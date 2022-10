Poker Online MTT: Amen90 rimane il torneista italiano online più vincente nel 2022

Poker Online MTT Classifica 6 ottobre, andiamo a fare un aggiornamento su quali siano i torneisti più vincenti online in Italia nel 2022. Al comando c’è Amen90 grazie al colpaccio da 121K arrivato al Sunday Million.

Poker Online MTT Classifica 6 ottobre 2022

La vittoria del lo SCOOP Sunday Million, valsa da sola 121K, rende Amen90 il torneista più vincente nel 2022 in Italia, per quanto riguarda gli mtt online. Da quella vittoria Amen90 ha comunque perso qualche K, ma davide90ap4 rimane abbastanza indietro con 94K e anche in questo caso, praticamente tutto il profitto (e anche più) è arrivato da un singolo torneo vinto, il Sunday Million delle Galactic Series.

In 3° posizione troviamo il runner up che ha chiuso dietro ad Amen90 al Sunday Million delle SCOOP, ovvero Ov3rthinking, nick name dietro al quale si nasconde comunque un nome noto nel poker, Pasquale De Caprio.

La top 20 dei torneisti online italiani

Ecco i dati stagionali sugli mtt online in Italia raccolti dal sito Sharkscope.