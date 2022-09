Poker Online MTT 29 settembre 2022. I risultati del mercoledì di Galactic Series Afterparty su Pokerstasrs premiano frasciamazza che vince il torneo più ricco, il Wednesdey Special.

Poker Online MTT 29 settembre 2022: i primi tornei del mercoledì

La giornata di Galactic Series Afterparty inizia con l’Extraterrestrial Stack che ha visto la partecipazione di 1.183 giocatori. Il migliore è DarMar666 che incassa €3.223. In 2° posizione abbiamo gabri348 che incassa €2.284.

Altri 918 iscritti per il The Astronaut che produce un prizepool da €41.310. La vittoria va a P4nz3ttt92 che incassa €2.770 di prima moneta + €2.711 di taglie. Il runner up è LaFracchia24 che incassa in tutto poco più di 3K. Completa il podio ALEX8801.

1magicodan1 vince il The Laser Tag, avendo la meglio su un field sterminato di 4.403 entries, incassando la ricca prima moneta da €5.371 a fronte di €10 di buy-in. In 2° posizione moschetta890 si assicura €3.825 mentre a Over33usg vanno €2.726.

Poker Online MTT 29 settembre 2022: frasciamazza vince il torneo più ricco della notte

Passiamo al torneo più ricco della notte, il Wednesdey Special con i suoi €63.090 di montepremi e la vittoria da €4.443+€6.320 va a frasciamazza che supera frenk0008 all’head up finale. Buon podio per RI.REIS in un tavolo finale dove si fa rivedere anche Excels1oR in 6° posizione.

Va invece a nico1987PRO il Cosmic Rumble. Il vincitore ha avuto la meglio su un field da 1.304 giocatori e porta a casa €2.322+€2.600. In 2° posizione abbiamo PIERDIF, completa il podio Fruet. Da segnalare il 5° posto del regular GENTECHESPER4.

Gli ultimi tornei Galactic Series-Afterparty

Al The Rocket vola kumas55 che porta a casa €906+€876. In 2° posizione abbiamo va87, completa col podio zimpalimpa. Da segnalare il 9° posto di loretop12.

Ritroviamo loretop12 anche al 3° posto del The Moonwalker vinto da cavaldonato1998 su tonyaces89. Ai piedi del podio riconosciamo anche ilmessia84.

Chiudiamo col Sudden Sabotage che è stato vinto da leprier per €1.107+€1.177. In 2° posizione abbiamo arturfirma e poi fottt a completare col podio.