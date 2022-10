Poker Online MTT 14 ottobre 2022, al giovedì va in scena il ricco Super Night on Stars che viene vinto da Tamarindo84 che ha avuto la meglio su Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani. Giovedì vincente anche per: 920leo, Federico “IFOLDACES4U” Piroddi, Alessandro “aleppp” Giannelli e SpeedOne1.

Poker Online MTT 14 ottobre 2022: Federico “IFOLDACES4U” Piroddi vince il Bounty Builder

Apriamo come sempre con l’Afternoon on Stars che ha visto la partecipazione di 281 giocatori per €12.645 di prizepool. Il migliore è 920leo che incassa €1.002 di prima moneta + €1.370 di taglie. In 2° posizione si ferma cantalupense. Al tavolo finale abbiamo anche discepolo78 e aleorsi98 al 8° e 9° posto.

E’ Federico “IFOLDACES4U” Piroddi a vincere il Bounty Builder, mettendo in fila un field da 738 entries e incassando €1.944+€2.279 dopo un deal con notorius1997 e Beppe Pinna.

Super Night on Stars, Tamarindo84 batte AA-GIANLU-AA

Veniamo al torneo più ricco del giovedì, il Super Night on Stars che con €250 di buy-in richiama 297 giocatori che hanno concorso a creare il montepremi da €66.825. Per il vincitore, Tamarindo84, c’è una prima moneta da €5.120 + €7.605 di taglie. Battuto all’head up finale il regular Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani. A completare il podio c’è IwasRickyKaka90 davanti a Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio, tornato subito a martellare di rientro dal torneo live di Malta.

Poker Online MTT 14 ottobre 2022: Alessandro “aleppp” Giannelli vince il Rollercoaster

Nome noto anche per il Rollercoaster che vede la partecipazione di 223 giocatori, e il migliore tra loro è Alessandro “aleppp” Giannelli che batte lastroo88 all’heads up finale e sul gradino basso del podio riconosciamo anche Rantolo’91. Torneo pieno di regular al final table con loretop12 in 5° posizione davanti a barramp9k8, oisselino e simopascu96.

Si chiude come sempre al Need For Speed che sale a 118 entries per €10.620 di prizepool. Vittoria da €994+€1.638 per SpeedOne1 davanti a put3c4 e a Sfifinki. Piazzamenti anche per Daniele “bybabyby” Cuomo al 7° posto, Fabio “backdoorAK” Peluso in 8° posizione e anche holyjtburton al 9° posto, dopo aver raccolto un final table col 5° posto pure al Bounty Builder.