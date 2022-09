Poker Online MTT 13 Settembre 2022, si è concluso il torneo domenicale Ultra Deep delle Galactic Series e la vittoria 21K è andata al regular Shadowkizz. Protagonista al final table di questo torneo anche RalphCifaretto che si rifà vincendo l’evento #62.

Colpaccio di Shadowkizz al Ultra Deep Galactic Series

Riprendiamo dal final day dell’evento #53 Galactic Series, l’Ultra Deep che riprendeva con 219 players left e ziotony94 al comando, anche se il chipleader del day 1 non va oltre la 50° posizione. La vittoria va a Shadowkizz che porta a casa €21.822 dopo un deal con l.thyl e malboroclass.

Piazzamenti importanti anche per AKILLERJJ, RalphCifaretto, candidopenni, PokerManzo82 e anche Il-Giuglia, in fila dal 5° al 9° posto.

Poker Online MTT 13 Settembre 2022: eventi 59 e 60 delle Galactic Series

Passiamo ai tornei iniziati e conclusi al lunedì, e partiamo dall’evento #59 The Meteorite dove ci sono 1.397 iscritti e il migliore è $ignorNessuno che incassa €3.801+€3.162 dopo un deal con eaglerosaner e AnsuFati02. Ai piedi del podio, ed escluso dall’accordo, frakkalagan.

All’evento #60 Laser Tag abbiamo 5.441 iscritti e a vincere è MONDIALE che incassa €2.836+€1.605. Il runner up è scoobyDoo176, completa il podio il regular ZyzzRaver.

Il ricco The Big Bang del lunedì a DenValdaEn

Questo lunedì si è giocato anche l’evento #61 The Big Bang che grazie a 1.142 iscritti porta il proprio prizepool a €102.780, e la vittoria da €6.721+€5.263 va a DenValdaEn che batte GENTECHESPER4 che si ferma in 2° posizione con altri €6.720 di premio ma appena €59 di taglie.

Poker Online MTT 13 Settembre 2022: ancora RalphCifaretto

RalphCifaretto nuovamente protagonista all’evento #62 Cosmic Rumble dove va a vincere incassando altri €3.094+€2.986. In 2° posizione abbiamo lezgodancing97, completa il podio WhyAlw4ysM3_.

L’evento #63 The Rocket è forse quello meno spettacolare della giornata con 1.696 giocatori che hanno pagato il buy-in da €10 per un prizepool di poco superiore ai 15K. La vittoria da €2.194 va a p1g0ne che si mette alle spalle tonj72 e 82dream82.

Poker Online MTT 13 Settembre 2022: gli ultimi tornei del lunedì

Passiamo all’evento #64 Stellar Omaha che richiama un buon numero di giocatori (284) visto che parliamo della variante a quattro carte, popolare ma mai quanto il Texas Hold’em. Il miglior specialista è compacia1973 che incassa più di €2.000 totali di premio dopo aver battuto Jaloseis all’head up finale.

All’evento #65 Space Shuttle si torna a vedere Giuseppe “peppruocc” Ruocco che si ferma però al 2° posto dietro a IwasRickyKaka90 che porta a casa €2.589+€.2.829. In questo tavolo finale riconosciamo anche dugao81 in 3° posizione, AleAsto al 4° posto e anche natoil4lugli in 5° posizione (dopo aver chiuso 4° anche all’evento #63).

Si chiude col Galactic Series Side Event della notte, con 1.243 iscritti a darsi battaglia per un montepremi da €22.374. Il migliore è cocopa560 che porta a casa €1.402+€.1521, lasciando poco più di €1.800 totali al runner up winto4life.