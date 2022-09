Poker Online MTT: TomBar98 vince quasi 18K all’HIGH ROLLER

Poker Online MTT 30 settembre 2022. Vediamo i risultati dell’ultima notte di tornei su Pokerstars. Continuano le Galactic Series Afterparty e il colpo della notte lo mette a segno TomBar98 che incassa quasi €18.000 col successo all’HIGH ROLLER.

Poker Online MTT 30 settembre 2022: i primi tornei del giovedì

Il giovedì inizia con l’Early Takeoff vinco da fati417 che incassa €1.563+€1.687 dopo aver battuto pinkporcel al heads up finale.

Al The Astronaut si gioca per quasi 50K di montepremi e il bottino grande lo porta a casa dario6990 al quale vanno €3.208 di prima moneta + €3.560 di taglie. In 2° posizione si ferma SMERALDA06.

Lattepiù porta invece a casa la prima moneta da €5.632 del Laser Tag. Il runner uè è siberianlux, completa il podio theatipicone.

Poker Online MTT 30 settembre 2022: TomBar98 vince l’HIGH ROLLER

L’evento Galactic Series Afterparty più ricco è l’HIGH ROLLER da €250 di buy-in con 412 entries a darsi battaglia per un montepremi da €92.700. Il migliore è TomBat98 che si merita quasi €18.000 complessivi di premio dopo aver superato Daitona997 e Giangi503. Ai piedi del podio riconosciamo iMuCkTheNut.

Bel colpo anche per cookathome che vince l’Astronomic Stack per €2.689+€1.723, lasciando al 2° posto scintilla745.

Ultimi tornei, delpo182 vince il The Rocket

Il regular delfo182 vince il The Rocket per €846+€950, il torneo più piccolo della notte in verità.

SimoFro00 vince lo Space Shuttle superando un Field di 350 giocatori e incassando €2.363+€2.975. In 2° posizione abbiamo Oneofthem22. Piazzamento al 5° posto per Stefano “St3ffolo” Valori.

All’Astral Speed la spunta lauralaricca che incassa poco più di 2K complessivi dopo aver superato l’ultimo ostacolo al testa a testa finale, CamperoILoudout. Piazzamento per il regular Peraz77 in 4° posizione.

Si chiude con l’hyper turbo del Midnight Shot vinto da Truglio58 per €1.846+€2.754. In 2° posizione si ferma Satoshy66 davanti a KidAlexKid81 che completa il podio.