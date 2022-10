Poker Online MTT 19 ottobre 2022. Martedì di tornei online su Pokerstars. E’ TomDilly a fare la voce grossa vincendo il torneo più ricco, il Night on Stars. Successi anche per ANTILIMP, miahoia, RaydenArtist e uliuzz87.

ANTILIMP e miahoia aprono il martedì su Pokerstars

Iniziamo dal Afternoon on Stars con 245 iscritti e il migliore è stato ANTILIMP per €876 di prima moneta + €1.403 di taglie. In 2° posizione il regular vleroy83 e a completare il podio JapoAbba.

Passiamo al Bounty Builder con 626 entries e il primo premio da €1.984+€2.330 di taglie vanno a miahoia che supera loretop12 all’head uè finale. In 3° posizione un altro nickname noto, quello di fsusct e non è l’ultimo in questo spettacolare final table dove ritroviamo anche Davide “davidecalva” Calvaresi al 5° posto.

Poker Online MTT 19 ottobre 2022: Night on Stars per TomDilly

Non è un nickname nuovo nemmeno il vincitore dell’ultimo Night on Stars, TomDilly che ha superato un field di 515 entries incassando €3.366+€4.304 mentre per il runner up foxtrot7910 ci sono quasi 4k di premio complessivo. Completa il podio DIDO92.

Poker Online MTT 19 ottobre 2022: RaydenArtist vince il Rollercoaster. A uliuzz87 il Need

168 iscritti al Rollercoaster che viene vinto da RaydenArtist per €1.262+€2.158. In 2° posizione si ferma IMuCkTheNut e a completare il podio c’è Luca “losqualo63” Giovannone, davanti ad un altro regular, candidopenni che si ferma ai piedi del podio. In 6° posizione riconosciamo anche simopascu96.

Chiudiamo col Need For Speed che ieri si è fermato a 87 iscritti che però hanno permesso di superare il garantito, portando il montepremi a €7.830. La fetta grossa va a uliuzz87 che incassa €766 e ben €1.724 di taglie, lasciando in tutto poco più di €1.000 al runner up ciccioepablo. Completa l podio accapo davanti a Sfifinki.