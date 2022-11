Prop bet Jungleman vs Elky. Il mondo del poker è pieno di bizzarie, e i suoi protagonisti principali sono spesso impegnati in sfide e scommesse (dette prop bet) che esulano dal tavolo verde. E’ il caso di Dan “Jungleman” Cates e Bertrand “ElkY” Grospellier che si sfidano in una scommessa “Fitness”.

Prop bet Jungleman vs Elky: scommessa fitness

Chi è più forte tra Jungleman ed Elky. Al tavolo da poker parliamo di due grandissimi giocatori, top player a livello mondiale. Ma nel fitness? Su chi puntereste?

Un paio di anni fa in periodo di pandemia le challenge a cash game online erano all’ordine del giorno, specialmente con Jungleman, ora le cose sono cambiate. Si torna alla vita normale e anche alle prop bet pazze, come questa che mette in palio $150.000 tra Dan Cates e Bertrand Grospellier.

Termini della sfida molto semplici: sei mesi per arrivare al 12% di grasso corporeo. La sfida al momento è a metà del percorso e vincerà chi arriverà a questo obiettivo, col perdente che in questo caso dovrà pagare $150.000. Se nessuno dei due ce la fa, o se lo fanno entrambi si chiuderà in pareggio.

Questa volta lo scopo è anche nobile e farà bene al corpo dei due contendenti; ben diversa dall’idea malsana che era uscita qualche anno fa, una prop bet sempre dal mondo del poker: mangiare $1.000 di cibo di McDonalds in 36 ore.

Le parole dei protagonisti

“Voglio rimettermi in forma, e lo voglio fare sfidando noi stessi e idealmente renderlo anche divertente”, ha detto Cates a PokerNews. “Ho scelto di scommettere con ElkY perché so che onorerà la sfida, data l’esperienza, e perché non è un atleta, quindi posso avere una possibilità anch’io”. Ha continuato: “Voglio essere la versione migliore di me stesso per qualsiasi partner che ho perché vorrei che loro facessero lo stesso per me. Forza anche abitudini sane e non l’ho mai fatto prima. Spero che la comunità del poker sia motivata dalla nostra challenge”.

Anche Elky è molto convinto della sfida: “Dan è una persona estremamente motivata e vuole ispirare gli altri, c’è questo dietro l’idea. Inoltre, in precedenza abbiamo fatto scommesse sul fitness che ci hanno aiutato a rimetterci in forma, quindi è stato il partner perfetto per questa prop bet. Ma dopo aver vinto voglio scendere ancora più di peso”.

