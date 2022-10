Tornei Online 11 ottobre 2022, si è concluso l’Explosive Sunday di iPoker vinto da CanIkickIT mentre il domenicale di People’s Poker, il Super Sunday, si conclude con la vittoria di newzack. Su Su 888poker continuano le XL Autumn e il regular ClipperMania ha vinto l’evento #4.

Tornei Online 11 ottobre 2022: Explosive Sunday a CanIkickIT

Si è completato il torneo domenicale di iPoker, l’Explosive Sunday che alla fine ha chiuso con 606 iscritti e un montepremi da €55.146. La fetta grossa la porta a casa CanIkickIT per un totale di 7.924 euro tra prima moneta e taglie. In 2° posizione si ferma Gh0StM4n che incassa circa 6K, poi abbiamo QuantumRaise a completare il podio.

Tornei Online 11 ottobre 2022: Super Sunday, vince newzack

L’ultimo domenicale da completare era il Super Sunday di People’s Poker che ha chiuso con 135 iscritti che non sono bastati a superare il garantito da €12.500, ma il vincitore newzack porta comunque a casa €2.857 mentre per il runner up LadyD91 c’è un premio di €2.040. Completa il podio USALENTU ma sono da segnalare anche i piazzamenti dal 5° al 7° posto per i regular iMsoOsicK, QueiSbatiiii e assopoker123.

Gli altri tornei del lunedì

Su 888poker continuano le XL Autumn e ieri il torneo più importante era l’evento #4, il 6-Max che ha richiamato 78 giocatori per €12.200 di prizepool. La vittoria da €3.689 complessivi è andata al regular ClipperMania che ha avuto la meglio su fulmine86. In 3° posizione riconosciamo anche m4g1c99.

Su Partypoker, infine, si è giocato il The Gladiator con 73 entries e il migliore è stato Thede che si è assicurato un premio da €333+635 dopo aver battuto Piuma26 all’heads up finale. A completare il podio c’è PizzoFire e tra i piazzati, in 5° posizione, riconosciamo il regular aless10.