Nel day3 del Main Event all’European Poker Tour di Barcellona, scoppia subito la bolla e portiamo tutti i 21 azzurri a premio, anche se poi durante la giornata ne escono 14, lasciandone solo 7 in corsa, con Alfredo Zingales il migliore dei nostri, ma grande rimonta anche per Michael Uguccioni (in foto copertina). Intanto Ivo Bartoletti chiude 7° al Secondo Chance per 63K di premio e Kayhan Mokri vince l’ennesimo High Roller. EPT Barcellona 28 agosto 2025.

EPT Barcellona 28 agosto 2025: scoppia la bolla con 21 azzurri a premio

Il day3 dell’€5.300 Main Event EPT Barcellona è quello dello scoppio della bolla, una giornata che iniziava con 21 azzurri in corsa, e tutti e 21 riescono a piazzare la bandierina dei premi, anche se ne perdiamo 14 lungo il day che lascia 103 players left complessivi, con 7 italiani.

Il più corto, Paolo Boi è anche il primo ad uscire al 295° posto per €8.550. L’ultimo invece è Mario Colavita che col suo 100° piazzamento porta a casa €17.250. Niente da fare anche per Candido Cappiello, grande protagonista delle prime giornate, che esce in 182° posizione in cambio di un assegno da 13K.

PAYOUT AZZURRO

110 Mario Colavita €17.250

113 Liwei Sun €17.250

172 Fulvio Preziosi €13,000

182 Candido Cappiello €13,000

188 Gianfranco Iaculli €11,300

199 Daniele Guidetti €11,300

207 Luigi D’Alterio €11,300

217 Marco Regonaschi €11,300

218 Simone Andrian €11,300

221 Giuseppe Dedoni €11,300

235 Francesco Delfoco €9,800

261 Tommaso Palasciano €9,800

277 Demis Mariani €9,800

286 Tommaso Briotti €9,800

295 Paolo Boi €8.550

Come detto sono 7 gli azzurri che passano il taglio, e il migliore dei nostri è Alfredo Zingales che imbusta 833.000 gettoni buoni per il 20° posto nel chipcount generale. Grande rimonta anche per Michael Uguccioni che chiude con 812K al 29° posto e che anche lo scorso anno era stato grande protagonista in quel di Barcellona, e pure Umberto Zaffagnini non è messo male, 32° con 782K. E’ invece Dario Pieruzzini il più corto con 335K (72° posto).

CHIPCOUNT AZZURRO

20 Alfredo Zingales 883.000

29 Michael Uguccioni 812.000

32 Umberto Zaffagnini 782.000

49 Marco Bich 547.000

58 Fabio Peluso 473.000

68 Antonio Asaro 370.000

72 Dario Pieruzzini 335.000

Main Event: comanda Martin Nielsen, prima volta per le Faroe Islands

Martin Nielsen chiude da chipleader al termine della terza giornata di gioco on 1.6 milioni, un fatto a suo modo storico visto che un giocatore delle Faroe Islands non era mai stato al comando di un evento dell’European Poker Tour.

Alle sue spalle il colombiano Julian Pineda Lozano e poi il francese Damien Gayer completa il podio virtuale, ma la corsa è ancora lunga. Oggi il day 4 inizia dalle 12.00 e con il livello 6,000/12,000 e 12,000 big blind ante. Vi ricordiamo che è disponibile anche la diretta streaming in italiano con Alberto “Grandealba” Russo, Pier Paolo Fabretti e Giada Fang.

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT

1 Martin Nielsen Faroe Islands 1,683,000

2 Julian Pineda Lozano Colombia 1,481,000

3 Damien Gayer France 1,455,000

4 Rifat Palevic Sweden 1,442,000

5 Tobias Leknes Norway 1,432,000

6 Lars Tungel Denmark 1,271,000

7 Artus Gimenez Spain 1,242,000

8 Matthew McEwan United States 1,240,000

9 Lauri Saaskilahti Finland 1,237,000

10 Ramon Colillas Spain 1,110,000

Kayhan Mokri senza freni, suo l’High Roller 2nd Chance

Kayhan Mokri si conferma un autentico mattatore agli eventi HR, che questa volta porta a casa il €50.000 Second Chance dopo che in precedenza, sempre qui a Barcellona, aveva già vinto i 100K SHR del 2023 e del 2024.

Si tratta inoltre dell’8° vittoria nell’ultimo anno per il norvegese che porta a casa anche la 5° picca in carriera, oltre alla prima moneta da € 585.750, dopo aver superato l’ungherese Andras Nemeth, runner up per €382.000, poi ancora aria del nord col l’estone Ottomar Ladva, seguito dagli svedesi Niklas Astedt e Mikael Thuritz.

FINALE HIGH ROLLER 2ND CHANCE

1 Kayhan Mokri Norway € 585.750 2 Andras Nemeth Hungary € 382.000 3 Ottomar Ladva Estonia € 263.200 4 Niklas Astedt Sweden € 195.300 5 Mikael Thuritz Sweden € 152.800 6 Jason Koon USA € 118.800

Second Chance: italiani a premio con Bartoletti al final table

Si è concluso anche il €2.700 Second Chance che ieri giocava il final day con 11 italiani in corsa, e Ivo Bartoletti si conferma il migliore, unico a raggiungere il final table, chiudendo la sua corsa al 7° posto per €63.000.

Poco prima Gaspare Sposato era uscito in 16° posizione per €16.600. Piazzamento ITM anche per: Matteo Ricco (33°) Eros Calderone (36°) ed Umberto Ruggeri (37°) che incassano tutti €8.200 di premio, poi Alessandro Siena (62° per €7.200), Giorgio Donzelli (68° per €6.200), Alessio Isaia (83° per €5.400) e Matteo Ferrara (92° per €5.400). La vittoria va a Henrique Lessa che porta a casa la prima moneta da €403.000.

FINALE SECOND CHANCE

1 Henrique Lessa Brazil € 403.000 2 Antoine Labat France € 252.000 3 Jakub Koleckar Czech Republic € 180.000 4 Masato Yokosawa Japan € 138.500 5 John Perry Australia € 106.500 6 Mikolaj Zawadzki Poland € 81.900 7 Ivo Bartoletti Italy € 63.000 8 Ovidiu Chiereac Romania € 48.500 9 Sergei Bagirov Russia € 37.350