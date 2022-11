Phil Ivey ambassador WPT. Qualche anno fa eventi del genere che legavano Poker e grandi marchi o grandi personaggi dello sport e dello spettacolo erano la normalità, anche in Italia. Negli ultimi anni questa cosa si è persa, ma almeno all’estero il poker show sembra tornare di moda, come gli ambassador.

Colpo da 90 per il World Poker Tour che per i suoi 20 anni si regala un ambassador davvero unico, Phil Ivey, probabilmente uno dei più noti e forti giocatori di poker al mondo. Si allarga il team WPT che già contava un altra leggenda vivente, Doyle Brunson.

Ora tutti aspettano la data dell’esordio di Ivey con patch WPT, e sarà al Wpt World Championship che ha il non semplice obiettivo di oscurare il Main Event delle Wsop. Il WPT per questo torneo ha garantito $15 milioni in montepremi, il più grande garantito della storia in un evento dal vivo.

Queste le parole di Ivey: “Il Wpt è uno dei marchi più rispettati nel mondo del poker, ed è un onore per me diventarne ambasciatore. Il mio impegno e la mia passione per il poker non sono mai stati più forti in questa fase della mia vita e non vedo l’ora di lavorare con il Wpt per contribuire ancora all’espansione del brand e del poker in tutto il mondo”.

888poker con Lucia Navarro

Anche 888poker è da tempo attenta al proprio team e l’ultimo innesto è la poker pro spagnola, Lucia Navarro, che raggiunge nel team Ian Simpson, Vivian Saliba, Kara Scott ed Alexandre Mantovani.

Se non la conoscete, Navarro è una pro dal 2013 ed è specialista di cash game online. Nel 2015 si sposta a Londra per giocare regolarmente cash game al mitico Victoria Casino, ma si è messa in mostra anche a qualche torneo come il CNP Valencia Main Event e l’evento di casa (è di Alicante), il 2019 CNP Alicante Main Event. Ha preso parte alle WSOP 2022 portando a casa un doppio piazzamento ITM (al Ladies Championship e al Main Event).

Formula 1 e Poker, un duetto sempre vivo

Questo weekend si è corso il GP del Brasile di Formula 1 e PokerStars non ha perso l’occasione per sfruttare la partnership con Oracle Red Bull Racing organizzando uno spettacolare Charity Poker Tournament dove oltre ai pro di Pokerstars come Ramon Colillas, Steve Enriquez e Rafael Moraes, c’erano anche grandi personalità dello sport, ad iniziare da Ronaldo ormai da anni ambassador di PS, ma anche Sergio Perez, pilota della Red Bull.

Il rapporto tra F1 e Poker è molto stretto, anche in Italia ai tempi di Fisichella e Partypoker, con Party che non ha mai mollato questo settore visto che appena l’anno scorso firmava un contratto di sponsorizzazione con McLaren. E poi c’è la stessa Pokerstars che ha firmato un grosso contratto di sponsorizzazione direttamente con la Formula 1.

Per la cronaca a quel torneo Colillas è stato scoppiato da Perez, Ronaldo ha raggiunto il tavolo finale ma la vittoria è andata a Viktor Wessman.