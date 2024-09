Non è il primo grande sportivo ad entrare nel mondo dello sport (pensiamo a Neymar su tutti), ma questa volta parliamo di un vero mito del nuoto, il 23 volte campione olimpico Michael Phelps che entra nella scuderia di Global Poker. Michael Phelps Global Poker.

Michael Phelps Global Poker: il mito del nuoto entra nel team

Il marchio Global Poker, di proprietà di Virtual Gaming Worlds, ha annunciato l’inizio di una collaborazione davvero speciale col campionissimo del nuoto, 23 volte oro olimpico, Michael Phelps che entra nel team per una partnership atta a rinforzare il marchio con Phelps (che aveva già partecipato alla Global Poker Celebrity Challenge dell’anno scorso) che sarà protagonista di iniziative di marketing.

Ecco le parole del campione di nuoto americano: “Sono entusiasta di espandere la mia partnership con Global Poker”, ha affermato Phelps in una nota. “Come persona che ama la competizione e la strategia, ho sempre apprezzato molto il gioco del poker. Collaborare con un leader nello spazio del social poker online è davvero entusiasmante e non vedo l’ora di lavorare insieme per portare nuove esperienze alla comunità di Global Poker”.

Non è il primo grande nome firmato da Global Poker, ma certamente è il più importante dopo l’accordo con il conduttore televisivo vincitore di un Emmy, Ryan Seacrest, per il suo marchio Chumba Casino. Ora Phelps che in questi anni abbiamo già visto ai tavoli, anche se al momento risultano appena 11.000 dollari di vincite secondo HendonMob, con prima bandierina che risale ormai al lontano 2008, quindi quella di Phelps per il poker è una passione vera, e nemmeno così recente. Nel 2016 la sua dichiarazione di aver giocato a poker prima di competere nei 200 metri stile farfalla, fece scalpore.



Gli sportivi e il poker, una storia “antica”

Da anni i grandi protagonisti, del presente o del passato, dello sport, sono legati al mondo del gioco, e in particolare del poker. In Italia ricordiamo ancora le pubblicità di PartyPoker con Fisichella e Totti, ma anche la partnership di Gigi Buffon con Pokerstars. Il gioco del Texas Hold’em ha conquistato tanti altri calciatori, su tutti i più famosi a livello mondiale, e molto attivi sia live che online, sono i brasiliani Neymar e Ronaldo, ma anche l’ex difensore spagnolo del Barcellona, Gerard Piqué, è stato avvistato spesso ai tavoli anche delle WSOP.

Alle WSOP noi stessi vedemmo con i nostri occhi Paul Pierce, stella del Basket NBA, partecipare al Main Event di qualche edizione fa e se parliamo di basket anche qui dobbiamo citare Michael Jordan, visto che è nota la sua passione per le scommesse, i casino e anche il poker. Dalla NBA al tavolo verde anche Shawn Marion, Charles Barkley, Gilbert Arenas, Chris Paul, David Lee e Draymond Green che anni fa fu addirittura coachato da Phil Hellmuth.

Il tennis non manca con Boris Becker che spesso abbiamo visto impegnato ai tornei EPT, anche a Sanremo, altra partnership con Pokerstars che aveva puntato anche al carattere spumeggiante di un altro mito dello sport, in questo caso di sci, Alberto Tomba.

Al tavolo meglio non far tirare altri appassionati di Texas Hold’em come nella boxe il peso supermassimo britannico Audley Harrison e il lottatore MMA Martin Kampmann. Non manca nemmeno il rugby con Kyran Bracken che ha giocato 51 partite con la nazionale inglese ed è stato anche capitano, con una coppa del mondo alzata al cielo nel 2003.

Tornano al calcio, anche il giocatore più famoso degli ultimi anni, Cristiano Ronaldo, è un grande appassionato di poker e anche CR7 ha avuto contatti con PS. C’è anche chi ha fatto il salto completo, come il calciatore tedesco Max Kruse che ha appeso gli scarpini al chiodo per diventare un vero e proprio pro di poker che gioca i più importanti eventi mondiali, anche con ottimi risultati. I più vecchi ricorderanno anche il mitico Brolin (giocatore del Parma degli anni 90) spesso presente ai tornei di poker, come Tony Cascarino, Shevchenko e Sheringham.

Phelps non è nemmeno il primo campione olimpico di fama mondiale ad entrare nel mondo del poker; era già successo con Usain Bolt, stella giamaicana della velocità, che lavorò con la solita PS che negli anni d’oro avvicinò anche miti del tennis come Novak Djokovic e Rafa Nadal, oltre al già citato Becker. Ci sono poi sportivi meno noti in Italia, ma non per questo meno importanti, come n Francia il rugbista Sébastien Chabal, in Svezia il campione olimpico di sci di fondo Marcus Hellner, nei Paesi Bassi la plurititolata hockeista su prato Fatima Moreira de Melo (diventata ormai da anni professionista di poker a tempo pieno).

Non mancano poi tantissimi volti noti della tv, cinema e spettacolo e in Italia perfino politici come Mario Adinolfi. Rispetto agli anni d’oro l’impatto mediatico del poker è calato, almeno in Italia, ma solo il nostro amato gioco da la possibilità chiunque di giocare un torneo, e magari ritrovarsi di fianco ad un mito dello sport, vedergli un bluff ed eliminarlo.