Poker Online MTT 5 ottobre 2022. Martedì è tornato il Night on Stars 30/30 dopo i problemi tecnici che lo avevano fatto annullare ad inizio settimana. La vittoria va ad AAizen96.

Poker Online MTT 5 ottobre 2022: dark side798 vince il Bounty Builder

Continuano i tornei 30/30 e anche martedì è andato in scena l’Afternoon on Stars in questa versione, che ha richiamato 1.582 giocatori per €15.714 di prizepool. Deal a tre con Biferhaze che si prende la fetta grossa dalle taglie, poi ci sono thgr4nnycoconut e charlieinout.

Passiamo al Bounty Builder (non in versione 30/30) con 558 entries e €25.110 in palio. La vittoria va al regular dark side798 che incassa la prima moneta da €1.818 + €1.664 di taglie. In 2° posizione di ferma Poppins222 che incassa quasi 3K complessivi. Completa il podio un altro regular, xerin95. Incontenibile Andrea “Andreacigna” Pini in questo periodo; altro 7° posto per lui.

Poker Online MTT 5 ottobre 2022: AAizen96 vince il Night on Stars 30/30

Questa volta non ci sono problemi col Night on Stars 30/30 che era saltato nella versione del lunedì. Al martedì invece si gioca, con ben 2.682 iscritti e un prizepool da €72.414. La vittoria da €4.295+€2.309 va ad AAizen96 che batte bozz81 all’head up finale.

Need For Speed per lamalasuerte666

Chiudiamo col Need For Speed 30/30 che ha richiamato 676 giocatori per €18.252 di montepremi. La vittoria va a lamalasuerte666 che porta a casa €1.257+€1.235. In 2° posizione abbiamo india3101974, completa l podio alessioals. Da segnalare il piazzamento al 6° posto per l’amico di PIW, William “LICANTROPOn1” Olivieri.