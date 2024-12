Mustacchione non molla! Mustapha Kanit (in foto repertorio), punta di diamante del poker italiano nel mondo, è tra i 36 players left del Super Main Event WSOPP alle Bahamas, anche se Musta dovrà rimontare da corto. Comanda Michael Addamo e si gioca per $6 milioni. Partito anche il 50K High Roller con Daniel Dvoress chipleader al termine del day1. WSOP Paradise 18 dicembre 2024.

WSOP Paradise 18 dicembre 2024: Super Main Event, Musta ancora in gioco

Si è concluso il day3 del $25.000 Super Main Event delle WSOP Paradise in corso alle Bahamas, una giornata che riprendeva con 207 players left, e ne lascia in gioco solo 36. Tra loro anche Mustapha Kanit che con 9.400.000 chips è corto al 30° posto, ma è ancora in corsa per la prima moneta da $6.000.000 e per il titolo prestigioso di aver vinto il torneo col garantito più alta della storia. Tutti i giocatori sono già certi di un premio di almeno $140.900.

L’ultimo eliminato di giornata è stato Namhyung Kim. Un grosso pot nel finale di giornata fa invece volare Michael Addamo, l’australiano è chipleader con più di 85 milioni in gettoni, davanti al brasiliano Marcelo Aziz con 60 milioni precisi precisi.

In top-10 anche il campione del mondo 2003 che ha cambiato la storia del poker, Chris Moneymaker, che ha imbustato 34 milioni. Ha chiuso in calo invece Liv Boeree con 11 milioni.

TOP-10 CHIPCOUNT SUPER MAIN EVENT

1 Michael Addamo Australia 85,350,000

2 Marcelo Aziz Brazil 60,000,000

3 Pablo Melogno Uruguay 54,325,000

4 Christopher Nguyen Austria 49,350,000

5 Yinan Zhou China 49,000,000

6 Sirzat Hissou Germany 39,275,000

7 Ren Lin China 37,850,000

8 Joonhee Yea South Korea 36,400,000

9 Sebastian Toro Colombia 36,250,000

10 Chris Moneymaker United States 34,000,000

TOP PAYOUT SUPER MAIN EVENT

1- $6.000.000

2- $4.600.000

3- $3.600.000

4- $2.800.000

5- $2.100.000

6- $1.650.000

7- $1.300.000

8- $1.000.000

9- $750.000

10- $500.000

50K High Roller: comanda Daniel Dvoress

E’ iniziato anche il $50,000 No-Limit Hold’em High Roller che ah richiamato 101 giocatori, con il payout ufficiale che non è ancora stato diramato, ma si sa che in 29 players left approdano al day2, con Daniel Dvoress davanti a tutti, il canadese con 3.8 milioni in gettoni si lascia alle spalle la coppia teutonica formata da Fedor Holz e Leonard Maue. Un altro canadese in 4° posizione Tim Adams.

Ovviamente non mancano altri grandi campioni in top 10, come Adrian Mateos che con poco più di 1 milione riprenderà dal 8° posizione, di pochissimo avanti ad Isaac Haxton.

TOP-10 CHIPCOUNT 50K HR

1-Daniel Dvoress 3.835.000

2-Fedor Holz 2.775.000

3-Leonard Maue 2.505.000

4-Timothy Adams 1.985.000

5-Viktor Kudinov 1.600.000

6- Orpen Kisacikoglu 1.565.000

7- Thomas Muehloecker 1.535.000

8-Adrian Mateos 1.085.000

9-Isaac Haxton 1.060.000

10-Mario Mosbock 1.050.000