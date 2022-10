Tornei Online 10 ottobre 2022, su 888poker sono iniziate le XL Autumn, serie di ricchi tornei dove il regular JJoons43 ha già messo la firma vincendo l’Opening Event. Successo anche per V Messina su Partypoker mentre su iPoker e People’s si devono completare i domenicali divisi su due giorni di gioco.

Tornei Online 10 ottobre 2022: IronSid3 chipleader al Explosive Sunday PKO

Iniziamo come sempre dal circuito iPoker con Explosive Sunday PKO che ha mandato in archivio il day1 con 536 iscritti ma la registrazione tardiva rimane ancora aperta. In 163 hanno passato il taglio del day1, ma solo 81 andranno a premio. Al momento al comando del chipcount abbiamo IronSid3 che stacca Losh1pp1colcos0 e dondrap3rr al 3° posto, anche se quest’ultimo è il giocatore che ha incassato di più in taglie, già quasi €200.

Tornei Online 10 ottobre 2022: 00NAPOLEONE comanda al Super Sunday di People’s Poker

Si è concluso il day1 anche del Super Sunday di People’s Poker che ha visto 135 giocatori iscritti. In 49 sono passati al final day del lunedì ma la bolla è ancora lontana visto che solo in 23 andranno a premio. Il chipleader è 00NAPOLEONE.

Tornei Online 10 ottobre 2022: JJoons43 vince l’Opening Event del XL Autumn

Passiamo su 888poker dove è iniziata la serie di eventi XL Autumn con l’Opening Event che ha subito richiamato 173 giocatori in lotta per un montepremi garantito da 25K. Il migliore è stato JJoons43, regular che su questa poker room ha già messo a segno colpi importanti in passato, e che questa volta incassa altri €5.437 dopo aver superato SeRaisiVasco. Sul gradino basso del podio un altro nickname noto su 888, OMGrafiki.

V Messina vince il The Master PKO di Partypoker

Chiudiamo con Party Poker e il suo domenicale, il The Master PKO con 82 entries, 13 dei quali a premio, e il migliore è stato V Messina che ha incassato in tutto più di €2.000 tra prima moneta e taglie, dopo aver superato all’head up finale lo streamer Mattia “Yowatchmewin” Festa. In 3° posizione riconosciamo RaydenArt davanti ad aless10. Piazzamento al 7° posto per un altro regular che siamo abituati a citare, specialmente nei report di Pokerstars, TopDoggg.