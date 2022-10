Poker Online MTT 10 ottobre 2022, tra i risultati della domenica di tornei su Pokerstars spicca la vittoria di Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo al Sunday High Roller mentre al Sunday Special, in versione 30/30, grande affluenza come previsto. In 274 giocatori si sfideranno al final day del lunedì sera.

Poker Online MTT 10 ottobre 2022: i primi tornei domenicali

La domenica inizia col Morning on Stars dove il regular gerryilprinc ha messo in fila un field da 270 giocatori incassando in totale più di €700 di premio. Nel pomeriggio si continua con l’Afternoon on Stars sempre in versione 30/30 che attira 677 giocatori e la vittoria da €1.287 di prima moneta + €1.677 di taglie va a alupoalupo che batte il regular barcia961 all’head up finale.

Si inizia a fare sul serio con Sunday Warm Up, sempre in 30/30, con €23.841 in palio e il migliore è LateNightGamble che incassa €1.599+€2.055. Il runner up è mercus65656 poi abbiamo Corbanchester a completare il podio. Piazzamenti per i regular pretty91 al 6° posto e silverpoker1990 in 9° posizione.

Col Sunday Evening 30/30 si sale a €48.789 di prize pool e la vittoria va a papotre3 per €2.970+€3.523. In 2° posizione si ferma ArmandoSpina che incassa in tutto circa €3.500.

Poker Online MTT 10 ottobre 2022: vittorie per cont.SERBELLONI e MINI79PS

Continuiamo col Sunday Bounty Builder che ha visto la partecipazione di 593 giocatori, e i migliori sono stati due nick name noti. La vittoria va a cont.SERBELLONI per €1.076+€964 mentre il runner up è TopDogg2.0. Al tavolo finale riconosciamo anche Riccardo “CrazyRich85” Basso che raggiunge il 6° posto (e che sarà protagonista poco dopo con un 2° posto anche al Sunday Supersonic vinto da ElSamsy95).

Al Sunday Blowout ben 4.529 entries a darsi battaglia per un montepremi sopra i 40K. Il migliore è MINI79PS che si merita la prima moneta da €2.367+€1.429 di taglie. In 2° posizione abbiamo skorpion7477 e poi dekiller10 a completare il podio.

Sunday Special con lexxandrass chipleader. Antonello ‘teamzeus94’ Ferraiuolo vince l’High Roller

Il 30/30 Sunday Special ha visto 4.804 giocatori che non hanno perso l’occasione di giocare per un prizepool garantito da 125K con soli €30 di buy-in, un garantito superato visto che il prizepool è arrivato fino a €129.708. Al comando del chipcount troviamo lexxandrass, ma molto vicino c’è Special_Request, poi abbiamo il regular MrMarlboro94 in 3° posizione. Saranno in tutto 274 i players left che si affronteranno lunedì nel final day.

Si è invece completato il Sunday High Roller con 155 iscritti e un garantito da 40K che in questo caso non è stato superato. La prima moneta è comunque bella ricca, €8.291, e la vittoria va ad un nome eccellente, quello di Antonello ‘teamzeus94’ Ferraiuolo.

Poker Online MTT 10 ottobre 2022: Need For Speed per OCCHIUFORT

Chiudiamo come sempre col Need For Speed, anche questa domenica in versione 30/30 e con la bellezza di 766 entries per il turbo della notte che chiude la giornata di tornei online. Il migliore è stato il regular OCCHIUFORT che incassa €1.482+€1.687. In 2° posizione abbiamo Sxm03 e poi Melontrippio a completare il podio davanti a Gioemil71.