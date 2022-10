Tornei Online 18 Ottobre 2022, si sono completati i domenicali di iPoker e People’s Poker. L’Explosive Sunday è vinto da SizeTheMoment1 con uno scatenato Andreacigna al 2° posto. Al Super Sunday trionfa 1pilorusso. Continuano le XL Autumn di 888poker, e l’evento #21 è andato a The_cilhoT.

Tornei Online 18 Ottobre: SizeTheMoment1 batte Andreacigna al Explosive

Iniziamo come sempre da iPoker con l’Explosive Sunday PKO che alla fine ha chiuso con 568 iscritti per €51.688 di montepremi. In 99 sono andati a premio e il migliore è stato SizeTheMoment1 che ha incassato la prima moneta da €4.038+€3.263 di taglie dopo aver battuto un caldissimo Andrea “Andreacigna” Pini che chiude al 2° posto per quasi 5K totali, confermandosi in un momento eccezionale su varie piattaforme, da iPoker a People’s Poker, passando ovviamente per Pokerstars. Piazzamento in 9° posizione anche per V0gelfAll3.

Tornei Online 18 Ottobre: 1pilorusso vince il Super Sunday

Si è concluso anche il domenicale di People’s Poker, il Super Sunday che è stato vinto da 1pilorusso a cui va un premio da €2.922 mentre il runner up amazonia per un premio di €2.086. Sul gradino basso del podio abbiamo pekiello che si mette alle spalle Oreste “iMsoOsicK” Pomi che spesso troviamo piazzato in questo torneo.

The_cilhoT vince alle XL Autumn di 888

Chiudiamo con 888poker dove continuano le XL Autumn e lunedì si è giocato l’evento #21 che però non ha superato il garantito da 10K con 64 iscritti. Il migliore è stato The_cilhoT che ha incassato €2.644 dopo aver battuto il regular m4g1c99 che si accontenta di €1.687 totali. In 3° posizione selmen davanti ad un altro nickname noto su 888, streetwolf.9.