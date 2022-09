Poker Online MTT 28 settembre 2022. I risultati dei tornei su Pokerstars del martedì. Continuano i tornei Afterparty delle Galactic Series e il torneo più ricco va al regular Alessio “AleAsto2” Astone.

Poker Online MTT 28 settembre: primi tornei Afterparty

Continuano gli eventi Galactic Series Afterparty e al martedì iniziamo dal Early Takeoff che ha visto 1.271 iscritti e il migliore è stato SajuriellA che incassa €1.425 di prima moneta + €1.360 di taglie. Il runner up è G.Alfieri che incassa in tutto poco più di €1.700. Final table anche per Excels1oR.

Al The Meteorite si gioca per un montepremi da €43.020 e la vittoria va al regular Errobet che incassa €2.884+€2.835 dopo aver battuto lowrance91 all’head up finale. Piazzamenti anche per MrMarlboro94 e SEKKA4EVA.

Successo anche per MISTERTOPIC che porta a casa la prima moneta da €5.809 del Laser Tag dove abbiamo phalanx96 come runner up e fulviosalvi a completare il podio.

AleAsto2 e Konan1317 vincono gli eventi più ricchi del mercoledì

Il The Big Bang è il torneo più ricco con i suoi €73.350 di montepremi. Vittoria per Alessio “AleAsto2” Astone al quale vanno €5.005+€4.795. In 2° posizione si ferma manix2332.

Bella vittoria da €2.810+€1.434 anche per Konan1317 al Astronomic Stack dove chiude al 2° posto Gelax95. Piazzamento in 4° posizione per Nitr07.

Poker Online MTT 28 settembre: gli ultimi tornei della notte

Passiamo al The Rocket che ha richiamato 1.696 entries e il migliore è stato umben1 che incassa €926+€942. Il runner up è 96Fischietto, completa il podio McCalled.

Vittoria eccellente al Solar Flare dove a spuntarla è il regular fsusct che incassa €2.141+€3.391. In 2° posizione tuchenedici. In 7° posizione riconosciamo IFOLDACES4U.

Si chiude con l’Unstable Orbit che ha visto primeggiare un altro regular, pretty91, che ha avuto la meglio su un field di 1.139 giocatori per €20.502 di Prizepool. Il vincitore porta a casa €1.310+€1.349.