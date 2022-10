Poker Online MTT 4 ottobre 2022, i risultati dei domenicali e degli altri tornei 30/30 su Pokerstars dove è stato annullato il NoS del lunedì per problemi tecnici. Sulle altre room non va la doppietta di Andreacigna impegnato tra iPoker e People’s Poker.

Poker Online MTT 4 ottobre 2022: Sunday 30 Special ad Angelo “Castelli Ang” Castelli

Si è completato il Sunday 30 Special, l’evento più ricco tra i 30/30 domenicali. La vittoria va ad Angelo “Castelli Ang” Castelli che si porta a casa €7.067+€3.777 di premio mentre per il runner up ChristianDic ci sono circa €9.200 totali. Completa il podio LoSculatone. Piazzamenti per i regular ziotony94 e PR0PRI0LUI al 7° e 8° posto.

Poker Online MTT 4 ottobre 2022: i tornei del lunedì, NoS annullato

Problemi sul server di Pokerstars. Annullato per motivi tecnici il Night on Stars del lunedì, giornata che era iniziata col 30/30 Afternoon on Stars che ha richiamato 573 giocatori e il migliore è stato TodoEnLaCara, davanti ad un altro regular, fsusct.

Il Bounty Builder in versione normale richiama altri 573 giocatori per €25.785 di prizepool e la vittoria da €1.867+€2.139 va ad eisenpower8. In 2° posizione abbiamo enzotribulla.

La bellezza di 1.282 entries per il Need For Speed in versione 30/30. La vittoria da €2.283+€2.082 è andata a sunrise440 che ha battuto Ste4L7H all’head up finale. Ai piedi del podio riconosciamo peppruocc.

I tornei sulle altre poker room

Iniziamo dal circuito iPoker con l’iPokerRoyal PKO che ha chiuso con 427 giocatori iscritti e il vincitore, manumanu9494 si è portato a casa un totale di 18.008 euro tra prima moneta e taglie. Il runner up L4Vid4EsUn4 incassa poco meno di 10K. 10° posto per Andrea “Andreacigna” Pini.

Andreacigna era tra i protagonisti anche del Super Sunday di People’s Poker, che aveva vinto anche la scorsa settimana. Anche in questo caso ad Andrea manca la zampata vincente e si ferma al 11° posto. Il torneo viene vinto da splinterrrr che ha incassato la prima moneta da €2.860.

Vediamo anche i tornei del lunedì. Su 888poker c’è il Colpo Grosso che ha richiamato 42 giocatori e il migliore è ancora una volta Blissey94, regular di questa poker room, che il Colpo Grosso lo ha portato a casa diverse volte, e incassa altri €2.775. In 2° posizione m4g1c99, completa il podio un altro regular di 888, OMGrafiki.

Su Partypoker in 70 hanno partecipato al The Gladiator e la vittoria è andata a Paris__ che si è lasciato alle spalle altri due nick name noti: Metin2 e v0gelfAlle_.

Infine, facciamo un passo indietro e torniamo su iPoker col Lunedì Deep da 737 iscritti e un bel prizepool da €12.971. Il migliore è stato Fum0Tant0 che ha incassato la prima moneta da quasi 2.5K.