Poker Online MTT 19 Settembre 2022. La domenica di Galactic Series ci regala 2 ricchi eventi dei quali si sono giocati i day 1 e abbiamo MonkeyD.Luffy2 e LAFAL10 chipleader. Vediamo anche tutti gli altri risultati dei tornei di poker online già conclusi su Pokerstars.

Poker Online MTT 19 Settembre 2022: i primi tornei Galactic Series

La domenica di Galactic Series si apre con l’evento #96 Shooting Star che ha visto la partecipazione di 5.350 giocatori che hanno pagato il popolare buy-in da €10. La vittoria da €2.791 di prima moneta + €1.803 di taglie va a lezgodancinz97 su AnsuFati02. A completare il podio c’è ykin83, l’ex capitano del team Power Poker e in passato anche coach della scuola di Pokeritaliaweb. In 8° posizione bisogna segnalare il regular GENTECHESPER4, che più che sperare continua a vincere con costanza. Dopo un venerdì impressionante in cui ha vinto un torneo incassando anche un 3° e un 9° posto agli eventi Galactic Series, apre la domenica con un 8° posto anche qui.

Approposito di regular, facciamo un passo indietro perché nel pomeriggio si era iniziato con il Sunday Starter che non fa parte delle Galactic Series, ma che ha visto Fabrizio “Asky16” Petroni primeggiare su un field di 497 giocatori per una prima moneta da €1.134.

Torniamo alle Galactic Series con l’evento #97 CyberTron che richiama 1.557 giocatori che però non bastano a superare il garantito da 75K. La vittoria va a dekiller10 che porta a casa €4.956 + €3.519. Il runner up è Enne98, completa il podio il regular fsusct.

MonkeyD.Luffy2 e LAFAL10 chipleader nei tornei “grossi” della domenica

Si è concluso il day 1 dell’evento #98 BATTLE ON STARS che ha richiamato 1.427 giocatori a darsi battaglia per €160.537. Si gioca per una prima moneta da 10K a cui andranno aggiunte le taglie. La bolla è già scoppiata da tempo visto che ci sono 123 players left (263 ITM). Il chipleader è MonkeyD.Luffy2.

Si completerà al lunedì anche l’evento #100 HIGH ROLLER con 315 iscritti che non hanno permesso di superare il garantito da 75K anche in questo caso. Al comando LAFAL10 stacca tutti, unico sopra al milione in chips. Già TopDogg2.0 al 2° posto è molto staccato.

Tra questi due tornei si è completata l’evento #99 Massive Planet che è andato a dondogui che ha battuto danieledefeo al heads up finale.

Poker Online MTT 19 Settembre 2022: gli ultimi tornei domenicali

All’evento #101 Sunday Comet festeggia TomDilly che incassa €1.536+€1.499. Il runner up è SOStrategist, completa il podio aleqsutzu.

All’evento #102 Space Shuttle altri €41.040 di prizepool e in questo caso a vincere è Giangi502 che porta a casa un bel bottino grazie a €2.966 di prima moneta al quale aggiunge la bellezza di €4.427 di taglie.

Al Galactic Series Side Event Shocking Swere è flaviano.Inb a mettere in gila il field da 550 entries guadagnandosi €1.842+€1.444.