Poker Online MTT 11 ottobre 2022, vediamo i risultati dei tornei su Pokerstars. Grande successo per il nuovo Monday Jackpot che raccoglie più di 15 mila giocatori e 142K di montepremi, perfino superiore a quello del 30/30 Sunday Special appena andato in archivio con la vittoria di alexmori77

Poker Online MTT 11 ottobre 2022: alexmori77 vince il 30/30 Sunday Special

Si è concluso il 30/30 Sunday Special che era iniziato domenica, diviso su due giorni. Si riprendeva con 274 players left e lexxandrass al comando, ma il chipleader di inizio giornata non è andato oltre il 100° posto, mentre la vittoria è stata portata a casa da alexmori77 che ha incassato €7.515 di prima moneta + €5.051 di taglie.

Il runner up è santufuca che si accontenta di €7.511+€750 e poi abbiamo basilio910 a completare il podio. Alcuni nick name noti al tavolo finale, come suond89 al 5° posto, MrMarlboro94 in 7° posizione e dietro di lui, in 8° piazza, anche CLUBwithN4il.

Vittorie per FeArLeSsMn90 e RaydenArtist all’Afternoon on Stars e Bounty Builder

La giornata era iniziata con l’Afternoon on Stars con 210 iscritti e il migliore è stato FeArLeSsMn90 che ha incassato la prima moneta da €1.748 dopo aver battuto ringhio9002 e Kevinzeus95. In 6° posizione riconosciamo Davide “davidecalva” Calvaresi.

Il regular RaydenArtist ha portato a casa il Bounty Builder, mettendo in fila un field da 835 giocatori e meritandosi un premio da €2.564+€1.762. Il runner up è tawer710, poi abbiamo laura74214 in 3° posizione anche qui, dopo aver chiuso al 4° posto pure nel torneo del pomeriggio!

Poker Online MTT 11 ottobre 2022: AlanBeez669 vince il ricchissimo Monday Jackpot

E’ andato in scena anche il Monday Jackpot Special Edition che ha richiamato 15.884 giocatori per un montepremi da €142.956, un vero torneone e alla fine a primeggiare è stato AlanBeez669 che ha incassato €6.569+€2.199 dopo aver battuto flower0275 e babbano75 a cui non riesce la magia vincente ma si attende al 3° posto. In 8° posizione riconosciamo ArmandoSpina.

Poker Online MTT 11 ottobre 2022: dario6990 vince il Night on Stars del lunedì

E’ dario6990 a vincere il Night on Stars del lunedì che ha richiamato 642 giocatori per €57.780 di prizepool. La prima moneta vale €9.528 mentre per il runner up Champagnekino ci sono €6.887 di premio. Completa il podio bozz81 che porta a casa quasi 5K. In 5° posizione riconosciamo Mario “coinflip21” Carrascon e dietro di lui GENTECHESPER4 e TurboNandoRQ.

Ultimi tornei su Pokerstars, vincono pinkporcel e Shadowkizz

Al Rollercoaster abbiamo 191 iscritti e la vittoria da €1.408+€2.165 va a pinkporcel che batte jassjemes all’head up finale, poi in 3° posizione ritroviamo Andrea “Andreacigna” Pini, davvero una sentenza di continuità in questo periodo. Non finiscono qui i regular piazzati in questo torneo visto che al 4° posto c’è TopDogg2.0 seguito da B3tter_RuN.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed, il turbo della notte che chiude la giornata di Pokerstars con 95 entries e la vittoria va al regular Shadowkizz che natte gigio846 all’heads up finale meritandosi la prima moneta superiore a 2K.