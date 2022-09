Poker Online MTT: dopo i problemi domenicali su Pokerstars si sono giocati gli eventi Afterparty

Poker Online MTT 27 settembre. Domenica su Pokerstars si doveva chiudere col botto con gli ultimi eventi (compreso il Main) delle Galactic Series, ma un problema tecnico ha impedito di concludere o avviare questi tornei. Al lunedì si è però ripreso con l’Afterparty, andiamo a vedere come è andata.

Poker Online MTT 27 settembre: a pr693 e ilmessia84 gli Afterparty più ricchi

All’evento Galactic Series Afterparty The Meteorite, il primo al via lunedì sera, abbiamo 1.617 iscritti per un montepremi di €72.765. La vittoria va a pr693 che porta a casa €4.495 di prima moneta + €3.984 di taglie dopo aver superato Mancolina9 e Montal92. In 4° posizione un ottimo Andrea “Andreacigna” Pini di cui riparleremo anche più sotto in questo e in un altro articolo.

Il torneo più ricco è il The Big Bang. Si gioca per €115.650 e il migliore, su un field da 1.285 giocatori, è Francesco “ilmessia84” Favia che porta a casa €7.342+€4.147. Si ferma in 2° posizione TomDilly, completa col podio un altro regular, ElConteee. Da segnalare anche il piazzamento di pertugio7 in 5° posizione.

Poker Online MTT 27 settembre: vince anche Michele “Sardo1110” Ibba

Passiamo all’Astronomic Stack che ha richiamato 2.929 giocatori in lotta per €65.902 di montepremi. Il migliore in questa caso è dennisglader che incassa più di €7.000 totali battendo Canelupo96 nel testa a testa finale.

Michele “Sardo1110” Ibba protagonista al DAILY SPECIAL, una vittoria che gli vale €2.429+€2.358. In 2° posizione si ferma incognita93, completa il podio Nocciolina96 che si lascia alle spalle un altro regular, Biri07501.

Col The Rocket si scende di montepremi (ma anche di buy-in) e la vittoria è di 58917070 che incassa €1.215+€932. Il runner up è 19bibby89 e sul podio abbiamo anche lucagui26.

Gli ultimi eventi Afterparty e l’immancabile Need For Speed vinto da Granbasso

All’Interstellar Extincion abbiamo 583 iscritti per €41.976 di montepremi. Vittoria per LonelyBoy99 che incassa €3.124+€2.337 ed è bravo a lasciati alle spalle un osso duro come IMuCkTheNut. In 3° posizione c’è 96Fischietto, ai piedi del podio Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo.

E’ invece ruscyu a portare a casa €1.487+€1.438 del Sudden Sabotage dopo aver superato sofsant all’head up finale. Infine il Monday Explosion che ha visto la presenza di 683 iscritti per €31.185 di prizepool e la vittoria da €2.258+€2.925 va a This is soo2019 mentre in 2° posizione c’è HoTRunneR7.

Al Need For Speed abbiamo 117 iscritti e come sempre lo spettacolo e i regular non mancano. E’ Marco “Granbasso” Baglioni a vincere per l’ennesima volta il torneo turbo della notte, dopo aver superato pelliccia89 ed Ettore “pro-fumato87” Esposito. Anche qui ritroviamo Andreacigna in 5° posizione.