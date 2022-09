Poker Online MTT 15 Settembre 2022, mercoledì Half Price, con tutti i buy-in dei tornei dimezzati. Ne hanno beneficiato anche gli eventi delle Galactic Series. Andiamo a vedere chi ha vinto questa notte.

Poker Online MTT 15 Settembre 2022: i primi tornei del mercoledì Half Price

Iniziamo dall’evento #72 Meteorite con 1.646 iscritti. Il migliore è RiRi.HeArTs che incassa €2.288 di prima moneta + €1.209 di taglie. Il runner up è ILGIGANTE85. Piazzamenti per i regular OCCHIUFORT e POGGIAIOLO al 7° ed 8° posto.

Passiamo all’evento #73 Laser Tag che con un buy-in di appena €5 che ha visto la presenza di 4.793 giocatori e la vittoria da €1.656+€975 va a sal91ct.

Poker Online MTT 15 Settembre 2022: vinzi93 batte delfo182 al Big Bang

Il Big Bang delle Galactic Series rimane il più ricco. All’evento #74 con buy-in dimezzato a €50, abbiamo 1.403 iscritti per un prizepool superiore ai 63K. Il migliore è vinzi93 che fa un bel colpo da €3.970+€3.044. Il runner up è il regular delfo182, completa il podio zednara, davanti ad un altro nick name noto, ELVISn.1.

All’evento #75 Cosmic Rumble si ritrovano 2.432 giocatori e anche qui vince un nick name spesso citato in passato nei nostri report, Dirac84 che incassa €2.037+€1.557. In 2° posizione Simone99Stars che incassa in tutto circa €2.300. Piazzamento al 5° posto di DANY_MAS90 e anche qui ritroviamo delfo182 al 7° posto.

Poker Online MTT 15 Settembre 2022: Sardo1110 sullo Space Shuttle

Anche l’evento #76 Rocket abbiamo un buy-in minimo di €5, e gli entries questa volta solo “solo” 1.895, un numero che in questo caso non permette di superare il prizepool da 10K. A vincere è ValevaPro, davanti ad ariete_7720, completa il podio Strak177.

Sardo1110 porta a casa l’evento #77 Space Shuttle, battendo la concorrenza di 533 iscritti. La vittoria vale €1.707+€2.175 di premio totale. In 2° posizione Dr.Greenthumb19, completa il podio vasi30900.

Doppio Side Event: Fabiosky23 e libano2110 chiudono la giornata

Al primo Side Event Astral Speed ci sono 968 iscritti e il migliore è Fabiosky23 che porta a casa in tutto più di €2.000 dopo aver battuto RobyAnna e il regular AA-GIANLU-AA.

Al secondo Side Event, il Solar Flare, abbiamo 285 iscritti che hanno pagato i €100 di buy-in, sfidandosi nell’ultimo turbo della notte e a strappare la vittoria da €2.090+€2.609 è stato libano2110 su STOPPA-REG e su Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.