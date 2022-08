Poker Online MTT 22 Agosto 2022. Al termine del day1 del Sunday Special abbiamo 71 players left e al comando del chipcount c’è BlackDomo97. Intanto Alberto “Everbrun1” Cigliano ha vinto l’High Roller.

Si inizia col Sunday Evening vinto da silverpoker1990

La domenica sera di Pokerstars, con i tornei più ricchi, inizia dal Sunday Evening che richiama 636 giocatori e il migliore è il regular silverpoker1990 che porta a casa €4.696 di prima moneta dopo aver battuto pollame140397 ed Hennet87.

E’ un altro nome noto quello che si è destreggiato tra un field di 3.672 giocatori fino a vincere i €1929+€1.786 del Sunday Blowout, e si tratta di Marco “Peraz77” Perra.

Poker Online MTT 22 Agosto: day1 Sunday Special, comanda BlackDomo97

Sono 783 gli iscritti al torneo di riferimento, il Sunday Special che in questo modo non supera il garantito da €75.000. Si gioca per una prima moneta superiore ai 12K e al termine del day1 abbiamo 71 players left con BlackDomo97 al comando del chipcount su LucaRebels90.

Poker Online MTT 22 Agosto: Sunday High Roller a Cigliano

Anche il Sunday HighRoller non supera il garantito da 30K visto che sono solo 97 gli entries, e la vittoria va ad Alberto “Everbrun1” Cigliano che incassa la prima moneta da €7.109 dopo aver superato Dark_GIU_09 all’heads up finale.

Poker Online MTT 22 Agosto: Dark_GIU_09 si vendica al Need For Speed

Il runner up dell’high roller si rifà però al turbo che chiude la nottata di Pokerstars, il Need For Speed da 94 entries. La vittoria va proprio a Dark_GIU_09 che incassa €829+€1.356 di taglie dopo aver battuto oneplay66 all’heads up finale e subito prima ancora Everbrun1.