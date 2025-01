Vediamo gli ultimi aggiornamenti da Cipro dove si è giocato il day1B del Main Event con altri 217 iscritti e con Fabio Peluso che diventa il sesto azzurro al day2, quando ci sono da giocare ancora due flight tra oggi e domani. Merit Poker 22 gennaio 2025.

Merit Poker 22 gennaio 2025: day1B, i numeri

Continua il $3.300 Main Event delle Merit Poker Western Series che nella giornata di ieri ha giocato il day1B, il secondo dei quattro flight iniziali, che segna un piccolo record con 217 iscritti che superano quelli della scorsa edizione al day1B, e ora si punta a superare il record di presenze del 2023 (757).

Al termine del 2° flight di gioco sono 81 i players left che si aggiungono al day2, e il migliore di giornata è stato Ehsan Amiri, chipleader con 902.500 gettoni. L’australiano non è un novello visto che vanta più di $1.5 milioni in carriera, con la vittoria anche ad un EPT High Roller per $332.000, il suo best cash live.

Alle sue spalle troviamo un altro giocatore noto e pericoloso, Dmitry Gromov che ha imbustato 706.500 chips mentre Philip Yuma Joyce completa il podio di giornata con 660K.

Fabio Peluso si aggiunge agli italiani verso il day2

Nella giornata di lunedì abbiamo visto passare Umberto Ruggeri (376K), Candido Cappiello (359K), Gaspare Sposato (241K), Matteo Sarais (160K) e Walter Treccarichi (159K).

Anche il secondo flight si tinge di azzurro, anche se meno rispetto al day1A, visto che si segnala un solo giocatore che passa il taglio, l’ottimo Fabio Peluso che ha chiuso la giornata con 328.500, al 25° posto.

Top 10 Chipcount day1B Merit Poker Western Series

1. Ehsan Amiri — 902.500

2. Dmitry Gromov — 706.500

3. Philip Yuma Joyce — 660.000

4. Joseph Houayek — 579.000

5. Stanuslau Charvinski — 573.500

6. Tamer Ashraf Kamel — 532.000

7. Walid Bou Habib — 492.000

8. Hassan Aku Robert Sey — 474.000

9. Themistoklis Themistokleous — 459.500

10. Andrei Gabriel Roscan — 455.500