $69,800

9th: Jesse Lonis – $60,300

10th: Shaun Deeb – $60,300

11th: Jans Arends – $54,500

12th: Brian Luo – $54,500

Gli altri eventi conclusi al SHRPO

Jefferson Guerrero batte la concorrenza di 528 giocatori e vince l’evento #39 Deep Stack NLH per $37.902 di premio mentre il $1,100 Six-Max Pot-Limit Omaha viene vinto da Edward Leonard che ha la meglio su un Field da 108 iscritti e incassa la prima moneta superiore a 30K. Infine George Miro è il re dei Seniors, nel torneo riservato ai giocatori con 50+ anni.

Facciamo un passo indietro ad un altro 5K, ovvero all’evento #46, il $5.000 Deepstack NLH si gioca per un montepremi da $864.800 grazie a 184 iscritti e il migliore è Daniel Neilson che prima elimina il big in gioco, David Coleman, al 3° posto, poi supera anche Fabian Neiderreiter nel testa a testa finale, incassando trofeo e prima moneta da $201.500. Per Neilson si tratta del 2° titolo in carriera in questo evento (aveva già vinto un evento SHRPO nel 2018). Tavolo finale anche per Joe Serock che però esce in 6° posizione.

FINALE 5K DEEPSTACK

1 Daniel Neilson $201,500 2 Fabian Neiderreiter $134,000 3 David Coleman $100,000 4 David DiBernardi $75,000 5 Cherish Andrews $56,000 6 Joe Serock $43,000 7 Diomig Delgado $33,000 8 Jack Hardcastle $25,500 9 Arunas Sapitavicius $20,100 10 Justin Zaki $20,100

Vittoria di rilievo anche all’evento #37 $10.000 No Limit Hold’em High Roller dove si sono registrati in 110 dando vita ad uno spettacolare torneo, con una prima moneta da $313.495 che finisce nelle tasche di Faraz Jaka, giocatore noto da anni nel mondo del poker, anche come coach, e che ormai non vinceva un torneo importante dal giugno 2023, quando portò a casa il suo primo braccialetto WSOP in carriera. Anche qui troviamo Shannon Shorr tra i migliori al 9° posto.

FINALE 10K HIGH ROLLER

1- Faraz Jaka $313.495

2- Phillip Krynyaich $193.325

3- Viet Vo $115.995

4- Kamel Mokhammad $75.765

5- Thomas Muhlocker $58.520

6- Ben Grise $48.075

7- Brian Luo $40.775

8- Vladas Tamasauskas $35.530

9- Shannon Shorr $31.350