Poker Online MTT 16 Settembre 2022, tutti i risultati del giovedì di Galactic Series su Pokerstars. Colpaccio per alby2789 che vince l’High Roller e incassa quasi 15.000 euro.

Poker Online MTT 16 Settembre 2022: M@d0ff e MeLLowYeLL0w aprono la giornata

Si apre con la vittoria di M@d0ff all’evento #78 The Meteorite, il giovedì di Galactic Series. In 2° posizione troviamo STEFANOPROoo e sul gradino basso del podio simopascu96.

Ben 5.106 iscritti all’evento #79 Laser Tag e a vincere è il regular MeLLowYeLL0w che porta a casa €2.665+€2.196. In 2° posizione ARES1122, completa il podio THEDOMINATOR10.

Poker Online MTT 16 Settembre 2022: quasi 15K per alby2789 al High Roller

Il torneo più ricco di giornata è l’evento #80 HIGH ROLLER in cui 378 giocatori si sono dati battaglia per un montepremi da €85.050 e a spuntarla è stato alby2789 che porta a casa la ricca prima moneta da €14.685 dopo aver battuto una serie di regular infinita. Ci limitiamo ai due sul podio: domelan e Eugol93.

All’evento #81 Cosmic Rumble hanno partecipato in 1.522. La vittoria va a MarioInfante che incassa €2.646+€3.373 dopo aver battuto damonsalvator19 al heads up finale. Piazzamento anche per il regular teamzeus94 che chiude la sua corsa al 4° posto.

Poker Online MTT 16 Settembre 2022: gli ultimi tornei della notte

All’evento #82 The Rocket abbiamo altri 1.727 entries. La vittoria da €2.234 va a TassoNait98_ che supera Pizza&Fic698 all’head up finale. Sul podio anche ZippoMullinsss e segnaliamo un altro piazzamento per Giada “CatSniper84” Fang che troviamo al 6° posto e che in queste Galactic Series ci siamo ritrovati spesso a citare.

KKALASHNIKOVV porta a casa l’evento #83 Space Shuttle battendo un field di 378 giocatori, e in particolare battendo Riccardo “CrazyRich85” Basso, all’heads up, in un ben final table pieno di nomi noti come sturbao, Jackson “DJackMpkr” Genovesi, Swidam e ancora domenlan.

Chiudiamo col Galactic Series Side Event Air Gap da 1.156 iscritti. Vittoria per veneis su GC5095, completa il podio ViperaGabon. Piazzamento anche qui per damonsalvator19, al 7° posto dietro al regular MIC995, e in top-10 ritroviamo un altro nome noto, sasyderric10.