Nel day3 del Main Event all’European Poker Tour di Barcellona, scoppia subito la bolla e portiamo tutti i 21 azzurri a premio, anche se poi durante la giornata ne escono 14, lasciandone solo 7 in corsa, con Alfredo Zingales il migliore dei nostri, ma grande rimonta anche per Michael Uguccioni (in foto copertina). Intanto Ivo Bartoletti chiude 7° al Secondo Chance per 63K di premio e Kayhan Mokri vince l’ennesimo High Roller. EPT Barcellona 28 agosto 2025.
EPT Barcellona 28 agosto 2025: scoppia la bolla con 21 azzurri a premio
Il day3 dell’€5.300 Main Event EPT Barcellona è quello dello scoppio della bolla, una giornata che iniziava con 21 azzurri in corsa, e tutti e 21 riescono a piazzare la bandierina dei premi, anche se ne perdiamo 14 lungo il day che lascia 103 players left complessivi, con 7 italiani.
Il più corto, Paolo Boi è anche il primo ad uscire al 295° posto per €8.550. L’ultimo invece è Mario Colavita che col suo 100° piazzamento porta a casa €17.250. Niente da fare anche per Candido Cappiello, grande protagonista delle prime giornate, che esce in 182° posizione in cambio di un assegno da 13K.
PAYOUT AZZURRO
110 Mario Colavita €17.250
113 Liwei Sun €17.250
172 Fulvio Preziosi €13,000
182 Candido Cappiello €13,000
188 Gianfranco Iaculli €11,300
199 Daniele Guidetti €11,300
207 Luigi D’Alterio €11,300
217 Marco Regonaschi €11,300
218 Simone Andrian €11,300
221 Giuseppe Dedoni €11,300
235 Francesco Delfoco €9,800
261 Tommaso Palasciano €9,800
277 Demis Mariani €9,800
286 Tommaso Briotti €9,800
295 Paolo Boi €8.550
Come detto sono 7 gli azzurri che passano il taglio, e il migliore dei nostri è Alfredo Zingales che imbusta 833.000 gettoni buoni per il 20° posto nel chipcount generale. Grande rimonta anche per Michael Uguccioni che chiude con 812K al 29° posto e che anche lo scorso anno era stato grande protagonista in quel di Barcellona, e pure Umberto Zaffagnini non è messo male, 32° con 782K. E’ invece Dario Pieruzzini il più corto con 335K (72° posto).
CHIPCOUNT AZZURRO
20 Alfredo Zingales 883.000
29 Michael Uguccioni 812.000
32 Umberto Zaffagnini 782.000
49 Marco Bich 547.000
58 Fabio Peluso 473.000
68 Antonio Asaro 370.000
72 Dario Pieruzzini 335.000
Main Event: comanda Martin Nielsen, prima volta per le Faroe Islands
Martin Nielsen chiude da chipleader al termine della terza giornata di gioco on 1.6 milioni, un fatto a suo modo storico visto che un giocatore delle Faroe Islands non era mai stato al comando di un evento dell’European Poker Tour.
Alle sue spalle il colombiano Julian Pineda Lozano e poi il francese Damien Gayer completa il podio virtuale, ma la corsa è ancora lunga. Oggi il day 4 inizia dalle 12.00 e con il livello 6,000/12,000 e 12,000 big blind ante. Vi ricordiamo che è disponibile anche la diretta streaming in italiano con Alberto “Grandealba” Russo, Pier Paolo Fabretti e Giada Fang.
TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT
1 Martin Nielsen Faroe Islands 1,683,000
2 Julian Pineda Lozano Colombia 1,481,000
3 Damien Gayer France 1,455,000
4 Rifat Palevic Sweden 1,442,000
5 Tobias Leknes Norway 1,432,000
6 Lars Tungel Denmark 1,271,000
7 Artus Gimenez Spain 1,242,000
8 Matthew McEwan United States 1,240,000
9 Lauri Saaskilahti Finland 1,237,000
10 Ramon Colillas Spain 1,110,000
Kayhan Mokri senza freni, suo l’High Roller 2nd Chance
Kayhan Mokri si conferma un autentico mattatore agli eventi HR, che questa volta porta a casa il €50.000 Second Chance dopo che in precedenza, sempre qui a Barcellona, aveva già vinto i 100K SHR del 2023 e del 2024.
Si tratta inoltre dell’8° vittoria nell’ultimo anno per il norvegese che porta a casa anche la 5° picca in carriera, oltre alla prima moneta da € 585.750, dopo aver superato l’ungherese Andras Nemeth, runner up per €382.000, poi ancora aria del nord col l’estone Ottomar Ladva, seguito dagli svedesi Niklas Astedt e Mikael Thuritz.
FINALE HIGH ROLLER 2ND CHANCE
|1
|Kayhan Mokri
|Norway
|€ 585.750
|2
|Andras Nemeth
|Hungary
|€ 382.000
|3
|Ottomar Ladva
|Estonia
|€ 263.200
|4
|Niklas Astedt
|Sweden
|€ 195.300
|5
|Mikael Thuritz
|Sweden
|€ 152.800
|6
|Jason Koon
|USA
|€ 118.800
Second Chance: italiani a premio con Bartoletti al final table
Si è concluso anche il €2.700 Second Chance che ieri giocava il final day con 11 italiani in corsa, e Ivo Bartoletti si conferma il migliore, unico a raggiungere il final table, chiudendo la sua corsa al 7° posto per €63.000.
Poco prima Gaspare Sposato era uscito in 16° posizione per €16.600. Piazzamento ITM anche per: Matteo Ricco (33°) Eros Calderone (36°) ed Umberto Ruggeri (37°) che incassano tutti €8.200 di premio, poi Alessandro Siena (62° per €7.200), Giorgio Donzelli (68° per €6.200), Alessio Isaia (83° per €5.400) e Matteo Ferrara (92° per €5.400). La vittoria va a Henrique Lessa che porta a casa la prima moneta da €403.000.
FINALE SECOND CHANCE
|1
|Henrique Lessa
|Brazil
|€ 403.000
|2
|Antoine Labat
|France
|€ 252.000
|3
|Jakub Koleckar
|Czech Republic
|€ 180.000
|4
|Masato Yokosawa
|Japan
|€ 138.500
|5
|John Perry
|Australia
|€ 106.500
|6
|Mikolaj Zawadzki
|Poland
|€ 81.900
|7
|Ivo Bartoletti
|Italy
|€ 63.000
|8
|Ovidiu Chiereac
|Romania
|€ 48.500
|9
|Sergei Bagirov
|Russia
|€ 37.350
