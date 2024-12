Nella capitale ceca si iniziano a giocare i primi tornei dell’European Poker Tour per EP Praga 2024. Italiani subito protagonisti a Main Event Eureka, Mystery Bounty HR e anche al Freezeout. Intanto in Florida il Championship SHRPO va a Dylan Smith (in foto WPT-SHRPO). Poker Live 5 dicembre 2024.

Poker Live 5 dicembre 2024: si inizia a giocare a Praga per European Poker Tour

All’Hilton di Praga sono iniziati i primi tornei della kermesse pokeristica più importante del vecchio continente, l’European Poker Tour di Pokerstars che come sempre inizia con gli eventi Eureka, ma si sta giocando anche il Mystery Bounty da 10K e il Freezeout, tutti tornei con italiani protagonisti. Andiamo a vedere cosa è successo nella prima giornata di gioco nella capitale ceca.

Eureka Main Event: giocati i day1A e day1B

Il €1.100 Main Event Eureka come sempre apre la kermesse dell’European Poker Tour anche a Praga, dove si cerca di superare il record dello scorso anno, quando a questo torneo accorsero in 4.403. Vediamo ora i numeri dei primi due flight di questo torneo.

Al day1A abbiamo avuto 352 entries, con 53 players left al fine giornata, con il tedesco Andre Winkler migliore del gruppo, davanti al francese Sami Bechahed e al finnico Henri Antikainen.

Qui abbiamo 5 italiani in lizza, guidati da Luca Moschitta che chiude con 220.000 gettoni, seguito da Davide Brancale (156.000) e Alessandro De Michele (121.000) mentre dovrà rimontare Gaetano Brignone che ha chiuso il primo flight con 72K in chips.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A

1 Andre Winkler Germany 396,000

2 Sami Bechahed France 387,000

3 Henri Antikainen Finland 381,000

4 Dimitrios Kilintaris Greece 364,000

5 Humberto Lopes-Martins Spain 353,000

6 Nicat Hasanov Azerbaijan 326,000

7 Bartosz Jablonski Poland 324,000

8 Adam Polek Czech Republic 305,000

9 Ondrej Goetz Czech Republic 296,000

10 Krzysztof Krawczyk Poland 295,000

Altri 200 iscritti al day1B e qui sono in 30 a passare il taglio, per un totale di 83 players left che al momento ritroveremo al day2, tutti già certi di avere in tasca un premio minimo. Il migliore qui è stato lo svedese Felix Vu che ha dominato con 626.000 sul tedesco Paul Hofer, 2° ma staccato con 396K. Da questo flight passa solo un italiano, Nicola Stagi, che però si guadagna la top-10 del chipcount con 256.000 gettoni.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1 Felix Vu Sweden 626,000

2 Paul Hofer Germany 396,000

3 Dohang Na South Korea 395,000

4 Pavlos Xanthopoulos Greece 361,000

5 Kasper Mellanen Finland 332,000

6 Oleh Pritsak Ukraine 273,000

7 Mateusz Wozniak Poland 267,000

8 Jochen Kaiser Germany 266,000

9 Nicola Stagi Italy 256,000

10 Cedric Schwaederle France 230,000

Mystery Bounty: Simone Andrian e Candido Cappiello tra i big

Ha preso il via un altro classico torneo che apre EPT, il €10.200 Mystery Bounty High Roller che ha visto 36 iscritti e in 19 sono passati alla seconda giornata; tra loro due azzurri di livello: Simone Andrian e Candido Cappiello. Il campione WSOPE 2024 riprenderà dalla top-10 grazie a 217.000 chips mentre il foggiano è più corto con 57.000.

Comanda letteralmente Andras Nemeth con 616.000 chips, che stacca la stella svedese, Niklas Astedt che imbusta 323K, poi abbiamo il bielorusso Maksim Vaskresenski a completare il podio virtuale con 302K.

TOP-10 CHIPCOUNT MYSTERY

1 Andras Nemeth Hungary 616,000

2 Niklas Astedt Sweden 323,000

3 Maksim Vaskresenski Belarus 302,000

4 Lander Lijo Spain 288,000

5 Thomas Santerne France 279,000

6 Artsiom Lasouski Belarus 248,000

7 Ilia Pavlov Russia 245,000

8 Simone Andrian Italy 217,000

9 Espen Jorstad Norway 212,000

10 Michail Manolakis Greece 193,000

€1.100 Freezeout: anche qui italiani protagonisti

Si sta giocando anche un interessante €1.100 NLHE Freezeout che ha visto la presenza di 326 giocatori iscritti, con 47 players left verso il day2, tutti a premio per un minimo di €1.750 mentre la prima moneta vale €61.460, oltre alla mitica picchetta.

In corsa ci sono ben 7 italiani, compreso il chipleader, Nicholas Di Paolo, con 561.000 chips, seguito da Luigi “IlGiuglia” D’Alterio che con 410K è al 5° posto generale. Ci sono anche Antonello Ferriuolo, e più corti, Nicholas Petteno ed Alessandro Pichierri.

SHRPO Championship: vittoria per Dylan Smith

Al Seminole Hard Rock ‘N’ Roll Poker Open si è concluso il $3.500 Championship, torneo principale della kermesse, che fa parte del WPT, e che ha richiamato 1.435 entries per un montepremi da $4.592.000 e un prima moneta da $662.000 che finisce nelle tasche del giocatore di casa, il 33enne della Florida, Dylan Smith che batte Matthew Beinner nel testa a testa finale. Niente da fare per Landon Tice che dopo una grande rimonta, nella giornata finale si ferma al 4° posto.

FINALE SHPRO CHAMPIONSHIP

1- Dylan Smith $662.000

2- Matthew Bienne $440.000

3- Florian Ribouchon $325.000

4- Landon Tice $245.000

5- Francis Anderson $184.000

6- Paul Domb $140.000