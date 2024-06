WSOP 3 giugno 2024. Gli aggiornamenti del weekend dall’Horseshoe and Paris Las Vegas con gli ultimi tornei conclusi (7° braccialetto per un mitico John Hennigan) e continuano gli altri eventi con Dario Sammartino che dopo il piazzamento al $5,000 Pot-Limit Omaha ci riprova al $10,000 Omaha Hi-Lo Championship.

Gli ultimi braccialetti assegnati: settimo sigillo per John Hennigan

Iniziamo dallo spettacolare Event #6: $25,000 Heads-Up No-Limit Hold’em Championship dove ci eravamo lasciati alle semifinali con due big favoriti che per molti si sarebbero sfidati nella finalissima per il braccialetto, e i non trascurabili 500K di prima moneta. Invece Artur Martirosian si è arreso all’inglese Darius Samual che poi ha sfidato in finale l’altro big, Faraz Jaka (che invece aveva superato Nikolai Mamut), battendolo e vincendo il suo primo braccialetto in carriera, e che braccialetto!

FINALE EVENTO #6

1st Darius Samual United Kingdom $500,000

2nd Faraz Jaka United States $300,000

3rd Nikolai Mamut United Kingdom $180,000

4th Artur Martirosian Russian Federation $180,000

5th John Smith United States $86,000

6th Marko Grujic Serbia $86,000

7th Owen Messere United Kingdom $86,000

8th Patrick Kennedy United Kingdom $86,000

John Hennigan sempre più nella storia con la vittoria del 7° braccialetto in carriera. Il veterano americano porta a casa l‘Event #7: $1,500 Dealer’s Choice (6-Handed), evitando un altro braccialetto inglese con Robert Wells che si ferma al 2° posto. Per Hennigan, già nella Hall of Fame del poker, si tratta del 7° successo alle World Series of Poker, e incassa anche la prima moneta da $138.296.

FINALE EVENTO #7

1 John Hennigan United States $138,296

2 Robert Wells United Kingdom $90,339

3 Peter Gelencser Hungary $60,343

4 Viktor Blom Sweden $41,237

5 Brayden Gazlay United States $28,845

6 Clint Wolcyn United States $20,665

7 Ryan Pedigo United States $15,182

Domenica vincente per Bryce Yockey e Nick Guagenti

Si sono conclusi altri due eventi nella notte tra domenica e lunedì. All’Event #8: $5,000 Pot-Limit Omaha (8-Handed) la spunta Bryce Yockey che 7 anni dopo l’affermazione al Championship di Omaha, porta a casa un altro importante torneo con le quattro carte, incassando la prima moneta da $606,654, dopo aver superato il colombiano Farid Jattin. Piazzamenti anche per i big Joao Vieira e Joao Simao, con portoghese e brasiliano che si fermano rispettivamente al 6° e 7° posto. Dario Sammartino chiude la sua corsa al 18° posto, comunque a premio per $23.667.

FINALE EVENTO #8

1 Bryce Yockey United States $606,654

2 Farid Jattin Columbia $404,430

3 Zachary Schwartz United States $283,221

4 Aditya Sadhu United States $201,419

5 Jason Berilgen United States $145,504

6 Joao Vieira Portugal $106,795

7 Joao Simao Brazil $79,661

8 Paul Radcliffe United States $60,405

L’Event #9: $1,500 Limit Hold’em (8-Handed) è invece di Nick Guagenti che incassa la prima moneta da $121.074. Qui ci credevamo con Adalberto Orrigo, ma l’azzurro non va oltre il 52° posto per un premio da $3.014.

FINALE EVENTO #9

1 Nick Guagenti United States $121,074

2 Joseph Brodsky United States $80,717

3 George Chen United States $54,708

4 Juha Helppi Finland $37,880

5 Qinghai Pan United States $26,807

6 Bradley Carter United States $19,400

7 Abdulrahim Amer United States $14,363

8 John Kim United States $10,886

WSOP 3 giugno 2024: Event #5: $1,000 Mystery Millions No-Limit Hold’em

Continuano i flight iniziali del Event #5: $1,000 Mystery Millions No-Limit Hold’em con un sabato che ha visto giocarsi il day1C senza italiani, e con lo spagnolo Antonio Galiana che ha chiuso nettamente davanti a tutti con 3.2 milioni, mentre Justin Geronsin è 2° con 2.7 milioni.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C EVENTO #5

1 Antonio Galiana Spain 3,230,000

2 Justin Geronsin United States 2,705,000

3 Femi Fashakin United States 2,600,000

4 Christopher Lewis United States 2,540,000

5 Simon Levy United States 2,470,000

6 David Kim United States 2,370,000

7 Chuanshu Chen China 2,230,000

8 Brandon Huynh United States 2,055,000

9 Champie Douglas United States 1,945,000

10 Calvin Le United States 1,900,000

Nel momento in cui scriviamo si sta completando il day1D che porta a 18,409 il numero di iscritti a questo torneo per un Prize pool da $4,408,000 e 1.146 players left al day2, ma saremo più precisi nel report di domani per quanto riguarda questo torneo, anche sul fronte degli azzurri in gioco.

WSOP 3 giugno 2024: Event #10: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed)

197 iscritti all’Event #10: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed) per un prize pool da $1,832,100 e una prima moneta da $426,744 con ancora 27 players left in corsa per la vittoria, e anche per il braccialetto d’oro di campione di specialità, in questo caso Omaha Hi/Lo. Anche qui per l’Italia è Dario Sammartino a provarci, ed è in corsa anche se ai piani bassi con 155.000 chips. Il chipleader è Sami Saad El-Dein, davanti a Jared Bleznick e ovviamente in un torneo del genere non mancano i big, come Scott Seiver al 3° posto, Calvin Anderson che riprenderà dalla 5° posizione e anche Shaun Deeb al 7° posto. Più indietro John Hennigan cerca un altro colpaccio.

CHIPCOUNT EVENTO #10

1 Sami Saad El-Dein 1,350,000

2 Jared Bleznick 1,200,000

3 Scott Seiver 1,055,000

4 Paul Zappulla 965,000

5 Calvin Anderson 810,000

6 Shaun Deeb 610,000

7 Jonathan Cohen 610,000

8 Jake Schwartz 485,000

9 Patrick Moulder 460,000

10 Jordan Spurlin 450,000

11 Igor Zektser 445,000

12 Naoya Kihara 425,000

13 John Racener 365,000

14 Ilia Krupin 305,000

15 Robert Mizrachi 300,000

16 Eugene Kotlyarevskiy 270,000

17 Robert Yass 250,000

18 John Hennigan 250,000

19 Benny Glaser 225,000

20 Eddie Blumenthal 200,000

21 Ray Henson 185,000

22 Jake Liebeskind 155,000

23 Dario Sammartino 155,000

24 Christopher Roth 115,000

25 Tom Koral 98,000

26 Kyle Cartwright 85,000

WSOP 3 giugno 2024: Event #11: $1,500 Badugi

Chiudiamo con l’Event #11: $1,500 Badugi che ha concluso il day1 con 487 iscritti per un montepremi di $650,145. Anche un azzurro ci aveva provato, Dario Alioto, che chiude però la sua corsa durante la prima giornata al 118° posto. Al comando del chipcount troviamo Joseph Wagganer, tallonato da Maksim Pisarenko ma attenzione all’esperto, e specialista di varianti come il Badugi, Frank Kassela, che riprenderà dal 3° posto

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #11

1 Joseph Wagganer 265,000

2 Maksim Pisarenko 225,000

3 Frank Kassela 186,000

4 Hanh Tran 171,000

5 Nicholas Marsico 166,000

6 Patrick Stacey 158,000

7 Chris Brewer 145,000

8 Lee Horton 135,000

9 Michael Dreese 112,000

10 Mike Thorpe 109,000