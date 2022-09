Poker Online MTT 20 Settembre 2022. Si sono conclusi i due ricchi domenicali delle Galactic Series che sono finiti a bivioz22 e Jaloseis. Scatenato MeLLowYeLL0w con tanti piazzamenti, ma non riesce a vincere. Bei colpi anche per gabrielepat e loretop12.

Bivioz22 e Jaloseis vincono i ricchi tornei domenicali

Partiamo dal final day del torneo più atteso delle Galactic Series, l’evento #98 BATTLE ON STARS domenicale. Si giocava per €160.537 di montepremi, con una prima moneta da €10.004 che finisce nelle tasche di bivioz22 che porta a casa anche €8.496 di taglie dopo aver battuto remobinno che incassa anche lui €10.003 ma si deve accontentare di “solo” €2.365 di taglie. Completa il podio Mr.RR51 davanti al regular MeLLowYeLL0w.

Si doveva completare un altro domenicale, l’evento #100 HIGH ROLLER che viene vinto da Jaloseis che incassa più di 10K totali dopo aver battuto un altro regular, Raffaele “raffa_N5” Francese.

Poker Online MTT 20 Settembre 2022: i primi tornei del lunedì

Il lunedì di Galactic Series è iniziato con l’evento #103 The Meteorite con 1.368 iscritti e la vittoria da €3.872+€3.923 va ad AleFrau mentre il runner up è Dirac84.

Grande affluenza da 5.864 entries al popolare evento #104 Laser Tag che è stato vinto da Sskank88 che incassa €3.058+€1.611. Si ferma al 2° posto tennents95, completa il podio Giupo27.

Poker Online MTT 20 Settembre 2022: MeLLowYeLL0w scatenato ma a vincere sono gabrielepat e loretop12

L’evento #105 The Big Bang è il più ricco della serata con 1.024 iscritti e il migliore è gabrielepat che porta a casa €6.127+€5.748. In 2° posizione un altro regular, ilmessia84, poi abbiamo simoneade30 a completare il podio davanti a James90511. Scatenato MeLLowYeLL0w che dopo il piazzamento al final tabelle del Battle on Stars (e un 14° posto anche al High Roller), incassa altri €1.316+€1.122 grazie al 6° posto in questo torneo.

Buon montepremi da €44.091 anche per l’evento #106 Cosmic Rumble e anche qui abbiamo un nick name noto a primeggiare, loretop12 che ha vinto €2.829+€3.207. In 2° posizione salvoz09, completa il podio il regular Granbasso.

Poker Online MTT 20 Settembre 2022: gli ultimi tornei della notte

Evento #107 Stellar Omaha Hi/Lo con 207 iscritti per questa divertente variante a 4 carte dove il migliore è risultato anche questa volta un regular, mahlzeitinLA che incassa in tutto più di €2.100 tra prima moneta e taglie. Il runner up è majiko15.

All’evento #108 Celestian Quad abbiamo 1.038 iscritti e il migliore è mk_9229 per €2.098 di tutte taglie vista la particolarità del torneo senza premi fissi. Al runner uè chicorico11 vanno €826, poi abbiamo MAGIpoker87 a completare il podio.

Al Galactic Seires Side Event Interstellar Extinction abbiamo 549 iscritti per quasi 40K di prizepool. Vittoria da €2.942+€3.173 di T-palleggio che al heads up finale supera MariaCostanza. Piazzamenti anche per i regular Romauro96 e CrazyRich85 rispettivamente al 4° e 5° posto.

Si chiude col Galactic Series Side Event Spatial Chase che ha visto altri 1.469 giocatori a battagliare nella notte per quasi 20K di montepremi. Vittoria per lezgodancing97 per €1.285+€1.264. In 2° posizione The_Artist0, completa il podio origini86.