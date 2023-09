Pescatori v Pagano. Iniziamo questa rubrica di grandi ed (im)possibili sfide tra i nomi più importanti del poker, e non potevamo non partire dai due pilastri storici del poker in Italia, Max Pescatori e Luca Pagano. Disclaimer: questo è un gioco, non prendetevela, se non siete d’accordo diteci la vostra con un commento su Facebook.

Pescatori v Pagano: chi è il migliore?

Come funziona? Abbiamo selezionato alcuni parametri su cui daremo un opinione personale su chi sia il migliore in diversi aspetti della vita da poker pro. Ovviamente partiamo dai due grandi nomi del poker italiano, due veri e propri capisaldi dagli albori del poker in Italia (e non solo), Max Pescatori e Luca Pagano, che per fare un paragone calcistico sono un pò come Juve e Inter, o come Lakers e Celtics se volete un paragone NBA.

Tornei Live: PAGANO

Subito la categoria più difficile. Qui non andiamo a vedere le semplici vincite, ma le volte in cui si sono scontrati chi ha avuto la meglio, e le nostre sensazioni, dopo tanti tornei seguiti live alle spalle sia di Pagano che di Pescatori, su chi sia migliore nel complesso ad un torneo di poker live, concentrandoci sulla tipologia più giocata, il Texas Hold’em (delle varianti ne parliamo dopo). Negli anni Pescatori ha fatto più piazzamenti ma ha anche giocato tanti tornei. Pagano più selettivo, ha tenuto un ottima % di piazzamenti ed è un giocatore che abbiamo sempre apprezzato sia nelle fasi iniziali che in quelle finali, e anche quando si ritrovava short stack, così come da big stack a bullare il tavolo. Potevamo mettere un pareggio ma a ben pensarci, seppur di poco favoriamo leggermente Pagano qui.

Poker Online: PESCATORI

Non ci risultano grandi colpi online da nessuno dei due. Entrambi sono animali da live ed entrambi (come vedremo) sono stati volti di importanti brand del poker online. Forse la bilancia pende leggermente verso Pescatori, specialmente nel periodo Lottomatica dove era quanto meno più attivo di Pagano su PS.

Cash Game: PAGANO

Senza la possibilità di avere tracciamenti e numeri alla mano, il voto sul cash game è più una sensazione o un sentito dire negli anni. Pescatori è sempre stato più inquadrato come grande torneista mentre su Pagano si parlava più spesso di cash game e anche di partite a cifre importanti. Diamo il punto a Luca qui, anche se sarebbe bello vedere questi due big sfidarsi ad un tavolo cash oggi.

Varianti: PESCATORI

Non si registrano grandi colpi di Pagano nelle varianti a differenza di Pescatori che ha vinto titoli anche importanti su varianti e mixed games. Qui non abbiamo dubbi, andiamo con Pescatori.

Vincite: PESCATORI

Max Pescatori ha vinto $4,847,434 in tornei live (3° nella All Time Money List italiana), con un best cash da $682,389 e 4 braccialetti WSOP, cosa che manca a Luca Pagano che in carriera live ha vinto $2,212,339 (14° in Italia) con un best cash da $2,212,339.

Esperienza/Mindset: PESCATORI

Parliamo di giocatori che hanno iniziato a muovere i primi passi quando in Italia il poker Texas Hold’em era sconosciuto o quasi, quindi l’esperienza non manca a nessuno dei due. A livello di mindset Pagano sembra più serafico al tavolo e non lo abbiamo mai visto scaldarsi, mantenendo sempre un calma invidiabile e un analisi degli avversari al tavolo davvero incredibile. Pescatori però ha un esperienza di vita oltre oceano, nella mecca del gioco a Las Vegas e questo vale il punto per il Pirata.

Popolarità/Comunicazione: PAGANO

Entrambi sono due colossi anche come notorietà. Pescatori ha partecipato a programmi tv, ma Pagano i programmi tv praticamente li ha fatti, commentati e anche presentati nel momento del boom del poker. Con la Pagano Events Luca era anche uno degli organizzatori più noti ed apprezzati in Italia e molti nel nostro paese hanno conosciuto questo gioco proprio grazie a Pagano. Max è stato il volto della prima room in Italia, GiocoDigitale, ed è passato poi a Lottomatica. Pagano è stato poker pro della room più famosa al mondo, Pokerstars. Anche dopo il calo del movimento pokeristico Pescatori è rimasto un nome noto e in voga sulla cresta dell’onda, anche all’estero. Pagano è un pò sparito dalla scena ma nel complesso il punto lo diamo al veneto senza cui il movimento del poker italiano non sarebbe lo stesso.

Risultati Finali Max Pescatori vs Luca Pagano

MAX PESCATORI vince la sfida virtuale con Luca Pagano per 4 voti a 3.