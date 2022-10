Poker Online MTT 17 ottobre 2022. Una domenica aperta dalla vittoria di Federico Piroddi e chiusa col successo di Riccardo “CrazyRich85” Basso. In mezzo tanti tornei su Pokerstars, come l’High Roller vinto da Jaloseis e il Sunday Special che ha il TheBadBoy92 il grande dominatore del day1.

Poker Online MTT 17 ottobre: Federico Piroddi inizia a vincere dal pomeriggio

Iniziamo il report della domenica di poker online su Pokerstars, dal torneo pomeridiano, l’Afternoon on Stars con 197 iscritti e la vittoria va al noto regular Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi che ha incassato €1.486 dopo un deal con dario6990 al quale vanno €1.432.

Sono 390 gli iscritti al Sunday Warm Up e il migliore è Giangi503 al quale vanno €1.318 di prima moneta + €1.217 di taglie. Il runner up è BuscemiMascetti, completa il podio MetalMike92.

Vittoria con deal anche per alosky1989 che incassa €4.933 dopo un accorso con RAUNDERS85 che porta a casa di più, €5.421 al Sunday Evening. A completare il podio abbiamo thedoors2000 per poco più di 3k di premio.

Poker Online MTT 17 ottobre: PinoCullen e ILCARLOII vincono Bounty Builder e Blowout

PinoCullen porta a casa i €1.318+€1.662 del Sunday Bounty Builder al quale hanno partecipato 748 giocatori. Tra loro anche i regular coinflip21, loretop12 e prinelatn in fila dal 3° al 5° posto, dietro al runner up Astrogoldi. Piazzamento in 8° posizione anche per davidecalva.

E’ ILCARLOII a portare a casa il Sunday Blowout avendo la meglio su un field enorme da 5.252 entries ed incassando €2.740+€1.638. In 2° posizione troviamo Angelus475 per più di 3K complessivi.

TheBadBoy92 domina il day 1 del Sunday Special. Jaloseis vince l’High Roller

Va in archivio il day1 del Sunday Special che ha visto la partecipazione di 1.258 giocatori per €113.200 di prizepool. Si gioca per una ricca prima moneta da €16.784. I giocatori che passano al final day sono 117, tutti ampiamente a premio (231 ITM) e al comando c’è TheBadBoy92 con 431K. Alle sue spalle riconosciamo subito il regular M3ssiD10s staccato però con 305K. In corsa anche il caldissimo Andrea “Andreacigna” Pini che riprenderà la sua corsa dal 11° posizione con 210K.

Si è completato il Sunday HighRoller con vittoria da €8.039 di Jaloseis che mette in fila un field da 180 entries. In 2° posizione abbiamo muckmuck93 che si merita i quasi 6K del runner-up mentre BetterCallSax occupa la posizione bassa del podio davanti a raffa_N5 e di nuovo a prinelatn e a davidecalva.

Poker Online MTT 17 ottobre: ultimi tornei della domenica

Vediamo il nuovo Sunday Slam che con buy-in da €50 ha richiamato ai tavoli 678 giocatori per più di 30K di montepremi complessivo. Il migliore risulta essere Griffa2.0 che incassa €2.209+€2.004 dopo aver battuto CINGHIOS3 all’head up finale.

Altri 587 entries al Sunday Supersonic che si conclude con un deal alla pari tra Lattepiù e ciccione88. Ad entrambi vanno €1.479 di premio. Anche qui troviamo Jaloseis in top-10.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed vinco tra Riccardo “CrazyRich85” Basso che ha la meglio su un field da 133 giocatori e incassa €1.071+€1.618. In 2° posizione abbiamo Giacogen e poi dark side798 a completare il podio davanti a Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio e a Peraz77.